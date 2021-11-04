Куда сходить в Москве во время длинных выходных

С 4 по 7 ноября в России — праздничные дни. В связи эпидемиологической ситуацией в Москве действует ряд ограничений — например, кафе, кинотеатры и клубы будут закрыты. Однако вакцинированные граждане при предъявлении QR-кода могут попасть в театры и на выставки. Куда сходить в длинные выходные — в подборке «Газеты.Ru».

Выставки

Выставка работ Юрия Пименова в Третьяковке . В Третьяковской галерее проходит выставка советского живописца и графика Юрия Пименова. В экспозицию вошли около 170 произведений из 22 музейных и частных собраний России, Белоруссии и Латвии. На выставке можно будет увидеть не только картины художника, но и книги, а также мультимедийную инсталляцию.

close 100% Картина Юрия Пименова «Ожидание» (1959 г.) в Третьяковской галерее на Крымском Валу в Москве Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Выставка «Ксения Хауснер. Правдивая ложь» в Пушкинском музее. В Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков ГМИИ им. А.С. Пушкина работает выставка австрийской художницы Ксении Хауснер. Ее картины известны «театральным» походом: изображенное на них пространство становится своеобразной сценой, где за ширмой постановки зритель видит реальность.

close 100% Художница Ксения Хауснер во время пресс-показа выставки «Ксения Хауснер. Правдивая ложь» в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени А. С. Пушкина в Москве Владимир Вяткин/РИА Новости

Ключевая тема Хауснер – роль женщины в жизни и в искусстве. Действие ее картин происходит в некой альтернативной реальности, где доминируют женщины: они являются главными действующими лицами в работах художницы. Мужские персонажи если и возникают в ее картинах, то никогда не демонстрируют силу, являясь органичной частью ее «женского мира».

Выставка номинантов премии Кадинского в Московском музее современного искусства. В ММОМА можно познакомиться с работами номинантов 13-й Премии Кандинского — ее вручают за достижения в области современного искусства. В этом году в лонг-лист вошли 34 произведения, 16 «проектов года», 11 «молодых художников» и 7 книг, среди которых две неизданных рукописи. В экспозиции также представлено творчество лауреатов прошлых лет — Виктора Алимпиева, Яна Гинзбурга, Ирины Кориной и Полины Канис.

Музеи

Палеонтологический музей им. Ю. А. Орлова. Один из крупнейших естественноисторических музеев мира, его постоянная экспозиция посвящена эволюции органического мира Земли. Уникальная коллекция представлена палеонтологическими находками с территории бывшего СССР, Китая, Монголии и других стран позволили. Музей включает в себя шесть залов, которые последовательно знакомят посетителям с древними обитателями планеты.

Государственный исторический музей. В ГИМе работает выставка Императорского стеклянного завода, где представлено более 100 произведений периода XIX — начала XX в. Большинство экспонатов изготовлены по заказам императорского двора или принадлежали дворянам.

close 100% На выставке номинантов 13-й Премии Кандинского в Московском музее современного искусства Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Можно также посетить выставку, посвященную мореплавателю Ивану Крузенштерну, о котором шутили герои мультфильма «Постоквашино». В экспозиции представлены книги из личного собрания, атласы с пометками мореплавателя и даже посольские дары императору Японии.

Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана. Постоянная экспозиция музея разделена на пять коллекций: например, в «Систематической» можно увидеть 3,8 тыс. из более чем 5,5 тыс. известных в природе минеральных видов. Коллекция кристаллов представлена 7 тыс. образцами. Посетителям также доступны экспонаты, посвященные месторождениям и превращениям минералов. В последних залах выставлены драгоценные камни и метеориты.

Театры

Опера «Дон Жуан» в Большом театре. Постановка на музыку Вольфганга Амадея Моцарта пройдет 5 и 6 ноября на новой сцене Большого театра. Режиссер-постановщик Семен Спивак объединил героев легендарной истории в сообщество, в котором царит культ гедонизма и безудержной жажды наслаждений.

Действие оперы напоминает по стилистике итальянское кино эпохи неореализма, с его иронией, трогательной наивностью и одновременно трагической глубиной.

Шоу «Портфолио» в «Ленинград Центре». 5 и 6 ноября состоится шоу «Портфолио» с участием актрисы Дарьи Мороз. Постановка рассказывает историю рождения труппы артистов, каждый из которых владеет несколькими жанрами. Шоу объединило в себе оперное пение, блюз, уличные танцы, воздушную гимнастику и акробатику.

Спектакль «Буковски» в «Гоголь-центре». Показы работы режиссера Антона Федорова пройдут 5, 6 и 7 ноября. Главным героем постановки стал американский писатель Чарльз Буковски, которого считают основателем и чуть ли ни единственным представителем жанра «грязный реализм», название которого говорит само за себя.

Действие происходит на окраине Лос-Анжелеса 70-х годов. Спектакль выстраивается на стереотипах об американцах условного времени: пьют виски из горла или пиво из банок, неразборчиво ругаются, читают комиксы, ездят на ржавых фордах и живут в фургонах. Столкновение этих стереотипов и описанной Буковски реальности создает на сцене новый искаженный мир, в котором трудно понять, что смешно, а что страшно, что красиво, а что безобразно.

Парки

Музей-заповедник Царицыно. Чтобы прогуляться меж екатерининских построек и полюбоваться архитектурным ансамблем парка Царицыно, QR-код не понадобится. А вот в музей пускают только при его предъявлении.

Изначально Царицыно строилось как загородная резиденция императрицы Екатерины II, но после ее смерти работы прекратились, а парк стал местом загородных прогулок и пикников. Позже здесь располагались коммунальные квартиры, но в конце прошлого - начале этого века архитектурный ансамбль отреставрировали.

Музей-заповедник «Коломенское». В праздничные дни для посещения экспозиций в Коломенском понадобится QR-код. Если вы хотите просто погулять, подтверждение о вакцинации не требуется.

В Коломенском работает экспозиция «Сокровища русского искусства. XVII век», а также выставки «Московитское стекло» и «Московское чаепитие» во Дворце царя Алексея Михайловича.

close 100% На выставке «Московское чаепитие» во Дворце царя Алексея Михайловича в парке-усадьбе Коломенское mgomz.ru

Творческая усадьба «Гуслица». Если хочется сменить декорации и уехать подальше от Москвы на природу, то отправляйтесь в усадьбу «Гуслица» под Москвой. Это пространство для познавательного отдыха и развития вдали от городской суеты: хвойный лес с пешими и лыжными тропами, река и озеро, свежий воздух, старообрядческое село с церковью конца XIX века.

Усадьба раскинулась на 14 тыс. кв. метров — на ее территории располагаются залы для практик, репетиционно-постановочный комплекс, галерея и выставочные пространства, производственные и художественные мастерские, где можно принять участие в арт-терапии, а также гостевой дом с баней, где можно остановиться на пару ночей.