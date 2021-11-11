Медики пожаловались на травлю со стороны родственников умерших от COVID-19

Врач одной из московских больниц рассказала «Газете.Ru» о преследовании и навязчивых звонках от родственников пациентов, умерших от COVID-19. Ей пришлось начать работать с психологом, продолжая борьбу за жизни людей, и просить мужа охранять ее по пути на работу и обратно. Похожие истории случились с медиками из Омской и Тверской областей. В Лиге защиты врачей призвали создать государственную программу по защите врачей — в частности фельдшерам предложили разрешить носить оружие для самозащиты.

«Названивали и плакали, умоляли сделать так, чтобы он не умер»

33-летняя Елена Скоркина (имя изменено) работает в одной из лучших больниц Москвы. Она наблюдает до и после операций пациентов, которым требуется пересадка печени. В пандемию ее сначала перевели полностью в «красную зону», где она проработала почти год. Весной 2021 года она вернулась в свое отделение – наблюдать тех, кому нужна плановая трансплантация. Нередко к ней попадают пациенты с осложнениями после коронавирусной инфекции и те, кто заболел, уже лежа в больнице.

После смерти некоторых пациентов ее стали донимать сообщениями, звонками и угрозами их родственники.

«Пациенты заболевают ковидом, но им жизненно нужна эта операция. Каждый раз мы взвешиваем риски и шансы на продолжение жизни. Один из трех-пяти пациентов, перенесших трансплантацию, умирает по совокупности факторов: возраста, хронических заболеваний, осложнений. Но по факту их добивает коронавирус», – рассказала врач.

В августе она наблюдала мужчину с пересаженной печенью, он чувствовал себя хорошо. Потом ему внезапно стало плохо – единственный в палате заболел ковидом. Родственники добыли личный номер врача, после чего начались регулярно звонить.

«Названивали и плакали, умоляли сделать так, чтобы он не умер, – не только в будни, но в субботу, воскресенье. Когда сидела в гостях с мужем, они звонили. Я старалась дать и психологическую поддержку, и объяснить, к чему надо быть готовыми», – уточнила врач-гепатолог.

В конце августа 2021 года пациента не стало. Его родственники в течение двух недель звонили врачу — ей пришлось заблокировать их. Потом они нашли медика в соцсетях и стали угрожать подачей заявления в полицию – якобы она проявила халатность по отношению к пожилому человеку. Женщина нашла адвоката, чтобы быть готовой к юридической защите, но в суд на нее не подали. Посыпались угрозы о физической расправе.

«В течение месяца приходили SMS с разных номеров, что меня найдут, и в соцсетях – из аккаунтов, которые на следующий день оказывались удаленными. Одно из посланий было таким: «Ты не врач, а мразь в халате, я сделаю все, чтобы ты умирала так медленно, как мой отец», – пояснила женщина.

Поначалу она не восприняла угрозы всерьез, пока ее не начал преследовать от больницы до дома неизвестный мужчина. Скоркиной стало страшно ездить на работу и со смен одной.

«Приходится просить мужа встречать и провожать. Но у него есть своя работа. В полицию с таким не пойдешь – они просто не поймут, да и где силы взять?» – пожаловалась врач.

Из-за эмоциональной перегрузки она стала чаще посещать психолога. К нему врач начала ходить еще в первую волну пандемии, весной 2020 года, когда работала в «ковидарии», и психологическая нагрузка была непомерной.

Она отметила, что тогда было еще сложнее: врачи только учились лечить новую инфекцию, дежурили, пока не начинали терять сознание. У Скоркиной на тяжелую работу наложилась еще и личная драма.

«После нескольких месяцев в «ковидарии» муж сказал, что я стала плохо выглядеть, не уделяю ему внимания, не готовлю, не ухаживаю за собой, забросила спортзал и косметолога. А у меня пациенты, мне их жизни спасти дороже, чем свое 33-летнее лицо сохранить. Мы даже расстались на время, собирались разводиться. Я начала ходить к психологу. К концу лета мы каким-то чудом помирились, он стал бережно относиться, к психологам мы теперь ходим оба, каждый – к своему», – поделилась она.

Так врач уже второй год лечит депрессию, недавно начавшееся обсеcсивно-компульсивное расстройство и две фобии – одну из них медик приобрела за время общения с родственниками умирающих ковидных пациентов. При этом она считается одним из лучших специалистов в больнице, именно к ней продолжают ехать из регионов.

В сентябре врачам столичной больницы №15 им. Филатова тоже угрожали родственники пациентов, чьи жизни забрал COVID-19. Они писали сообщения медикам, называя их «покойниками», взламывали страницы в соцсетях, сообщая подписчикам, что врач умер. На угрозы медики начали жаловаться еще в июне 2021 года.

Выяснилось, что еще в декабре 2020 года недовольные родственники создали группу в мессенджерах, где стали обсуждать планы нападок на медиков филатовской больницы, способы травли в соцсетях, написание жалоб на них в Минздрав и другие инстанции – за якобы халатность. В итоге врачи, помимо спасения жизней, вынуждены были ходить на допросы.

Похожие случаи встречаются и в регионах. Так, в Омске 9 ноября пятеро родственников пожилой женщины с коронавирусом, сопровождавшие ее на «скорой» в больницу, стали избивать врачей, боровшихся за ее жизнь.

У пациентки было 70% поражения легких, она скончалась после КТ несмотря на реанимационные действия фельдшеров. Когда это случилось, родственники набросились с кулаками на них.

Одной из фельдшеров удалось добежать до тревожной кнопки и вызвать наряд полиции, который задержал нападавших, сообщал Om1.ru.

В октябре этого года на запугивания пожаловались и медики из города Кимры Тверской области. Целый день стационарный телефон местной больницы был занят братом одного из больных COVID-19, который был недоволен качеством лечения родственника и угрожал врачу, обещал «убить, накормить песком, заставить лизать мочу». Руководство медучреждения обратилось в территориальные органы МВД, сообщал портал «Тверь 24».

«Врачей обвиняют, пытаются уголовно их преследовать»

Глава Лиги защиты врачей, врач-невролог Семен Гальперин назвал проблему угроз врачам масштабной и призвал решать ее на государственном уровне.

«Сейчас ситуация по коронавирусу очень напряженная, обостряется пациентский экстремизм – это давняя проблема. Врачей обвиняют, пытаются уголовно преследовать, родственники пациентов считают, что врач по определению виноват. Участились случаи травли и нападений на медиков.

Должна быть разработана государственная программа по защите врачей. Минздраву стоит обратить внимание на проблему и найти путь ее решения. Врачам, хотя бы на скорой помощи, можно разрешить носить оружие для самозащиты или другие специальные средства», – сообщил он «Газете.Ru».

Пока же при возникновении экстренной ситуации медикам надо незамедлительно обращаться к правоохранителям, призвал первый зампред Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

«К нам на прием приходит много родственников пациентов, больных коронавирусом, с жалобами на медиков, нехватку лекарств и плохое отношение медперсонала, которого не хватает. При угрозах, надо вызывать Росгвардию, полицию, писать в прокуратуру и Следственный комитет, которые следят за соблюдением законной защищенности медиков», – сказал он «Газете.Ru».