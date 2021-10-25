Инфекционист Чуланов сообщил, что пик четвертой волны COVID-19 в России пока не достигнут

Рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в России связан с опасностью штамма «дельта», заявил инфекционист Владимир Чуланов. По его словам, для зараженных этим штаммом коронавируса пациентов риск госпитализации увеличивается более чем в два раза, а риск смерти — еще выше. Ученые ранее говорили, что оснований для того, чтобы считать индийский штамм более опасным, нет.

Возросшая смертность от коронавирусной инфекции в России связана с доминированием штамма «дельта», который на 132% повышает риск летального исхода. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».

«Для пациентов, инфицированных вариантом «дельта», риск госпитализации увеличивается на 108%, риск поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии — на 234%, а риск смерти — на 132% по сравнению с диким вариантом SARS-CoV-2», — отметил он.

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По словам Чуланова, штамм «дельта» также более контагиозен.

Однако, добавил медик, главным фактором роста заболеваемости в России остается недостаточный уровень коллективного иммунитета — необходимы 80% взрослых, устойчивых к вирусу. Но этот уровень пока что не достигнут из-за низких темпов вакцинации.

Еще одна причина, считает Чуланов, — это нарушения мер эпидемиологической защиты гражданами. Он сравнил прививки с ремнем безопасности в автомобиле – даже пристегнув его, необходимо соблюдать правила дорожного движения.

Второй причиной роста заболеваемости и смертности он считает то, что граждане, в том числе уже привитые, нарушают меры эпидемиологической защиты. При этом он сравнил вакцинацию с ремнем безопасности в автомобиле: «Пристегнув его, ездить нужно все равно по правилам».

Владимир Чуланов также заявил, что пока пик четвертой волны COVID-19 в России не достигнут. Заболеваемость будет расти, и дальнейшее распространение инфекции зависит от хода вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер в регионах РФ.

«Ключевым фактором, влияющим на уровень заболеваемости COVID-19, является уровень охвата населения вакцинацией против новой коронавирусной инфекции», — подчеркнул профессор.

Индийский штамм коронавируса («дельта») больше поражает желудочно-кишечный тракт. При этом способность различать запахи пропадает у заразившихся им реже. Об этом в июле заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Это просто особенности клинической картины при развитии заболевания, вызванного штаммом «дельта». Это происходит, потому что возбудитель чаще поражает ЖКТ, в меньшей степени рецепторы верхних дыхательных путей», — отметил специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он добавил, что COVID-19 сейчас очень быстро поражает легкие — до 60-75% уже спустя трое суток после инфицирования. «Это очень агрессивный тип мутации, который к тому же стал чаще поражать и молодые организмы — если раньше средний возраст пациентов с коронавирусом равнялся 45-55+, то сейчас к нам поступают больные в возрасте 16-25 лет», — сообщил Викулов.

В свою очередь, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский указал на необходимость сделать прививку.

«Штамм плохой, заразный. Главное, что хочу сказать, — сейчас надо вакцинироваться. Одновременно, массово, «Спутником V», — призвал он.

Викулов напомнил, что только за счет усиленных темпов вакцинации можно взять под контроль распространение коронавируса — поскольку именно в невакцинированных организмах вирус активно мутирует, приобретая еще более агрессивные формы.

Вирусологи также отметили, что заразившиеся индийским штаммом коронавируса стали выделять больше частиц инфекции. Как следствие – число людей, которым переносчики могут передать болезнь, может вырасти в 2-3 раза.