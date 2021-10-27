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Общество

Интуристы — об отпуске в России в период коронавирусных ограничений

В Госдуме заявили об «активном обсуждении» вопроса взаимного признания вакцин

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Евгений Биятов/РИА «Новости»
Иностранные туристы, приехавшие в Россию незадолго до ужесточения ограничений из-за коронавируса, столкнулись с тем, что не могут попасть в рестораны и музеи, так как их сертификаты о вакцинации недействительны в России. Они рассказали «Газете.Ru», что им остается только сидеть в гостинице и заказывать еду в номер. Вместе с тем в Госдуме рассказали, что вопрос взаимного признания вакцин находится в стадии активного обсуждения.

Нерабочие дни вводятся в России с 30 октября по 7 ноября. При этом в регионах разрешили корректировать сроки ограничений. Вместе с тем иностранцы, которые прилетели путешествовать по стране незадолго до усиления ограничений, оказались в неприятном положении — с их сертификатами о вакцинации зарубежной вакциной нельзя посетить общественные места.

Американец Итан прилетел в Казань 15 октября — за четыре дня до этого в Татарстане ужесточили эпидмеры. Без QR-кода стало нельзя посещать общественные места, в том числе рестораны и кафе, а также заходить в торговые центры.

«Это несправедливо, когда большинство ресторанов отказывают нам, потому что у нас нет «правильного» QR-кода. Я очень хотел бы получить помощь российских властей. Не думаю, что иностранцы должны быть освобождены от ограничений, но

должна быть какая-то система, чтобы можно было прийти к врачу, проверить информацию о вакцинации, сделать дополнительные тесты, которые правительство сочтет необходимыми, и ввести нас в российскую систему вакцинированных», — подчеркнул собеседник «Газеты.Ru».

Период ограничений Итан решил провести с супругой в отеле — они будут заказывать еду из местных ресторанов и периодически выбираться на прогулки. «Придется сидеть в отеле. Больше ничего не остается, а пока непонятно, надолго ли все эти ограничения ввели», — добавил он.

Паула из Великобритании прилетела в Санкт-Петербург 26 октября, она давно мечтала посетить город и попасть на несколько выставок. Однако в городе ввели ограничения — и большинство общественных мест теперь доступны только для привитых россиян.

«Я учусь по направлению «Менеджмент в искусстве» и хотела попасть на выставки, которые сейчас проходят в Санкт-Петербурге. Лететь в Россию я не боялась, потому что вакцинировалась в Англии. Я прочитала, что музеи будут открыты, достаточно лишь предъявить сертификат о вакцинации. Но после прилета я узнала, что даже с сертификатом я не могу никуда пройти — потому что Pfizer не признан здесь», — сказала она «Газете.Ru»

«Очень жаль, что потратила время впустую. Придется провести остаток отпуска в номере, гулять по улицам и брать еду на вынос», — добавила Паула.

В Москве же с 28 октября по 7 ноября закроют кафе и рестораны, зоопарки, спортзалы, торговые центры, парикмахерские и многие другие общественные места.

Работать будут только аптеки и магазины с товарами первой необходимости — этот факт испортил отпуск Григория из Белоруссии, который приехал в столицу, чтобы провести время с родственниками. У себя в республике привился китайской вакциной Sinofarm.

«Больше всего меня возмущает, что даже сертификаты содружественных государств не признают, могли бы сделать исключение и хотя бы белорусам позволили посещать рестораны и музеи», — говорит Григорий.

Теперь же в его планах — лишь посещение Красной площади и еще нескольких достопримечательностей, расположенных под открытым небом. «Даже обратиться некуда, очень жаль, что я не могу провести время с семьей только на улице», — добавил Григорий.

Вместе с тем заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что для иностранных граждан не могут сделать исключение из-за того, что зарубежные вакцины в России пока не признаны.

«Вопрос взаимного признания вакцин давно назрел — он, по моей информации, в стадии активного обсуждения. Но не разрешен до конца. Если мы сейчас разрешим иностранным гражданам, которые привились незарегистрированным препаратом, мы фактически разобьем правовое государство, поскольку неизвестно кто и как делал эту прививку — эффективных способов контроля за этой сферой нет. Единственное, что могу предложить гостям — сдавать каждые три дня ПЦР-тесты, в тех регионах, где можно», — заключил он.

Так, в Москве иностранным туристам для посещения общественных мест можно делать ПЦР-тесты каждые три дня в городских поликлиниках и лабораториях, подключенных к ЕМИАС. Получить QR-код можно на сайте immune.mos.ru.

Однако власти других регионов сами устанавливают порядок получения QR-кодов. К примеру, в Санкт-Петербурге иностранные туристы не смогут попасть в театры и музеи, поскольку доступ в них будет осуществляться на основании QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании, заявил вице-губернатор Борис Пиотровский.

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