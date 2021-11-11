Переехавшие в Россию иностранцы рассказали, как удержали бизнес на плаву в пандемию

В регионах от Москвы до Владивостока живут иностранцы, выбравшие Россию местом для открытия своего дела. «Газета.Ru» поговорила с тремя предпринимателями, использующими свои знания и международный опыт в малом бизнесе. Итальянец, француз и британец рассказали, с какими сложностями столкнулись за два пандемийных года, и где, по их мнению, бизнесу легче выжить – в Европе или России.

«Таможенники знали меня по имени»

Джошуа Леви постоянно живет в России с 2014 года. Он приехал, чтобы учиться в аспирантуре НИУ ВШЭ в Москве и стал первым гражданином Великобритании, окончившим курс с золотой медалью. При этом он вел уроки английского онлайн и преподавал в нескольких языковых школах. Вскоре его пригласили поработать консультантом экспатов в крупном банке, а также вести мастер-классы в регионах страны для педагогов и первых лиц.

После работы в крупном банковском холдинге он решил открыть свой бизнес, оформив два ИП – как сертифицированный преподаватель, который более пяти лет успешно готовит учеников к сдаче IETLS, OET (английский для врачей) и TOEFL, и как владелец интернет-магазина товаров из Великобритании.

В 2019 году Леви обнаружил, что в России мало качественных продуктов – символов английской кухни. К тому же местные мало знакомы с ее традициями.

«Мало кто за пределами Великобритании имеет возможность попробовать то, что, по сути, олицетворяет современную английскую кухню. Да, все знают о 5-часовом послеобеденном чае, но и это – миф. Времена изменились, как и традиции. Это было моим главным вдохновением и мотивацией, чтобы познакомить русских людей с британской кухней и позволить им по-настоящему попробовать наш лучший английский чай, кофе, джем и другие продукты», – поделился британец.

close 100% Джошуа Леви — сертифицированный педагог английского языка из Великобритании, директор языковой школы Native English UK, блогер-экспат в России joshualevy_russia/instagram.com

С предыдущей работы у него накопились всесторонние знания об открытии бизнеса в России.

«Основал компанию, обратился к поставщикам продуктов питания в Великобритании, сделал сайт, визитные карточки, подготовил маркетинговые материалы и посетил несколько супермаркетов. Все сбережения, накопленные за время работы в банке, вложил в новое дело», – рассказал он.

Самым большим препятствием оказалась организация импорта товаров в Россию.

«Об этом почти никто не знает, а таможенные агенты стоят чрезвычайно дорого, нет бесплатной службы, которая бы помогала в вопросах, жизненно важных для импорта и экспорта.

Я посещал Российскую таможенную службу в аэропорту Шереметьево более 10 раз. Несколько раз, «упираясь рогами в пол», я получил информацию о том, как сделать электронный ключ для таможни онлайн, как сделать онлайн-учет налогов и какое программное обеспечение использовать для подготовки таможенной декларации. Самое главное, они рассказали мне, как «импортировать образцы» в коммерческих целях для сертификации продуктов питания EAC, так как вы не можете взять их с собой в чемодане, они должны быть импортированы в качестве образцов (беспошлинно), а затем отправлены в лабораторию для сертификации», – раскрыл подробности Леви.

После того, как он самостоятельно справился с оформлением таможенных деклараций, смог получить первую партию товара из Лондона.

«К этому времени таможенники знали меня по имени и восхищались моей стойкостью и настойчивостью. В итоге мой груз был освобожден в течение пяти часов», – вспомнил он.

Затем он провел переговоры с крупными ритейлерами – «Азбукой вкуса» и X5 Retail Group. Но нового частного игрока на рынке никто не воспринял всерьез. Поэтому он открыл собственный интернет-магазин и стал продавать товары из Англии там и на торговой площадке Beru.

Чтобы разнообразить свой бизнес, Джошуа Леви разработал для сайта и продукции логотип – талисман «Гарри Лев». Так англичанин стал одним из немногих иностранцев, которые получили патент на дизайн промышленного образца от Роспатента.

Вскоре продажи товаров набрали обороты, и к концу 2019 года один из московских театров предложил партнерство. Однако к этому времени пандемия начала распространяться, и Леви беспокоился о входящих и исходящих грузах между двумя странами.

