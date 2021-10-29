Собянин предупредил о более опасном течении коронавируса у детей и подростков

В Москве из-за COVID-19 стало умирать больше детей, заявил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что в столичных больницах введены новые протоколы лечения детей с хроническими заболеваниями — они переносят коронавирус очень тяжело. По данным городских властей, сейчас с COVID-19 ежедневно госпитализируют около 30 детей.

Четвертая волна коронавируса вызвала рост смертности среди детей. Как заявил в эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин, увеличение числа летальных исходов среди несовершеннолетних пациентов сопряжено с тяжелым течением COVID-19 у детей и подростков с хроническими заболеваниями.

Он добавил, что в клиниках Москвы введены новые протоколы лечения коронавирусной инфекции для детей с хроническими заболеваниями, нарушающими работу иммунной системы.

Накануне вице-мэр по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что ежедневно в московские больницы попадают 20-30 детей с коронавирусом. С начала пандемии в столице заразились коронавирусом около 200 тыс. несовершеннолетних.

«Если раньше очень редко в сводке ежесуточной по госпитализации я видела госпитализацию детей, то сегодня это от 20 до 30 детей ежедневно. На сегодняшний день 7 детей у нас, которые лечатся в больнице Башляевой, болеют очень тяжело, два из них находятся на ИВЛ», — рассказала она.

По словам Раковой, дети более тяжело переносят «дельта»-штамм коронавируса, особенно подростки в возрасте от 14 до 17 лет.

Вакцина работает

В пресс-службе московской мэрии также сообщили, что в Москве успешно завершился первый этап исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» на подростках. Препарат формирует хороший иммунный ответ на клеточном уровне, сейчас начинается предварительны отбор участников второго этапа испытаний.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что во время клинических исследований детской вакцины выявили очень незначительные побочные эффекты — поднятие температуры до 37,2-37,3 градуса.

Вакцина от коронавируса для детей, разработанная НИЦ им. Гамалеи, может получить название «Спутник М». Ученые уже направили пакет документов на регистрацию вакцины. Прививать детей и подростков будут добровольно, при согласии родителей или опекунов.

Судьба детей — в руках взрослых

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил ранее URA.RU, что необходимо, чтобы в школах, детсадах, кружках и секциях с детьми работали только вакцинированные от коронавируса взрослые.

Аграновский считает, что это поможет остановить распространение COVID-19 до начала вакцинации подростков. Он добавил, что дети заражаются новым штаммом «дельта» и распространяют его среди своих сверстников и взрослых. Профессор предупредил, что подростки тоже могут болеть в тяжелой форме, но происходит это реже.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков согласился с таким мнением, а также отметил, что дети реже носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

Кроме того, 15 октября в некоторых московский школах стартовал пилотный проект по экспресс-тестированию учеников. Правительство столицы обосновывает это тем, что дети школьного возраста стали существенно больше болеть COVID-19, при этом они заражают проживающих вместе с ними взрослых в полтора раза чаще, хотя сами переносят болезнь довольно легко.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович ранее сообщила, что сейчас больше детей болеют COVID-19, чем в предыдущие периоды. Причина в отсутствии у несовершеннолетних коллективного иммунитета. Взрослые люди либо переболели, либо вакцинировались, либо тщательнее соблюдают режим самоизоляции и социального дистанцирования. Дети свободнее посещают различные общественные места, собираются в школах, их не прививают — поэтому шансы заболеть у них выше.