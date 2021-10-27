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Общество

Сухой локдаун: в Москве собираются закрыть алкомаркеты до 7 ноября

Владельцы московских алкомаркетов нашли способ избежать закрытия в нерабочие дни

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Илья Наймушин/РИА «Новости»
Префектуры и районные управы Москвы потребовали от винотек и алкомаркетов закрыться на период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. В предыдущие локдауны подобное требование не вводилось, утверждают предприниматели, а спиртное относится к продовольственным товарам. Чтобы соблюсти требования мэра и продолжить работу, алкомагазины намерены расширить ассортимент за счет продуктов питания.

Московские власти требуют приостановить деятельность на время ноябрьского локдауна от владельцев небольших алкомаркетов и винотек, которые в основном торгуют спиртным. Об этом со ссылкой на предпринимателей сообщает газета «Ведомости».

Префектуры и районные управы города разослали владельцам винных магазинов приказ, в котором они ссылаются на постановление мэра Москвы Сергея Собянина. В приказе говорится о приостановке работы с 28 октября по 7 ноября из-за COVID-19 работы всех магазинов,

ассортимент которых менее чем на 30% состоит из непродовольственных товаров первой необходимости или продуктов питания.

По словам бизнесменов, раньше подобное требование городские власти не устанавливали, несмотря на ограничения в периоды нерабочих дней в 2020 году. Кроме того, отмечается в публикации, алкоголь относится к продовольственным товарам согласно закону о торговле.

Алкомаркеты намерены экстренно расширить ассортимент, увеличив долю «разрешенных» в постановлении мэра товаров. К примеру, владелец одной из винотек Аарон Коффман заявил, что на полках появится около 300-400 новых позиций: бакалея и другие продукты. При этом алкогольные товары составляют около 1 тыс. позиций.

Бенефициарами этого запрета может стать крупная сеть алкомаркетов «Красное & Белое»,

считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Предписание властей о закрытии получили около 200 магазинов из 1,3 тыс. московских алкомаркетов, и они продают преимущественно алкоголь. Однако «К&Б» удовлетворяет своим ассортиментом требования столичных властей и не намерена закрывать свои торговые точки на время локдауна. Кроме того,

соответствует предписанию руководства Москвы и «Ароматный мир», говорится в статье.

Нерабочие дни вводятся в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. При этом в регионах можно корректировать их дату. В Москве период нерабочих дней продлится с 28 октября по 7 ноября.

Между тем, c полок столичных магазинов москвичи массово «сметают продукты», пишет Telegram-канал «Говорит и показывает Москва». По данным канала, таким образом жители готовятся к предстоящим недельным выходным, которые объявлены на федеральном уровне из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

Отмечается, что рост выручки именно в продуктовых магазинах уже составил 20%. При этом на другие товары народного потребления рост спроса не был зафиксирован.

«В денежном эквиваленте вырученная магазинами Москвы сумма составила 2,9 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе департамента экономической политики столицы.

РИА «Новости» ранее сообщило, как россияне проведут нерабочие дни в ноябре с 30 октября по 7 ноября. Около 24,1% граждан планируют в указанный срок подрабатывать, еще 17,9% участников опроса «Синергии» рассчитывают навестить родных и близких, 14,9% — поехать отдыхать, а 5,6% собираются заняться самообразованием.

Портал SuperJob провел соцопрос и выяснил, что двое из троих россиян к нерабочим дням не готовятся. Лишь каждый десятый гражданин РФ занят этим – 11% мужчин и 9% женщин. Одни покупают товары для ремонта и алкоголь, а другие — книги, лекарства и услуги в салонах красоты.

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