Крах бизнеса и встреча с эскимосами и белыми медведям

Помимо разбушевавшейся пандемии, мешающей поставкам чая и кофе из Англии, возникла еще одна причина, по которой бизнес прекратился.

«Мой партнер, который изначально обещал поддерживать бизнес и в части продаж, этого не сделал. Он не мог продать ни одного кофе, чая или джема, полагал, что быть партнером в стартапе – означает лишь вкладывать деньги в бизнес, а не работу. А для любого бизнеса, работающего в России, существенной проблемой является именно поиск надежного, честного и понимающего партнера, а не «снежинок», которые обещают луну с неба», – поделился собеседник «Газеты.Ru».

С учетом трудностей с поставками из-за рубежа, закрытием границ, британец решил закрыть бизнес.

«Учитывая отсутствие партнерства и пандемию, единственным разумным вариантом было все остановить и закрыть бизнес», – резюмировал он.

Несмотря на трудности, Леви остался в России.

«В связи с пандемией я чувствую здесь больше свободы, чем за рубежом, потому что можно летать дешево. В 2020 году, когда начали выполняться первые рейсы, у меня уже был сертификат о вакцинации, мне посчастливилось посетить Чукотку. В то время моя семья и друзья в Великобритании были постоянно под замком и долгое время не могли встречаться вне своих домов. Мне здесь нравится, опыт и впечатления, которые я получил, нельзя обменять ни на что другое в этом мире или купить.

close 100% Джошуа Леви joshualevy_russia/instagram.com

Встреча с настоящими эскимосами, ненцами, живущими в чумах, яранге, северными оленями, белыми медведями, полеты на вертолетах — это неполный список», – закончил Леви.

Теперь он преподает английский во время путешествий онлайн, ведет видеоблог и показывает культуру и традиции России, разнообразие которых привели его в восторг.

Джошуа Леви успел влюбиться не только в Чукотку, но и в Ямало-Ненецкий округ. За 7 лет жизни в стране преподаватель-путешественник пересек 8 часовых поясов от Санкт-Петербурга до Курильских островов, от Мурманска до Дербента и мыса Дежнева. Он гордится, что побывал в самой восточной точке России, откуда можно увидеть остров Диомида и Аляску.

«Завтрак для врачей» спас кофейню итальянца в центре Москвы

Андреа Гранвиллано — итальянский шеф-бариста со стажем более 15 лет в 2015 году вместе с женой открыл свою первую кофейню в Москве — Granvillano Caffe в Доме Гоголя на Никитском бульваре. Побывав в столице в 2010 году, он заинтересовался страной, но переезжать на ПМЖ не планировал.

close 100% Андреа Гранвиллано — итальянский шеф-бариста, открывший кофейню на Арбате в Москве, с семьей Из личного архива

«Пандемия нас застала в момент открытия второй кофейни. В начале марта мы ее открыли, 25 марта всех закрыли на локдаун. На наше счастье, оба арендодателя пошли навстречу и отменили арендную плату на период локдауна. Очень быстро стало ясно, что вторую кофейню мы открыли очень невовремя, ее пришлось закрыть, оставшись с одной», – сообщила Диана Гранвиллано.

Владельцам кофейни стало особенно трудно работать в условиях неопределенности: уходил персонал, резко снизился доход.

«Практически ничего не зависело от нас, работы не стало вообще. Сколько продлится локдаун – никто не знал и не говорил. Поэтому когда работники спрашивали нас «надолго ли», мы ничего не могли ответить. Кто-то сразу, кто-то чуть позже нашел новую работу, сменив профессию. Это наша боль, но к сожалению, малый бизнес не имеет огромной финансовой подушки, никто не ожидал пандемию. С того момента и до сих пор работаем сами с мужем», – поделилась она.

Один из результатов пандемии, по ее мнению, – кризис на рынке труда общепита: работники были вынуждены сменить профессию или уехать из Москвы. Тем не менее семейство Гранвиллано старалось сохранить бизнес.

«Основной наш товар – кофе, его не доставить курьером по городу. Напитки остывают, теряют в качестве. Мы не знали, что делать, за исключением редких заказов на выпечку. Пока Диана не придумала акцию, которую мы назвали «Завтрак для врачей». Нас очень поддержали люди, которые начали перечислять деньги», – рассказал Андреа Гранвиллано.

