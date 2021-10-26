Студенты Высшей школы «Останкино» считают, что их отчислили за лайки в Instagram

Скандал разворачивается вокруг московской Высшей школы «Останкино», 15-месячные курсы в которой стоят более 350 тыс. руб. Студенты сообщили, что их отчислили после лайков под комментарием с критикой школы в Instagram. Руководство школы пока никак не комментирует ситуацию. Преподающая в заведении телеведущая Елена Летучая объяснила, что данное отчисление связано не с комментариями в соцсетях, а с протестом против антиковидных мер.

Несколько студентов «Высшей школы кино и телевидения «Останкино» 26 октября заявили, что их отчислили с курсов за лайки в Instagram. Первым о ситуации сообщил Telegram-канал «Можем объяснить».

Одна из слушательниц курсов Алина Темирчиева рассказала, что на странице школы в Instagram кто-то написал комментарий, в котором выразил недовольство тем, что школа решила не проводить занятия, постоянно их отменяет. В то же время занятия обходятся студентам в 22 тыс. руб. в месяц. 15-месячный курс стоит 352 тыс. руб. Несколько учащихся лайкнули этот комментарий, а придя в школу «Останкино» обнаружили, что их пропуски заблокированы, а сами они отчислены.

Темирчиева сообщила, что ей в личные сообщения в соцсети писал администратор аккаунта Высшей школы. «Вы поддержали абсолютно отвратительный комментарий о Школе…. О Школе, которая старается делать для вас максимум возможного и невозможного. Это мерзко», — говорилось в сообщении. Кроме того, администратор профиля сообщил, что именно лайк под комментарием стал причиной отчисления.

«Отчислить студентов за лайк — что-то из ряда вон выходящее. Сегодня я ездила туда, но меня не пустили ни к директору, ни в учебную часть. На охране мне сказали, что все, учредитель позвонил и сказал: гнать вас в шею. Я пыталась у них выяснить причину, по которой нас отчисляют. У меня нет неуспеваемости, я вовремя оплачиваю обучение. Это же в принципе незаконно!» — рассказала еще одна отчисленная студентка Алиса Тимченко.

По словам девушек, директор школы Любовь Соколова бросает трубку, как только слышит бывших студентов. По некоторым данным, в общей сложности за лайки были отчислены шесть человек. Они пытались сначала уладить вопрос мирно, однако после огласки больше не хотят учиться в Высшей школе «Останкино» и ожидают возврата денег за курсы. В противном случае студенты намерены обратиться в суд.

Официальных комментариев ситуации со стороны руководителей учебного заведения до сих пор не последовало.

Журналист и телеведущая Елена Летучая, которая преподает в школе «Останкино», в беседе с «Газетой.Ru» объяснила, что переносы занятий обусловлены объявленными властями антиковидными мерами, а некоторые студенты недовольны ими и пытаются оклеветать образовательное учреждение.

«Выражая недовольство уходом нашей школы на незапланированные выходные и распространяя в соцсетях ложную информацию, наши бывшие, теперь уже, студентки, решили, что саботирование подобных антиковидных мер — лучшее, что можно было предпринять на сегодняшний день» — заявила она.

По словам Летучей, никакие посты и лайки в Instagram не имеют отношения к отчислению слушателей. Однако она подтвердила, что по крайней мере две студентки исключены из Высшей школы. «Уважаемые Тимченко Алиса и Темирчиева Алина — вы отчислены из Высшей школы «Останкино». Теперь вы можете принимать решения самостоятельно, соблюдать указы мэра или нет», — обратилась она к девушкам.

Телеведущая добавила, что «СМИ подхватили нелепую непроверенную новость, растиражированную со слов обиженных студенток» и подчеркнула, что Высшая школа «Останкино» неукоснительно соблюдает указы столичных и федеральных властей, и после перерыва в обучении, вызванного периодом нерабочих дней, вернется к занятиям.

Проводивший в школе мастер-классы журналист Владимир Познер, напротив, встал на сторону студенток.

«Какая там на самом деле ситуация, я не знаю. Но если это все так, то это довольно странный метод улаживания какого-то недовольства. Я бы сказал, что такая реакция останкинской школы — это абсолютное безобразие», — сообщил телеведущий.

Издание «Подъем» отмечает, что слушатели курсов Высшей школы «Останкино» уже не первый год жалуются на учебное заведение. В частности, они сталкиваются с проблемами возврата денег за обучение, оставляют гневные комментарии в соцсетях, в том числе на личной странице Соколовой.

Заступился за девушек и режиссер Дмитрий Астрахан, который тоже ведет занятия в школе. «Лайкнула не подумав. Вроде никакого протеста она не выражала. Я думаю, что это нелепое недоразумение. Вряд ли кого-то могут отчислить, платный вуз, думаю, сейчас разберутся», — заявил он.

На фоне конфликта неизвестные переименовали название учебного заведения на сервисе Google.Maps. Теперь там значится «Высшая школа кидалова «Останкино». СМИ и Telegram-каналы отмечают, что школа славится своей «обидчивостью» и регулярно заносит в черные списки в соцсетях и блокирует пропуски недовольных.