В ГД предложили ввести запрет на развлекательные поездки по России за неуплату алиментов

В России хотят ужесточить наказание в части алиментов. Если ранее даже частичная уплата могла стать основанием для прекращения административного дела, то по новому законопроекту суд сам определит размер долга, влекущего ответственность. В профильном комитете парламента также заявили, что в перспективе алиментщикам-уклонистам могут запретить не только выезды за рубеж, но и поездки по России.

Миллион алиментных дел

Госдума в первом чтении приняла законопроект об изменениях в КоАП в части алиментов. Согласно документу, их частичная уплата теперь не защитит от административной ответственности.

«В большинстве случаев решение судьи о прекращении дела об административном правонарушении связано с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов», — говорится в пояснительной записке.

В качестве примера авторы законопроекта приводят случай в Костромской области: суд прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении человека, который ежемесячно платил всего по 500 рублей алиментов при долге в 61 тыс. рублей.

Законопроект предлагает, чтобы суд индивидуально определял сумму алиментов, за неуплату которой гражданин привлекается к административной ответственности.

«По данным территориальных органов ФССП России (Федеральной службы судебных приставов – «Газета.Ru»), около 40% должников после привлечения к административной ответственности полностью или частично погашают задолженность по уплате алиментов», — отмечается в пояснительной записке.

Согласно отчетности ФССП, за первое полугодие 2021 года в исполнении приставов находилось 1,1 млн дел, связанных с обязательствами по уплате алиментов.

Взыскать долг по алиментам через суд, можно если платежи не поступают в течении трех последних лет, рассказала член Ассоциации юристов России (АЮР) Асия Мухамедшина.

Также можно привлечь неплательщика к уголовной ответственности, подав приставу заявление о возбуждении уголовного дела по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Она предусматривает наказание в виде года исправительных или принудительных работ либо трехмесячный арест. Кроме того, виновный может быть приговорен к году лишения свободы.

Если речь идет о КоАП, неплательщика могут наказать обязательными работами до 150 часов, административным арестом от 10 до 15 суток или штрафом в 20 тыс. рублей.

Кроме того, на неплательщика может быть наложен временный запрет на выезд за границу.

«Недобросовестные алиментщики часто уклоняются от уплаты, прибегая к хитростям. Например, исправно и ежемесячно платят, но заниженную сумму только из «белой» части зарплаты, либо скрывают свои дополнительные доходы: например, от сдачи в аренду квартиры. Они могут скрываться от приставов путем неявки по приглашению, смены места проживания, фамилии», — пояснила юрист.

«Откуда взять, если нет?»

«Есть несколько категорий людей, которые не платят алименты. Первая – те, кто по каким-то причинам скрывается. У них есть деньги, но они не хотят платить. Однако таких не очень много. В основном, это люди, которые не работают или зарабатывают мало, и платить им нечем», — отметила член комиссии Общественной палаты России по социальной политике Юлия Зимова.

По ее мнению, приставы справляются со своей работой и ужесточать законодательство в этой сфере не стоит.

«Я раньше работал в сфере обслуживания, но из-за пандемии деньги у фирмы кончились, и ее прикрыли. Я нашел работу, но там тоже сложно все пока. У меня есть дочка, ей пять лет. Я всегда платил алименты и сейчас плачу, но просто уже сколько могу.

Говорю бывшей [жене]: «Как разберусь с работой, отдам все. Подожди немного», но она сама не работает, деньги нужны. Сказала, будет в суд подавать, если до Нового года не заплачу все.

Тут получается: и ругаться не хочется, и дочку люблю, но откуда взять, если нет?», — сокрушается петербуржец Алексей М. Ежемесячно он высылает по 1,5 тыс. рублей алиментов, хотя должен отдавать 8,3 тыс. рублей.

Споры Анастасии Г. из Набережных Челнов (Татарстан) с бывшим супругом начались еще до пандемии: женщина настаивает, что его реальный доход выше того, с которого рассчитываются алименты.

«Бывший муж получает 50 тыс. рублей – я прекрасно знаю, мы же жили вместе. По меркам нашего города это очень хорошо. Но потом, когда как бы запахло алиментами, он то ли к директору сходил, то ли как-то договорился с бухгалтерией… В общем, по документам у него стало 12 тыс. рублей с копейками. Мне он отдавал 3 тыс. из них. Ну, это же копейки: что ты в месяц на эти 3 тыс. сделаешь? Надо же не только кормить и одевать — это, между прочим, тоже не 100 рублей. А репетиторы, кружки, а развлечения — не сидеть же дома постоянно? Но это еще ничего оказалось: сейчас он переехал в Сочи – друзья рассказали, вообще перестал платить», — возмутилась она.

По мнению члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, законодательство в части алиментов стоит ужесточать в сторону больших ограничений.

«Одними из самых действенных аргументов на сегодняшний день, к сожалению, является не родительский или сыновний долг, а ограничения в случае невыплаты долга. Такие как запрет на поездки за рубеж, на управление транспортным средством – за исключением случаев, когда это единственный источник дохода.

Думаю, что расширять необходимо именно эту линейку. Может быть, ввести запрет на перемещение по территории России до уплаты всех долгов. Я имею ввиду поездки развлекательного характера.

Если у гражданина не хватает средств на выплату просроченных алиментов, наверное, он не должен ездить отдыхать в отпуск, пока не рассчитается с этими долгами», — сказала она.