Идея жены помогла семейному кафе продержаться до окончания ограничительных мер в первую волну коронавируса.

«Суть была в том, что мы собирали деньги на «пакеты для врачей», работающих с ковидными больными. В каждом пакете были свежие круассаны и пачка нашего кофе. Врач выходил со смены и забирал пакет с собой домой», – поделился итальянец.

До пандемии ассортимент выпечки у кафе был небольшим. При создании завтраков для врачей ассортимент нужно было расширять. «Мы добавили новые позиции и в основное меню, после открытия это привлекло и постоянных гостей, и новых людей», – рассказала Диана.

close 100% Из личного архива

Пандемия, приведшая к расширению ассортимента, сыграла в итоге неплохую роль, а вот с поставщиками сложности возникли в локдаун и сохраняются до сих пор.

«Когда границы с Европой были перекрыты и машины стояли неделями на таможнях, мы ждали. Почти все поставщики сменили систему работы с постоплаты на 100% предоплату, представляете? В период, когда и так стало все сложно, нужно вносить существенные суммы для того, чтобы привезли товар, да еще и ждать.

Но сложно было всем, поэтому мы просто благодарны людям, которые поддерживали малый бизнес. Ведь очень важно, чтобы осталась инфраструктура. Если все закроется и не останется ничего, что за жизнь получится?», – сказал Гранвиллано.

Его менталитет не позволил отказаться от итальянского качества и подхода, несмотря на невероятные расходы: гости и заказчики бы ушли насовсем.

«Я считаю, что мы выстояли благодаря колоссальной поддержке людей, нашей любви к делу и стабильному качеству. Я сам терпеть не могу, когда кто-то в начале бизнеса делает хорошо, а потом через год снижает качество, пытаясь выехать уже на узнаваемости. Поэтому не хотел такого будущего для нас и пандемия не стала причиной для этого», – отметил экспат.

После того, как сняли режим самоизоляции, работа кофейни стала возвращаться в привычное русло с учетом сезонности: летом посетителей меньше, так как люди уезжают в отпуска, осенью они возвращаются. Но каждый раз новые ограничения касаются кофейни вдвойне, так как она находится в музее.

close 100% Андреа Гранвиллано Из личного архива

«Сложно сказать, стало ли у нас больше гостей, выросла ли прибыль. Потому что все идет скачками. То работаем, то стоим из-за ограничений. Мы из тех, кто пострадал больше всех. Наша кофейня находится в музее, поэтому мы открылись на несколько дней позже остальных – когда открыли музеи. У нас был и второй личный «локдаун», когда с середины ноября 2020 года закрыли музеи до конца января 2021. Мы снова не работали, причем не могли работать даже навынос, потому что помещение не предусмотрено и неудобно для такого типа работы.

Радует то, что постоянные гости всегда возвращаются, и есть ощущение, что пандемия сплотила народ, люди стали более лояльными, нас стали чаще упоминать в соцсетях, – это приятно и очень мотивирует, – отметил Гранвиллано.

Когда самые жесткие ограничительные меры остались позади, итальянец понял, что рад пережитому в России.

«В Италии было совсем жестко и я не уверен, что хотел бы находиться там в эти времена. Мы и до сих пор не выезжаем в Италию, хотя можем, потому что там слишком много ограничений. Мне сейчас комфортнее здесь — здесь моя семья, работа. Когда мы поженились с Дианой в Италии, мы думали, где нам будет лучше жить. И решили, что нам нужен большой энергичный город, который дает возможности молодым. Мы выбирали из Милана и Москвы, выбрав вторую. Возвращаясь назад, я бы и сегодня сделал тот же выбор», — резюмировал Андреа.

