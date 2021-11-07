В Госдуме рассказали, как в РФ будут реагировать на последние драки с участием мигрантов

За последнюю неделю в московском регионе произошло как минимум три резонансных конфликта с участием иностранных граждан и уроженцев других республик. 31 октября в подмосковном Лыткарино несколько кавказцев жестоко избили сделавшего им замечание местного жителя. 4 ноября четверо азербайджанцев напали на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках. В ночь на 7 ноября в Домодедово произошла массовая драка. Что об этом думают представители российских властей — в обзоре «Газеты.Ru».

Эти люди приезжают в Россию по нашему приглашению

Тема конфликтов между приезжими с Северного Кавказа и бывших союзных республик очень тонкая и серьезная, считает первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Это не межнациональные конфликты, а конфликты с приезжими мигрантами, которых мы сами же приглашаем. Есть нарушения закона со стороны иностранных граждан, которые приехали сюда работать. Это могут быть и таджики, и киргизы, и узбеки. Просто надо в этой системе еще раз навести порядок»,

— заявил депутат в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что большинство трудовых мигрантов прибывают в страну по квоте, но часть из них приезжает незаконно. И здесь должны работать МВД и другие профильные органы власти: не только выявлять нелегалов, но и пресекать деятельность лиц, которые организуют такой незаконный въезд. Гильмутдинов подчеркнул, что среди таких нарушителей есть множество российских граждан.

Нужны понимание людей и их адаптация

«Мы должны понимать, кто к нам приезжает, с каким багажом знаний языка, истории, законов. В Киргизии, в Узбекистане, в Таджикистане надо заключать соглашения с государственными органами власти и создавать центры, которые бы тщательным образом отбирали всех приезжих граждан в рамках квот. В ряде стран такие центры уже создаются. Это позволит нам серьезно поработать над качеством приезжающих мигрантов, в первую очередь трудовых, чтобы уже на начальном этапе понимать, кого мы приглашаем. Если мы развернем такую работу по полной программе, то подобных инцидентов будет намного меньше», — продолжает Гильмутдинов.

По его мнению, российским властям также нужно тщательно обдумать социально-культурную адаптацию приезжих. Депутат отметил, что в России не существует госоргана, который отвечал бы за эту сферу. «Предприятия и организации берут на работу приезжих граждан, а чем они занимаются после работы, откуда берут поддельные справки, как учат язык никто не контролирует и глубинно не изучает», — пояснил он.

Надо уходить от темы национальности в сторону правоприменения

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный уверен, что при подобных случаях нужно уходить от национального вопроса и смещаться в направление главенства права.

«Сегодня очень важно сместить акценты на правоприменительную практику. Те, кто совершил даже административное правонарушение и привлечены к ответственности на основании решения суда неоднократно в течение года, не говоря уже об уголовной ответственности, они подлежат выдворению за пределы нашего государства без права въезда на территорию России в течение многих лет»,

— сказал депутат «Газете.Ru».

По словам Выборного, в обществе есть «болезнь» — низкая степень гражданской ответственности, правовой культуры, в том числе и среди приезжих трудовых мигрантов.

«Одно из лучших лекарств — институт неотвратимости наказания. Если мы сможем сделать так, чтобы каждый приезжий понимал, что в случае совершения какого-либо правонарушения он в обязательном порядке будет нести наказание и путь в Россию ему будет закрыт на многие годы, то, я думаю, таких правонарушений будет намного меньше», — добавил парламентарий.

Необходимы превентивные меры

В то же время, говорит Выборный, есть категории иностранных граждан, которые сознательно приезжают в Россию, чтобы совершить какое-либо незаконное деяние, например нелегально обогатиться. Поэтому властям сейчас нужно разработать мощную систему превентивных мер, которые либо полностью закроют таким людям въезд в страну, либо поставят их под строгий контроль правоохранительных органов.

Депутат напомнил, что недавно глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ввести обязательную геномную экспертизу для иностранцев на въезде в Россию — база ДНК мигрантов позволит оперативно устанавливать виновных и привлекать их к ответственности после преступлений. «На мой взгляд, это одна из мер, которая заслуживает внимания и проработки, реализации в виде законопроекта и принятия закона», — считает Выборный.

СМИ нагнетают обстановку

Председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев признал, что в районе Новые Ватутинки, где 4 ноября произошло избиение мужчины с ребенком, действительно проживают преимущественно мигранты и представители нацменьшинств с российским гражданством. Они выбирают этот район из-за низких цен на жилье и близкого расположения крупных рынков. Тагиев согласился, что большинство правонарушений там совершают именно приезжие, однако заметил, что не все они мигранты.

В то же время представитель диаспоры считает, что средства массовой информации слишком сильно педалируют тему национальной розни в подобных ситуациях.

«Мы, как представители кавказского народа, осуждаем нагнетaние в СМИ межнационального конфликта. Межнациональной розни быть не должно. Мы выступаем против любого насилия. Ни у преступника, ни у пострадавшего нет национальности. На месте этого мужчины с ребенком мог оказаться я», — подчеркнул Тагиев.

В МВД не видят всплеска преступности

Полиция также не согласна с тем, что в столичном регионе увеличилось число преступлений или правонарушений, совершаемых трудовыми мигрантами, представителями национальных меньшинств. «Но на самом деле, если анализировать Троицкий-Новомосковский округ, то какого-то всплеска преступности на сегодняшний момент там нет», — заявил после случая в Новых Ватутинках руководитель пресс-службы МВД Москвы Владимир Васенин.

По его словам, этот и другие похожие инциденты становятся резонансными именно благодаря СМИ.