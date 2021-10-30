Российские туристы рассказали о массовом отравлении в отеле Хургады

Первые отравившиеся начали сообщать о плохом самочувствии днем 30 октября. Россиян, которых госпитализировали с рвотой, диареей и высокой температурой, не менее двух десятков. В основном это маленькие дети. Все отравившиеся жили в одной гостинице в Хургаде, туда приехала полиция. По предварительным данным, власти будут возбуждать уголовное дело из-за антисанитарии.

В египетской Хургаде произошло массовое отравление туристов из России. Об этом со ссылкой на родственников отравившихся сообщает «РИА Новости».

Как рассказал агентству житель Татарстана Азат Сабиров, отравились до 30 россиян, все они проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel. У мужчины в Египет поехали отдыхать жена, теща и шестилетний сын.

«Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда, на скорой привезли в госпиталь», — сообщил Сабиров. Его супруга Елена пояснила, что ей стало плохо на третий день после заселения: появились тошнота, рвота, диарея, появилась слабость и высокая температура. Она обратилась по медицинскому полису в страховую компанию, после этого ее увезли в больницу.

«Вечером стало плохо ребенку. Привезли на скорой, обратились также по медицинскому полису. Больница переполнена только жителями нашего отеля, в основном все дети», — рассказала россиянка.

По словам Сабировых, у всех постояльцев AMC Royal Hotel одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет, им ставят капельницы. В течение сегодняшнего дня постояльцев опрашивала полиция, в гостиницу приехали мэр Хургады и судья. По предварительной информации, власти собираются заводить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за нарушения санитарных норм.

Telegram-канал Mash со ссылкой на других отдыхающих в Египте — семью Сергеевых, приехавших в Хургаду 28 октября — также сообщает, что симптомы отравления появились на третий день. Уже после госпитализации стало плохо ее матери и сыну.

Сейчас в отеле круглые сутки дежурят сотрудники полиции, опрашивают остальных постояльцев. Комментарии от посольства России в Египте и консульства в Хургаде пока не поступали.

Стоит отметить, что в на Google-картах у отеля AMC Royal Hotel & Spa в Хургаде рейтинг с отметкой «очень хорошо» — средняя оценка 4,1 балла. Свои отзывы оставили 3,1 тысячи человек — среди них много как положительных, так и отрицательных.

Во многих комментариях пользователи сообщают, что гостиница ориентирована на русских туристов. В одном из отзывов указано, что 75% постояльцев — русскоязычные. Во многих сообщениях люди жалуются на питание.

«Отель совсем не 5! Грязновато и скучно вечерами! Плавать только с пирса! Половина отеля с дизентерией! С детьми вообще не стоит!» — писал три недели назад постоялец Олег Матвеев.

«Слишком много народа, плохой сервис, ресторан — худшее, что там есть», — говорится в посте пользователя Ismail Mahran.

«Старый отель, комнаты большие, мебель старая и ничего не работает. Худшее там — это еда. Она всегда плохая, есть три ресторана, и во всех одно и то же. Напитки тоже плохие. Сервис — средненький», — пишет franklin sakakibara.

Но есть и положительные комментарии. «Отличное место, чтобы расслабиться, персонал доброжелательный и улыбается. Разнообразная и вкусная еда. Пляж супер, комнаты чистые. Рекомендую 100/100», — писал четыре дня назад Samuel Boulay.

«Милый отель, с интересным пляжем. Хорошая еда, очень чисто», — сообщала Lena Jovanovic.