Адвокат Сафронова заявил, что его дело начнут рассматривать не раньше весны

Следствие по делу Ивана Сафронова завершено. Адвокаты обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» начали знакомиться с материалами. С момента задержания Сафронова ФСБ отказывалась раскрыть суть обвинений в его адрес.

Дело Ивана Сафронова о госизмене поступит в суд не раньше весны. Об этом со ссылкой на адвоката сообщает РИА «Новости».

Сейчас защитники журналиста и советника главы «Роскосмоса» Сафронова начали знакомиться с материалами дела. ФСБ завершила сбор доказательств по делу.

«В настоящий момент следственные действия по делу Сафронова завершены. Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления. После этого дело поступит в прокуратуру на утверждение»,

— заявил источник ТАСС в силовых структурах.

Один из адвокатов Сафронова Дмитрий Талантов ранее обжаловал через суд запрет следователя записывать что-либо при изучении материалов засекреченного дела. По словам юриста, следователь запретил фиксировать свои мысли, при чтении более чем тысячи листов адвокатам не выдают даже ручки и бумаги.

«Если я делаю самую безобидную запись — вырывает лист и приобщает его к «секретной» тетради, которую запирает в сейф», — добавил Талантов. По его словам, эти действия нарушают конституционные права на защиту.

Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене, по соответствующей статье (275 УК РФ) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

ФСБ утверждает, что журналист якобы работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ. Его обвинили в передаче Чехии секретной информации, связанной с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке.

Следствие считает, что конечным получателем переданных Чехии сведений были Соединенные Штаты Америки.

«Иван категорически связывает это [уголовное дело] со своей профессиональной, журналистской деятельностью», — подчеркивал адвокат Иван Павлов. По его словам, в деле есть семь томов, «прошитых и пронумерованных, с корками», а события дела охватывают восемь лет — за Сафроновым следили «очень долго», с 2012 года. Тогда, по версии следствия, журналист и был якобы завербован чешскими спецслужбами, добавил Павлов. Следователь Александр Чабан утверждает, что обвинения с журналистской деятельностью Сафронова не связано.

Конкретизировать обвинения ФСБ отказывалась. В августе 2020 года ТАСС сообщил, что следователь отклонил ходатайство адвокатов, в котором они просили раскрыть суть обвинения в отношении Сафронова.

«До окончания предварительного следствия ФСБ не намерена объяснять нам, в чем же именно обвиняют нашего подзащитного. С учетом того, что предварительное следствие по делам данной категории составляет обычно от года до полутора лет, следующие новости по делу Сафронова могут появиться не очень скоро», — говорил тогда Иван Павлов.

Адвокат в розыске

28 октября Павлов, участвовавший в деле Ивана Сафронова, заявил в своем Telegram-канале, что его объявили в розыск.

«20 сентября следователь по моему уголовному делу вынес постановление об объявлении меня в розыск. При том что ни меня, ни моих адвокатов с июля не вызывали к следователю, а мое местонахождение установить несложно, достаточно мне позвонить», — написал адвокат.

По словам юриста, он и его адвокаты узнали об этом от Ивана Сафронова, которому сообщил следователь. К слову, Александр Чабан, занимающийся делом обвиняемого в госизмене Сафронова, в марте был повышен в звании и должности — по словам Павлова, он стал полковником и старшим следователем по особо важным делам.

Сам Павлов сейчас находится в Грузии, куда он уехал после того, как ему предъявили обвинение в разглашении тайны следствия в связи с делом Сафронова. Обвинение связано с двумя эпизодами: когда Павлов передал газете «Ведомости» постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и когда он сообщил журналистам о появлении в деле показаний секретного свидетеля. Сам Павлов называл это «местью ФСБ за принципиальную позицию по целому ряду уголовных дел».