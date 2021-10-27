Какие услуги и сервисы будут доступны в нерабочие дни

Оперативный штаб Москвы по противодействию пандемии коронавирусной инфекции рассказал об основных ограничениях в период нерабочих дней, который начинается с завтрашнего дня. На кого распространяются новые правила, кто будет работать с 28 октября по 7 ноября, где получить госуслуги в это время — в обзоре «Газеты.Ru».

Что будет с медпомощью

Все медицинские организации — как государственные, так и частные — в период нерабочих дней продолжат оказывать плановую помощь в обычном режиме. То же самое и с экстренной медпомощью — она также сохраняется в плановом объеме.

Однако в стоматологиях можно будет получить только экстренную помощь и неотложные услуги.

Все пункты вакцинации от коронавируса и экспресс-тестирования на COVID-19 продолжат свою работу, в том числе в торговых центрах и МФЦ. График их работы можно найти на сайте mos.ru

Где можно будет получить социальную помощь и госуслуги

Поскольку в период нерабочих дней непривитым пенсионерам и людям, страдающим хроническими заболеваниями, предписано соблюдать самоизоляцию, для них будет работать горячая линия Комплекса социального развития по телефону +7 495 870-45-09. По заявке на нее соцработники доставят на дом продукты, лекарства и товары первой необходимости.

Аналогичную помощь будут оказывать и волонтеры. Для заявки нужно позвонить по номеру горячей линии +7 800 200-34-11.

Полный спектр госуслуг доступен только в режиме онлайн. В 25 дежурных центрах «Мои документы» будут расторгать брак по ранее поданным заявлениям и выдавать свидетельства о смерти. Свидетельства о рождении ребенка в нерабочие дни можно будет получить сразу в роддоме.

Если на период с 28 октября по 7 ноября у граждан будут выпадать дата получения, подписания или оформления какого-либо документа через МФЦ, то срок предоставления услуги автоматически продлят на 11 дней. Бракосочетания в ЗАГСах пройдут без каких-либо торжеств, гостей, фотографов и при строгом соблюдении санитарных мер.

Досуг и прогулки

На весь 11-дневный период запрещается проведение массовых мероприятий — культурных, спортивных, развлекательных и других. Исключение составят лишь те мероприятия, которые согласованы с московским управлением Роспотребнадзора или организованы органами государственной власти.

По этой же причине будут закрыты кинотеатры, библиотеки, концертные залы, цирки, иные досуговые заведения и учреждения. Открыты будут только музеи и театры, куда будут пускать при заполняемости не более 50% от номинальной, а также открытые вольеры московского зоопарка. Также закрываются ночные клубы, рестораны и другие заведения общепита — они смогут работать только навынос и на доставку.

Однако в отличие от прошлогодней самоизоляции гражданам не запрещается выходить из дома, гулять, посещать парки, детские площадки. Закрыты будут лишь детские игровые комнаты в торговых центрах.

Общественный транспорт

Никаких ограничений в работе наземного транспорта и метро не будет.

Службы такси и каршеринга также продолжат работать в обычном режиме. Карты москвича и социальные карты продолжат действовать в автобусах, трамваях, метро, МЦК и МЦД.

При этом соблюдение всех санитарных норм — масочный режим и социальная дистанция — на транспорте сохраняется. Ранее департамент транспорта предупредил, что усилит контроль за соблюдением этих требованием, для чего выделит около 400 дополнительных мобильных бригад.

Что еще важно знать

За исключением продуктового ритейла, магазинов товаров первой необходимости и аптек практически полностью закрываются сферы торговли и услуг. Это значит, что не будут работать фитнес-клубы, косметологические и SPA-салоны, сауны, бассейны, спортивные комплексы, магазины электроники, мебельные салоны и т.д.

В то же время они могут продолжать оказывать услуги в дистанционном режиме, работать на доставку. Кроме того, не станут останавливать производства непрерывного цикла, а также предприятия, чья деятельность обеспечивает функционирование городской инфраструктуры.