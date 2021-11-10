Почему россияне хотят уйти с работы ради хобби

Более половины (62%) россиян предпочли бы уйти со своей работы, чтобы посвятить себя хобби, следует из опроса онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру. Однако продает свои поделки лишь половина респондентов (51%), а зарабатывает на увлечениях только треть (30%). Идея о бизнесе с нуля – миф, предупреждают эксперты.

«Неправильная цель на входе»

Большинство россиян (62%) россиян хотели бы оставить основную работу ради того, чтобы заниматься хобби, сообщили «Газете.Ru» в онлайн-гипермаркете ВсеИнструменты.ру по итогам тематического опроса.

«В России процент людей, которые недовольны своей работой, действительно, заметно выше, чем в других развитых странах. Во-первых, у нас по-прежнему распространена модель, когда направление образования выбирается по дружбе, по блату, по совету родителей и так далее.

То есть этот запрос не адаптирован под нужды и интересы человека, ни под его задатки и способности. Во-вторых, наша система образования построена таким образом, что практических знаний в институте, университете не дают. У нас же как: человек пять-шесть лет учится, а потом приходит на работу, и ему говорят: «Забудь все, чему тебя учили», — рассказал психолог Андрей Зберовский.

В связи с этим лишь немногие россияне после того, как получили образование, работают по профессии, отметил он.

Тенденцию неудовлетворенности работой среди россиян подтвердила и психотерапевт Анна Чернигова – в частной практике такой запрос встречается часто.

Специалист разделила людей, которые не довольны работой, на две категории: до и после 35 лет.

«Ближе к 35 люди начинают понимать, что даже если они добились успеха в своей сфере, это не приносит им удовлетворения. Люди задумываются, действительно ли они занимаются тем, чем хотят, их ли это выбор. Мы здесь смотрим не только на тех, у кого не получилось добиться чего-то в своей сфере – здесь, скорее, неудовлетворенность связана как раз с тем, что они не достигли какого-то определенного уровня дохода, развития. Проблема касается и успешных с точки зрения карьеры людей – например, часто мужчины-бизнесмены приходят с таким запросом», — пояснила она.

После 35 лет человек чаще начинает размышлять о смысле жизни, стратегиях дальнейшего развития, добавила Чернигова. Если представители более молодого поколения сталкиваются с тем, что поставили «неправильную цель на входе» в систему рынка труда, то старшие сотрудники начинают соотносить ожидания и реальность. И, если такой работник не чувствует реализации, он недоволен своей деятельностью.

Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков связывает недовольство россиян работой с материальными аспектами.

«Определенный рост зарплат и доходов происходит, но одновременно растут и расходы. Например, в среднем цены на продукты ощутимо выросли. Думаю, причины нужно искать в этом направлении», — сказал он.

«История Золушки»

Согласно опросу ВсеИнструменты.ру, увлечения 77% респондентов связаны с ручным трудом, а половина из них (51%) даже продают свои изделия и поделки. Однако полностью или частично окупается творчество лишь 30% опрошенных, которые пытаются заработать на хобби.

«Здесь присутствует очень сильная мифология. Сейчас популярна «история Золушки», когда блогер-миллионник, кондитер или еще кто-то придумывает себе слезливую сказку, якобы был неудачником, но потом взял кредит, вложил все свои сбережения и стал успешен. На деле же в большинстве таких случаев существовала помощь: например, со стороны обеспеченного мужа», — говорит Андрей Зберовский.

Человек без опыта и таланта к предпринимательству не построит бизнес с нуля, подчеркнул он.

Ранее председатель Комитета по трудовым отношениям и охране труда общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Дмитрий Третьяков в беседе с «Газетой.Ru» подтверждал: успешный бизнес на 10 тыс. населения начинает только один человек.

До 2018 года Елена К. трудилась в банке. Работа ей никогда не нравилась, но девушка не представляла, что может заниматься, чем-то другим.

«Моя мама швея, и я тоже немного шила. Как-то раз подруга попросила помочь с подарком для дочки: нужно было сделать платье для куклы. Я никогда не шила на кукол, поэтому стала искать информацию в интернете и увидела, что есть люди, которые делают это на заказ. Потом уже, когда отдала подарок, стала гуглить, что и как. Потихоньку втянулась», — рассказала она.

Первое время заказов почти не было, но со временем хобби стало приносить Елене дополнительный заработок, а после – стало основным занятием.

«Я сейчас занимаюсь только куклами – шью одежду, делаю мебель, перешиваю парики. Миллионы не зарабатываю, но на жизнь хватает, и нервы целее», — пояснила она.

Кристине Ж. повезло меньше – в прошлом году она решилась уйти с должности продавца-консультанта, чтобы печь торты на заказ.

«Мне казалось, что раз у других получается, то и у меня выйдет. И даже заказы какие-то были, но зарабатывать я на этом так и не стала: только потратила сбережения на оборудование», — посетовала она.

Сейчас Кристина работает в продуктовом магазине. Девушка продолжает заниматься выпечкой, но обеспечить себя за счет хобби у нее не вышло.

«Хобби обычно лежат в плоскости тех отраслей экономики, которые связаны с цифрой, программированием, сферой услуг. Но это не традиционный экономический сегмент. Да, он растет, на него положительно повлияла пандемия: с одной стороны, стала возможной полная удаленка, с другой — люди остались наедине с собой и у них появилась возможность подумать о том, чем они хотят заниматься. Некоторые, действительно, сделали выбор в пользу хобби, но это пока не те цифры, которые оказывают серьезное влияние на экономику», — заявил Александр Шершуков.