Французское кафе, пережившее пандемию в Переславле-Залесском

Фредерик Андриё, родившийся в городе Каркассон во Франции, и окончивший школу Мишеля Белин в Альби до переезда в Россию успел поработать в родной стране, Ливане, Турции, Греции, Египте, Венесуэлле, Саудовской Аравии и Сирии. В 2007 году Фредерика впервые пригласили в Россию для работы в проекте Swissotel Krasny Holmy на должность шефа-кондитера. Влюбившись в Россию, он решил переехать и продолжил карьеру в других городах России: Истре, Хабаровске, Волгограде, Грозном, обучал студентов в знаменитой школе «Ragout».

close 100% Фредерик Андриё — французский шеф-кондитер, открывший цех и кофейню в Переславле-Залесском, с семьей Из личного архива

В 2015 Андриё переехал в Переславль-Залесский, так как устал от суеты мегаполиса, а в городке на Золотом кольце России ему предложили интересный проект. Закончив работу над ним, француз решил открыть собственное дело: так появился кондитерский цех и кафе «Fenetre vers la France» («Окно во Францию»).

Причиной послужила любовь, которую Фредерик обрел в России: его женой и спутницей стала девушка из Переславля Виктория. Она родила ему сына, а в пандемию стала настоящей «боевой подругой» на нелегком пути развития бизнеса.

«Ситуация с локдаунами, ограничениями неизбежно накладывает негативный отпечаток, ведь наши партнеры — это кафе и рестораны, которые ценят продукцию и хотят радовать своих клиентов французскими вкусностями. А многим из них и вовсе пришлось закрыться, цех лишился заказчиков. Было страшно», – рассказал Андриё.

Поддержки от государства француз не ждал. Незадолго до ввода первой самоизоляции он поочередно лишился русского партнера, а потом и второго партнера-француза.

«Французы – ипокриты, а русские очень открытые и прямолинейные люди. В Переславле кондитерский цех и кафе открывал с двумя партнерами: еще одним французом и русским. Русский через 3-4 месяца вышел из компании, а через два года второй парнер-француз повел себя нечестно в бизнесе. Доверия не осталось, поэтому решил вести бизнес с женой», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

close 100% Фредерик Андриё Из личного архива

Он говорит, что вести бизнес с русскими сложно из-за разницы в менталитете. По его мнению, несмотря на колоссальные убытки, выстоять в пандемию кондитерской удалось благодаря двум факторам: поддержке семьи и отказу от снижения качества продукции.

«Наши гости говорят, что вкусности цеха – это как «наркотик» в хорошем смысле слова. Ради таких слов мы держались. Некоторые ингредиенты стало трудно покупать. Ради высокого качества своей продукции, приходилось долго ждать доставку, например, ваниль Мадагаскарскую, пюре французского производителя (пытались заменить на русского, но вернулись к французскому), потому что качество превыше всего», – поделился Андриё.

Он добавил, что цены на ингредиенты растут с каждым месяцем, а из-за ограничений приходится переходить на режим доставки на дом.

«Масло мы используем только 82,5%, покупаем белорусское, здесь (в Переславле) цены с каждым месяцем выше на 15-20%. Мы не можем снижать качество, так как делаем доставку завтраков со свежей выпечкой и десертами, все больше в работе ориентируемся на индивидуального клиента, каждый отзыв тех, кто ценит шедевры Фредерика», — уточнил шеф-кондитер.

Производству скоро уже 4 года. Расширять его он не может не только из-за пандемии, а из-за другой проблемы: в Переславле очень сложно найти профессионалов, а заманить таких в глубинку – еще сложнее.

Поэтому основной опорой стала жена. Не имея профильного образования, она научилась некоторым рецептам и ведению дел под руководством опытного француза. Полюбив не только ее, но и Россию, Фредерик Андриё назвал сына в честь Петра I – Петром Фредериковичем Андриё.

close 100% Из личного архива

Виктория растит сына и помогает мужу пробовать разные варианты ведения бизнеса, подстраиваться под менталитет русских, которых он называет «очень прямолинейными и общительными, но не всегда честными».

«После всех ограничений, связанных с ковидом, мы сконцентрировались на доставке и оптовых продажах для ресторанов и кафе других городов – Ярославля, Сергиева Посада и Москвы. Вводим доставку завтраков по городу и его окрестностям: настоящие французские круассаны, миндальный круассан, киши с различными начинками, лимонад, десерты, эклеры и макарон люди не перестают любить и заказывать для себя и близких», – подчеркнул Фредерик.

Эта черта у русских ему очень нравится, и он считает, что не только потребитель, но и «продукция чувствует», когда ее готовят с особым отношением и любовью к делу.