Онкобольным хотят ощутимо сократить схемы вспомогательной терапии

Общественное движение «Рак излечим» обратилось в Минздрав в связи с планируемым сокращением схем терапии с использованием филграстима – препарата, поддерживающего уровень лейкоцитов в крови (письмо есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В списке на 2021 год было 32 таких схемы, в проекте на 2022 год их осталось лишь 20. Это, по мнению участников организации, несет риски для онкобольных — вплоть до сокращения срока жизни. Медики подчеркивают, что без этого лекарства станет сложнее повышать интенсивность химиотерапии – без филграстима организму будет трудно справиться с ее последствиями.

«Стоимость препарата не астрономическая, но ощутимая»

Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи (ЦЭККМП) Минздрава ранее представил проекты клинико-статистических групп (КСГ) на 2022 год.

КСГ – это группы заболеваний, сходных по методам терапии и ее стоимости. На их основе производится расчет за оказание медицинской помощи: то есть это те схемы лечения, которые будут доступны в рамках ОМС.

Общественное движение «Рак излечим» обратило внимание, что в проекте существенно сократилось количество схем поддерживающей терапии с использованием препарата филграстим – в 2021 году их было 32, в следующем планируется применять только 20. То же самое произошло с эмпэгфилграстимом – из восьми схем лечения с ним осталась только одна.

«Филграстим вводится путем инъекции, он необходим для того, чтобы во время химиотерапии не падали лейкоциты ниже заданного уровня. У нас есть иммунные клетки крови, которые отвечают за борьбу с инфекционными агентами, бактериями и так далее, – это как раз лейкоциты. И во время некоторых схем химиотерапии их количество сильно снижается. Для профилактики назначают филграстим, потому что низкий уровень лейкоцитов на протяжении длительного времени чреват инфекциями», — рассказала онколог Полина Шило.

По ее словам, химиотерапия часто сопровождается поддерживающей терапией с филграстимом. Однако не всегда удается полностью или частично провести ее по ОМС – тогда пациенту приходится покупать препарат самому.

«Стоимость филграстима не астрономическая, но она ощутима для пенсионеров — например, людей, у которых есть финансовые трудности», — пояснила онколог.

Эмпэгфилграстим, говоря простым языком, продвинутая версия филграстима: этот укол имеет более длительный эффект, уточнила Шило.

Движение «Рак излечим» обратилось в Минздрав и ЦЭККМП с просьбой сохранить схемы терапии с использованием этих препаратов, предусмотренные в 2021 году. Кроме того, письмо с требованием проверить проект КСГ на 2022 год отправлено в Генеральную прокуратуру.

«Я за гуманизм. Отсутствие доступа к филграстиму неминуемо приведет к снижению доз химиотерапии и увеличению межкурсовых интервалов. При многих опухолях это, к сожалению, может привести к ухудшению качества жизни пациентов и есть риск сокращения ее срока», — рассказала лидер движения «Рак излечим» Ольга Черняк.

Без терапии или за счет пациента

По словам члена правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO), онколога Алексея Трякина, сокращение схем с использованием филграстима в КСГ приведет к снижению возможности провести пациенту эффективную поддерживающую терапию и повысить интенсивность химиотерапии.

«Считается, что основное – это химиотерапия, а остальное можно сделать после выписки пациента. То есть человек выписывается и потом, например, в поликлинике получает поддерживающий препарат. На практике у регионов зачастую нет на это денег, обычно такие препараты выделяются в рамках стационара. То есть, учитывая, что многие схемы сейчас исключаются, врачи в ряде ситуаций, если помощь не оплачивается, будут вынуждены не проводить такую терапию, проводить ее менее эффективно, проводить ее за счет пациента. Если речь идет об одном курсе простого филграстима, то это примерно 4-5 тыс. рублей», — пояснил он.

Сегодня поддерживающая терапия не всегда четко прописана в клинических рекомендациях – инструкциях Минздрава по лечению пациентов, уточнил Трякин. Поэтому формально есть повод не включать филграстим в КСГ.

«Но это не совсем рабочая версия. Например, в клинических рекомендациях рака молочной железы эти схемы с филграстимом или эмпэгфилграстимом были прописаны, и в прошлый раз в КСГ они присутствовали, а теперь почему-то исчезли. Вторая версия: я подозреваю, все, как обычно, связано с нехваткой денег, таким образом оптимизируют бюджет», — рассуждает он.

Однако надежда на изменение ситуации остается – модель КСГ на 2022 год пока существует только в виде проекта, подчеркнул онколог.

«Окончательная версия КСГ обычно появляется в декабре или даже январе. И хорошо, что в этом году выложили раньше, это впервые. Сейчас организации и общества могут заметить проблемы и обратиться в Минздрав и Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи. И будем надеяться, что здравый смысл восторжествует, и схемы с филграстимом вернут», — добавил Трякин.

Редакция «Газеты.Ru» направила запросы о возможности сохранения нынешних схем лечения с филграстимом и эмпэгфилгратимом в Минздрав и ЦЭККМП. На момент публикации материала ответы получены не были.