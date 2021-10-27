Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Швейцария внесла в санкционный список восемь россиян 21:10
Силовики провели обыски у сторонников схимонаха Сергия в рамках дела об... 21:04
Суд заочно арестовал подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова и его семьи 21:01
Эрмитаж пожаловался в прокуратуру на мужчину, повесившего свой портрет... 20:59
Опубликован точный диагноз фигуристки Трусовой 20:55
Губерниев назвал Дину Аверину сильнейшей гимнасткой планеты 20:48
Германию предупредили о возможном дефиците продуктов и топлива, как в Британии 20:45
Handelsblatt: «Северный поток — 2» стал предметом споров в немецком... 20:43
Украина предложила Европе помощь в борьбе с энергокризисом 20:35
Стали известны подробности побега члена банды Басаева из психбольницы... 20:32
Общество

«Веха в признании прав людей»

В США выпустили первый гендерно-нейтральный паспорт

close
100%
Depositphotos
В Соединенных Штатах выпустили первый паспорт с гендером «Х». Это нововведение предназначено для людей, которые не считают себя исключительно мужчиной или исключительно женщиной. В массовый оборот такие паспорта поступят в следующем году, а изменить пол можно будет без предоставления медицинской справки.

В США был выдан первый паспорт с гендером «Х», то есть отметкой о третьем поле. По словам официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса, такой паспорт смогут получить все желающие начиная со следующего года. «Х» обозначает гендерную идентичность, которая не является исключительно женской или мужской.

«Мы с нетерпением ждем возможности предложить его [паспорт с третьим гендером] всем, кто подает заявление на получение паспорта, как только мы заполним необходимую систему и обновим форму в начале 2022 года», — говорится в письменном заявлении чиновника.

В Госдепе полагают, что выпуск паспортов с указанием «Х» гендера является «вехой в признании прав людей, которые не идентифицируют себя как мужчина или женщина».

Специальный посланник США по правам ЛГБТК+ Джессика Стерн отметила, что власти США приводят официальные документы в соответствие «живой реальности».

Летом этого года о третьем гендере заговорили на общеамериканском уровне. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что такой шаг гарантирует сторонникам ЛГБТ-сообщества равные права. При этом для изменения гендера в документах медицинские справки больше не потребуются.

close
100%
Washington State Department of Licensing

По словам Блинкена, американские власти таким образом следуют курсу, намеченному президентом США Джо Байденом. По его словам, Госдеп провел консультации со странами, где такие изменения уже были приняты. Третий гендер можно указать в паспортах в Австралии, Индии, Канаде, Мальте, Непале и Новой Зеландии.

Но люди, указавшие в своем паспорте «Х» гендер, скорее всего, не смогут попасть на территорию России. Представитель одного из визовых центров России пояснил, что документы для въезда в Россию заполняются согласно данным паспорта. Но решение о том, впускать человека в Россию или нет, принимает консульство.

В российском консульстве в США корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили, что оформить российскую визу иностранцам с гендером «Х» в документах невозможно технически. «На сегодняшний день при оформлении визы в графе пол можно выбрать только из двух вариантов — мужской и женский», — отметил представитель миссии.

При этом сложности со въездом могут возникнуть как у американцев, так и у граждан других стран, где используется третий гендер.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях