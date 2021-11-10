Песков: на федеральном уровне не принимались решения об обязательной вакцинации

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, когда в нашей стране закончится «вирусная история» — для этого необходимо, чтобы прививки от COVID-19 сделали не менее 70-75% россиян. Он предложил сделать вакцинацию обязательной. О реакции Кремля и парламентариев — в материале «Газеты.Ru».

Решения об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне не принимались. Об этом сообщил 10 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал слова директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что

вакцина от коронавируса должна быть включена в Национальный календарь прививок, а после этого стать обязательной к введению.

Песков добавил, что возможность сохранения QR-кодов для россиян после пандемии не рассматривается.

Не противоречит Конституции

По оценкам главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса, введение обязательной вакцинации от коронавируса не нарушает конституционные права россиян.

«Реализация этого предложения возможна только через принятие соответствующего федерального закона», — пояснил он РИА «Новости».

С мнением о том, что вакцинацию от коронавируса необходимо сделать обязательной, выступил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В интервью «Российской газете», опубликованном в среду, он заявил, что «вирусная история» кончится тогда, когда «70-75% населения нашей страны, а заодно и земного шара», будут вакцинированы.

«Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной», — указал он.

«Бессмысленны многочисленные публикации»

По словам Гинцбурга, без вакцинации изгнать COVID-19 невозможно. При этом в данном контексте не имеет значения, каково происхождение вируса — искусственное или природное. «Для ликвидации того, что произошло, и того, что сейчас происходит, конечно, никакого значения не имеет. Нынешний уровень научных знаний, лабораторий позволяет без всяких генно-инженерных манипуляций создать условия селективного отбора любого РНК-содержащего вируса с любыми свойствами», — пояснил Гинцбург.

«Отличить вирус, который возник естественным путем или был создан в результате создания специальных селекций в лабораторных условиях, просто-таки невозможно ни по каким свойствам уже образовавшегося вируса.

Поэтому единственная возможность определить его происхождение, если он действительно был создан искусственно, это чистосердечное признание того, кто при этом присутствовал.

Больше никакого подхода к этому нет. Потому, с моей точки зрения, бессмысленны многочисленные публикации, якобы основанные на научном анализе существующих вирусов в плане возможности определения природы его образования», — заключил собеседник издания.

Два независимых барьера

Он добавил, что назальная вакцина от коронавируса создает местный иммунитет в носоглотке.

«И создает дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в наш организм. Значит, мы создаем с помощью назальной вакцины защиту на слизистой носоглотки. А та, которая сейчас, создает защиту в кровяном русле. То есть это два независимых барьера. Очень рассчитываем, что назальная вакцина получит свое применение. Они будут друг друга дополнять, и что здесь важно, количество переходит в качество. Мы создаем два барьера защиты», — рассказал Гинцбург.

На этом фоне социологи констатируют, что доля россиян, не готовых сделать прививку от коронавируса, плавно снижается на протяжении последних шести месяцев. В то же время более половины опрошенных считают, что главные трудности, связанные с COVID-19, еще впереди.