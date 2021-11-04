Полиция задержала больше 20 человек участников «Русского марша» в Москве

В Москве задержаны более 20 человек, планировавших принять участие в несанкционированной акции националистов «Русский марш». Среди них, по информации СМИ, есть несовершеннолетние, в том числе 13-летний подросток. Большую часть молодых людей полицейские остановили в метро. Сами участники мероприятия признали шествие несостоявшимся.

Ежегодный «Русский марш» в российских городах, организованный националистическими движениями и приуроченный ко Дню народного единства, в этом году не состоялся. Националисты подавали заявку властям на согласование шествия, но московская мэрия запретила его проведение.

МВД также предостерегало от организации и участия в несогласованных массовых мероприятий из-за коронавирусных ограничений и предупреждало, что за участие в массовых беспорядках наступает уголовная ответственность.

Как итог, двумя днями ранее был задержан из организаторов мероприятия Никита Зайцев за отказ предоставить паспорт правоохранителям. Перовский районный суд назначил ему десять суток административного ареста. Сам Зайцев назвал свое дело политически мотивированным, и 4 ноября его сторонники не отказались от выхода на улицы Москвы. Задумка организаторов была в том, чтобы участники акции собрались возле выхода №8 «Октябрьское поле» и почтили память четырехлетней девочки, с жестокостью убитой няней из Узбекистана Гюльчехрой Бобокуловой в 2016 году.

Но дальше выхода из метрополитена им проследовать не удалось. Большую часть националистов, планировавших митинговать в центре столицы, правоохранители задержали на станциях метро «Пушкинская» и «Октябрьское поле». По информации СМИ, в преддверии акции силовиками также была перекрыта Красная площадь, а возле метро находились автозаки. Фактически шествие было признано его участниками несостоявшимся. После задержаний в метро другие националисты попытались перегруппироваться, но были остановлены на выходах полицией.

Около пяти человек все-таки сумели добраться до назначенной точки, однако вскоре также были задержаны. Лозунгов и стычек с полицией со стороны задержанных не было отмечено, констатируют работавшие на месте корреспонденты. По видео и кадрам из метрополитена также не зафиксировано агрессии со стороны полицейских, однако видно, что некоторые задержанные возмущенно разговаривали с правоохранителями и демонстрировали неприличные жесты.

«Спокойно. Не провоцируйте. Ну зачем на публику играть?» — говорил один из полицейских задержанному в куртке в цветах имперского флага.

«Ничего не состоялось, так чисто с прессой покатались по метро. Ну, метро красивое», — рассказывали журналистам участники марша, комментируя его результаты. Многие из них вместе с этим настаивали, что у полицейских не было никаких правовых оснований для задержания сторонников «Русского марша» в метро.

Согласно данным ОВД-Инфо (организация включена Минюстом в список иноагентов)* (признано иноагентом Минюстом), в настоящий момент задержаны 20 человек. При этом Telegram-каналы пишут как минимум от 25 задержанных. Среди них есть 13-летний подросток и другие несовершеннолетние. Автозаки с частью задержанных уже проследовали в местные отделения.

«Русский марш», напомним, проводится каждое 4 ноября с 2005 года. В день его 15-летия националистам также не удалось организовать шествие, поскольку власти выдали запрет, сославшись на неблагоприятную эпидемиологическую обстановку. Впоследствии были задержаны несколько десятков человек. Чаще всего мероприятия проходят в московском районе Люблино, однако в этом году инцидентов с участием националистов там не было отмечено.