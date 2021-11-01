Детский омбудсмен Тувы раскрыла подробности убийства двух сестер в Кызыле

В Туве арестовали 23-летнего местного жителя по подозрению в убийстве девочек — одной было девять, второй — 14 лет. По версии СК, мужчину разозлил шум, который издавали сестры, поэтому он решил выбросить их из окна. Знакомая рассказала, что у него были проблемы с наркотиками, из-за чего тот вел себя агрессивно. Как сообщила «Газете.Ru» омбудсмен республики, инициирована проверка опекунов, с которыми жили девочки до августа 2021 года, пока их биологическая мать сидела в колонии. После освобождения она забрала детей и никому об этом не сообщила.

В Республике Тыва проводится проверка опекунов двух школьниц, которых 31 октября 2021 года выкинули из окна в городе Кызыле. Об этом «Газете.Ru» сообщила уполномоченная по правам человека в регионе Ольга Россова.

Два месяца назад мать самовольно забрала троих дочерей у опекунов, которые проживали в районе Тоджа — приемные родители не сообщили об этом в опеку.

«По поручению главы республики создана межведомственная рабочая группа, которая должна изучить, как эту ситуацию отработали субъекты профилактики. Сегодня эта группа начала свою работу в районе Тоджа, где ранее находились дети. Туда выехали Минздрав, Минобрнауки, опека, Минтруд — полностью будет проверяться, как дети жили в приемной семье, что там происходило», — сказала она.

Проверено будет и качество работы правоохранительных органов Кызыла, подчеркнула Россова.

«Вопрос встал к качеству и порядку административного надзора, потому что мама была судима, причем в последний раз за наркотики, соответственно, она должна была находиться под надзором полиции», — сообщила Россова.

Женщине удалось перевести девочек в новую школу, где никто не знал о ее прошлом. «Предварительная проверка школы показала, что дети были на хорошем счету и нормально учились. В семье биологической матери были созданы все условия — в квартире внешних признаков неблагополучия не обнаружили», — подчеркнула омбудсмен.

Трагедия произошла рано утром 31 октября 2021 года. Сестер в возрасте 9 и 14 лет обнаружили с множественными травмами у дома № 37/3 по улице Лопсанчапа. Младшая скончалась на месте происшествия, старшая — позднее в медучреждении.

Подозреваемый — 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики Очур Санчат. По версии следствия, 30 октября он вернулся домой около 22.00 (18.00 мск). Находясь в квартире, мужчина разозлился на детей, поскольку те шумели. После этого ночью он вытолкнул одну, а вслед и другую девочку из окна спальни восьмого этажа. Еще одна сестра спала в комнате — ее он не тронул.

Матери девочек в квартире в момент убийства не было. «Она была на своем официальном месте работы в день трагедии», — сообщила омбудсмен Россова.

Соседи слышали громкий хлопок и детские крики. «Я проснулась от громкого звука, похожего на хлопок. Подумала, взрыв какой-то произошел, но потом услышала крики. <…> Когда узнала, что произошло, от ужаса чуть сама не умерла. Мы знали этих детей», — рассказала газете «Вечерняя Москва» жительница Кызыла.

23-летний Очур Санчат был ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угон. По словам его бывшей одноклассницы Чойганы, мужчина злоупотреблял наркотиками.

«Когда мы учились в школе, он был обычным парнем, не сказать, что хорошо учился — обычно, как все. Потом, когда выпустились, он пропал на время. Оказалось, что сидел. Недавно, когда как раз он к этой женщине переехал, мы с ним встретились.

Очур рассказал о своей жизни в заключении, как ему было тяжело — он не хотел снова оказаться в тюрьме, а также поделился, что у него были проблемы с наркотиками», — отметила собеседница «Газеты.Ru».

Санчат пытался справиться с зависимостью — из-за этого у него часто возникали вспышки агрессии, продолжила Чойгана. «Видно было, что его помотало, он был уставший, раздавленный жизнью», — добавила она.

Мужчина также рассказывал ей о матери погибших девочек, у которой он снимал комнату. По его словам, женщина любыми способами пыталась обеспечить семью. «Приютила его, потому что деньги нужны были, чтобы детей содержать, потому что она в трудной жизненной ситуации и с судимостями не может устроиться на высокооплачиваемую работу», — уточнила знакомая подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается. Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил оказать помощь семье погибших девочек.

«Случилась страшная трагедия. В Кызыле нашли двух девочек с множественными травмами, обеих не стало. Это горькая утрата для родителей и для всего общества — терять детей. Трагический случай, произошедший с девочками, свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики. Особая ответственность лежит на местной власти. Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах», — сказал он.