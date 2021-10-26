В Госдуме предложили давать присяжным дополнительные дни отпуска

Россияне начали получать уведомления о внесении в список кандидатов в присяжные — их выбирают случайным образом на основе сведений о проголосовавших на выборах. Законодательство не предполагает отказа, но существуют обстоятельства, по которым возможно исключение из списка. При этом присяжные тратят на заседания рабочее время, а вознаграждение зачастую меньше средней зарплаты. В Госдуме считают, что мотивировать людей к работе в судах могли бы дополнительные дни отпуска и популяризация «высокой правовой культуры».

«Нужно тратить рабочее время, а платят за это немного»

Жителям разных регионов страны начали приходить письма об их внесении в списки кандидатов в присяжные заседатели на 2022-2025 годы (примеры есть в распоряжении редакции). В них говорится, что автоматически из перечня исключаются те, кто не достиг 25 лет или имеет непогашенную или неснятую судимость. Основанием для исключения также могут стать недееспособность и учет в наркологических и психоневрологических диспансерах.

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Кроме того, можно подать письменное заявление об обстоятельствах, препятствующих деятельности в качестве присяжного. Если человек имеет отношение к военным структурам, судебной системе, правоохранительным органам или имеет статус священнослужителя, его исключат из списка. Можно также предоставить медотвод или документы о достижении возраста 65 лет.

Списки кандидатов формируются случайным образом на основании данных об избирателях или участниках референдума, пояснила член Ассоциации юристов России (АЮР) Мария Спиридонова. Заявления об исключении рассматривают в течение двух недель.

«Это не значит, что гражданин однозначно будет участником процесса и будет вызван в суд — это лишь уведомление о том, что его будут рассматривать в качестве присяжного заседателя и он может быть привлечен к участию в судебных процессах. В списке кандидат находится четыре года», — пояснила она.

Алена Беззубец из Салехарда оказалась в числе кандидатов и уже приняла решение по этому поводу. «Не считаю, что должна отказываться, поскольку это гражданский долг», — сказала она «Газете.Ru».

В списки кандидатов внесли и москвичку Елену Пономаренко (фамилия изменена), однако она собирается приложить все возможные усилия, чтобы избежать этой обязанности.

«На участие в судебных заседаниях нужно тратить рабочее время, а платят за это немного. То есть и собственная работа встает, и денежное вознаграждение не соответствует затраченным усилиям. У меня есть определенные проблемы со здоровьем, поэтому я думаю, что могу отказаться по медотводу», — поделилась девушка.

Похожего мнения придерживается Дмитрий Иванченко (фамилия изменена) из Новосибирска. «Это все трата времени и ответственность. Причин для отказа у меня нет – я не из полиции и со здоровьем у меня нормально. Я просто не собираюсь идти в суд, если позовут», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

«Повышать размер вознаграждения невозможно»

«Закон не предполагает возможности отказа человека [от включения в списки кандидатов в присяжные заседатели], и потом: от чего отказаться – от включения в список? Нельзя отказаться. От явки в суд? Тоже нельзя отказаться, другое дело, что никакой санкции за это не установлено», — резюмировал федеральный судья в отставке, заслуженный юрист России Сергей Пашин.

Однако не явиться в суд без последствий можно только в статусе кандидата, подчеркнула член АЮР Мария Спиридонова. После согласия на участие в процессе и принесения присяги неявка без уважительной причины обернется штрафом в 2,5 тыс. руб.

«Что касается отбора присяжных для участия в конкретном процессе, то он происходит из сформированных списков методом случайной выборки. Люди приходят в суд, стороны задают им вопросы, и дальше судья разрешает отвод, то есть это происходит очно», — добавил Пашин.

Работодатель обязан отпустить сотрудника для участия в процессе – его нельзя уволить или перевести на другую должность, отметила Спиридонова. Присяжный получает компенсацию из федерального бюджета по числу дней своего участия в заседании. Ее рассчитывают из суммы, равной половине оклада судьи, который рассматривает дело.

«Повышать размер этого вознаграждения невозможно, так как его размер высчитывается исходя из денежного содержания судьи», — пояснил депутат Госдумы Анатолий Выборный.

По его мнению, одна из главных проблем института присяжных заседателей в России заключается в том, что люди «недостаточно активно пользуются» им.

«Например, по делам о превышении пределов необходимой обороны суд присяжных может помочь разобраться в том, виновен ли человек в непростой ситуации. Но лишь немногие пользуются этой возможностью», — сказал он.

Кроме того, парламентарий считает необходимым формировать «высокую правовую культуру», чтобы россияне более ответственно относились к своему гражданскому долгу и понимали, что могут решить исход сложных резонансных дел.

«Мотивировать граждан могут дополнительные дни отпуска. Гражданина обязаны отпустить с работы в день рассмотрения уголовного дела, но многие предпочитают не участвовать в суде присяжных, а пойти на работу. Возможно, дополнительный день или несколько дней отпуска, гарантированные со стороны государства, могут стать дополнительным подспорьем для мотивации людей принимать участие в суде присяжных», — добавил Выборный.