Медики пожаловались на травлю со стороны родственников умерших от COVID-19

«Названивали и плакали, умоляли сделать так, чтобы он не умер»
33-летняя Елена Скоркина (имя изменено) работает в одной из лучших больниц Москвы. Она наблюдает до и после операций пациентов, которым требуется пересадка печени. В пандемию ее сначала перевели полностью в «красную зону», где она проработала почти год. Весной 2021 года она вернулась в свое отделение – наблюдать тех, кому нужна плановая трансплантация. Нередко к ней попадают пациенты с осложнениями после коронавирусной инфекции и те, кто заболел, уже лежа в больнице.
После смерти некоторых пациентов ее стали донимать сообщениями, звонками и угрозами их родственники.
«Пациенты заболевают ковидом, но им жизненно нужна эта операция. Каждый раз мы взвешиваем риски и шансы на продолжение жизни. Один из трех-пяти пациентов, перенесших трансплантацию, умирает по совокупности факторов: возраста, хронических заболеваний, осложнений. Но по факту их добивает коронавирус», – рассказала врач.
В августе она наблюдала мужчину с пересаженной печенью, он чувствовал себя хорошо. Потом ему внезапно стало плохо – единственный в палате заболел ковидом. Родственники добыли личный номер врача, после чего начались регулярно звонить.
«Названивали и плакали, умоляли сделать так, чтобы он не умер, – не только в будни, но в субботу, воскресенье. Когда сидела в гостях с мужем, они звонили. Я старалась дать и психологическую поддержку, и объяснить, к чему надо быть готовыми», – уточнила врач-гепатолог.
В конце августа 2021 года пациента не стало. Его родственники в течение двух недель звонили врачу — ей пришлось заблокировать их. Потом они нашли медика в соцсетях и стали угрожать подачей заявления в полицию – якобы она проявила халатность по отношению к пожилому человеку. Женщина нашла адвоката, чтобы быть готовой к юридической защите, но в суд на нее не подали. Посыпались угрозы о физической расправе.
«В течение месяца приходили SMS с разных номеров, что меня найдут, и в соцсетях – из аккаунтов, которые на следующий день оказывались удаленными. Одно из посланий было таким: «Ты не врач, а мразь в халате, я сделаю все, чтобы ты умирала так медленно, как мой отец», – пояснила женщина.
Поначалу она не восприняла угрозы всерьез, пока ее не начал преследовать от больницы до дома неизвестный мужчина. Скоркиной стало страшно ездить на работу и со смен одной.
«Приходится просить мужа встречать и провожать. Но у него есть своя работа. В полицию с таким не пойдешь – они просто не поймут, да и где силы взять?» – пожаловалась врач.
Из-за эмоциональной перегрузки она стала чаще посещать психолога. К нему врач начала ходить еще в первую волну пандемии, весной 2020 года, когда работала в «ковидарии», и психологическая нагрузка была непомерной.
Она отметила, что тогда было еще сложнее: врачи только учились лечить новую инфекцию, дежурили, пока не начинали терять сознание. У Скоркиной на тяжелую работу наложилась еще и личная драма.
«После нескольких месяцев в «ковидарии» муж сказал, что я стала плохо выглядеть, не уделяю ему внимания, не готовлю, не ухаживаю за собой, забросила спортзал и косметолога. А у меня пациенты, мне их жизни спасти дороже, чем свое 33-летнее лицо сохранить. Мы даже расстались на время, собирались разводиться. Я начала ходить к психологу. К концу лета мы каким-то чудом помирились, он стал бережно относиться, к психологам мы теперь ходим оба, каждый – к своему», – поделилась она.
Так врач уже второй год лечит депрессию, недавно начавшееся обсеcсивно-компульсивное расстройство и две фобии – одну из них медик приобрела за время общения с родственниками умирающих ковидных пациентов. При этом она считается одним из лучших специалистов в больнице, именно к ней продолжают ехать из регионов.
В сентябре врачам столичной больницы №15 им. Филатова тоже угрожали родственники пациентов, чьи жизни забрал COVID-19. Они писали сообщения медикам, называя их «покойниками», взламывали страницы в соцсетях, сообщая подписчикам, что врач умер. На угрозы медики начали жаловаться еще в июне 2021 года.
Выяснилось, что еще в декабре 2020 года недовольные родственники создали группу в мессенджерах, где стали обсуждать планы нападок на медиков филатовской больницы, способы травли в соцсетях, написание жалоб на них в Минздрав и другие инстанции – за якобы халатность. В итоге врачи, помимо спасения жизней, вынуждены были ходить на допросы.
Похожие случаи встречаются и в регионах. Так, в Омске 9 ноября пятеро родственников пожилой женщины с коронавирусом, сопровождавшие ее на «скорой» в больницу, стали избивать врачей, боровшихся за ее жизнь.
У пациентки было 70% поражения легких, она скончалась после КТ несмотря на реанимационные действия фельдшеров. Когда это случилось, родственники набросились с кулаками на них.
Одной из фельдшеров удалось добежать до тревожной кнопки и вызвать наряд полиции, который задержал нападавших, сообщал Om1.ru.
В октябре этого года на запугивания пожаловались и медики из города Кимры Тверской области. Целый день стационарный телефон местной больницы был занят братом одного из больных COVID-19, который был недоволен качеством лечения родственника и угрожал врачу, обещал «убить, накормить песком, заставить лизать мочу». Руководство медучреждения обратилось в территориальные органы МВД, сообщал портал «Тверь 24».
«Врачей обвиняют, пытаются уголовно их преследовать»
Глава Лиги защиты врачей, врач-невролог Семен Гальперин назвал проблему угроз врачам масштабной и призвал решать ее на государственном уровне.
«Сейчас ситуация по коронавирусу очень напряженная, обостряется пациентский экстремизм – это давняя проблема. Врачей обвиняют, пытаются уголовно преследовать, родственники пациентов считают, что врач по определению виноват. Участились случаи травли и нападений на медиков.
Должна быть разработана государственная программа по защите врачей. Минздраву стоит обратить внимание на проблему и найти путь ее решения. Врачам, хотя бы на скорой помощи, можно разрешить носить оружие для самозащиты или другие специальные средства», – сообщил он «Газете.Ru».
Пока же при возникновении экстренной ситуации медикам надо незамедлительно обращаться к правоохранителям, призвал первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев.
«К нам на прием приходит много родственников пациентов, больных коронавирусом, с жалобами на медиков, нехватку лекарств и плохое отношение медперсонала, которого не хватает. При угрозах, надо вызывать Росгвардию, полицию, писать в прокуратуру и Следственный комитет, которые следят за соблюдением законной защищенности медиков», – сказал он «Газете.Ru».