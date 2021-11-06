Стали известны подробности избиения мужчины в подмосковном Лыткарино

Три человека обратились за врачебной помощью после драки в Подмосковье, сообщили в полиции. Вечером 31 октября во дворе одного из домов на улице Ленина в городе Лыткарино группа неизвестных избила мужчину, сделавшего им замечание. По словам жены пострадавшего, которую цитируют СМИ, на него напали кавказцы. Александр Бастрыкин поручил при наличии оснований забрать дело из полиции в Следственный комитет.

Пресс-служба ГУ МВД по Московской области сообщила, что после драки в Лыткарино за медпомощью обратились три человека. Заявление полиции передает ТАСС.

«31 октября в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные избивают мужчину на улице Ленина в городе Лыткарино. Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт», — рассказали в подмосковном главке.

По факту избиения проводится проверка. В прокуратуре Подмосковья сообщили, что телесные повреждения местному жителю были причинены «из хулиганских побуждений», он был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», наказание по ней предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Сейчас расследование дела контролирует областная прокуратура. В это же время в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству подмосковного Следкома доложить ему об обстоятельствах нападения и «при наличии оснований» ходатайствовать о передаче дела из органов МВД в свое производство.

Как сообщает агентство «Москва 24», толпа пьяных молодых людей избила мужчину, который сделал им замечание по поводу их шумного поведения поздним вечером. Он попросил компанию убрать пустые бутылки.

«Супруга пострадавшего обратилась к СМИ, чтобы не позволить замять жуткую историю. По ее словам, на мужа напали выходцы с Кавказа. Более того, досталось и соседке, которая хотела заступиться за мужчину», — говорится в сообщении Telegram-канала «Москвы-24».

По словам соседки, когда мужчина упал на землю и потерял сознание, его пытались душить. Нападавшие скрылись с места преступления до приезда полиции. Они до сих пор не задержаны.

Побоище в Новых Ватутинках

Драка в Лыткарино произошла на фоне другого скандала с избиением — в Новых Ватутинках. Все четверо подозреваемых по делу об избиении мужчины с ребенком в Новых Ватутинках уже задержаны. В настоящий момент дело передано в Следственный комитет. Действия нападавших переквалифицированы со статьи «хулиганство» на «покушение на убийство».

По словам потерпевшего, местного жителя Александра Жиловникова, компания агрессивно настроенных людей без причины задела его друга и сына. Ребенка при этом якобы ударили по щеке. Впоследствии мужчины вступили в словесную перепалку с хулиганами, один из которых якобы достал нож и размахивал им. Вскоре встретившись на улице вновь, компания тут же стала избивать Жиловникова. Все это время четырехлетний мальчик плакал, став невольным очевидцем драки. Ребенку потребовалась психологическая помощь.

Задержанные настаивают, что не применяли холодное оружие. Адвокат одного из подозреваемых заявил, что его подзащитный и другие задержанные защищались. Они утверждают, что не провоцировали конфликт и не нападали, свою вину отрицают.

Как сообщает со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД по Москве, все четверо — уроженцы одной из стран Закавказья, трое получили российское гражданство в 2012 году. Трое проживают в Оренбургской области.

После резонансной драки в Новые Ватутинки прибыли полицейские патрули, начавшие проверять у мигрантов документы.