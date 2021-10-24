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Общество

Самый опасный товар на Земле: в США раскрыли аферу с медицинскими перчатками

CNN: в США завезли миллионы использованных медицинских перчаток со следами крови

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Сергей Бобылев/ТАСС
В США раскрыли масштабную «коронавирусную» аферу: из Таиланда в Штаты завозили десятки миллионов медицинских перчаток, бывших в употреблении. По данным журналистов, проводивших расследование, грязные, в следах крови и отходов перчатки из нитрила собирали в Таиланде, отмывали и подкрашивали синей краской. Объемы махинаций с перчатками могут достигать миллиардов долларов.

В Таиланде несколько компаний зарабатывали миллионы долларов, продавая американским бизнесменами огромные партии использованных нитриловых перчаток. Об этом сообщил телеканал CNN.

Журналисты на протяжении нескольких месяцев проводили расследование этой махинации. Спрос на медицинские перчатки существенно возрос после начала пандемии COVID-19. Аферисты могут по-прежнему зарабатывать на перчатках миллиарды долларов, утверждается в материале.

«Это темное, темное подполье, где ужас встречается с алчностью», — заявил один из опрошенных CNN медицинских экспертов Дуглас Штейн.

Хотя Министерство внутренней безопасности (МВБ) США уже провело несколько рейдов, изъяв огромные партии грязных перчаток, на складах в Америке до сих пор могут находиться миллионы использованных средств индивидуальной защиты.

В Таиланде полиция также провела ряд операций, задержав нескольких подозреваемых в нелегальном бизнесе. Расследование по-прежнему продолжается.

«В США поступает огромное количество плохих продуктов, бесконечный поток грязных, бывших в употреблении и некачественных перчаток. Федеральные власти, похоже, только сейчас начинают осознавать масштабы проблемы», — добавил Штейн.

По его словам, нитриловые перчатки сейчас представляют собой «самый опасный товар на Земле».

Несмотря на опасность, которую использованные перчатки представляют для американских медработников и пациентов, власти США не могут полностью разобраться с проблемой. Причиной тому вызванное пандемией коронавируса временное послабление правил ввоза медицинского оборудования в страну.

В это же время из-за чрезвычайного роста спроса на перчатки — именно нитриловые, а не латексные или виниловые — в Юго-Восточной Азии, где производят большую часть перчаток, стали возникать различные фирмы-однодневки. Их владельцы решили заработать на перчатках, поскольку проверенные компании были завалены заказами на годы вперед.

По словам одного из собеседников CNN, он заплатил $2 млн за партию перчаток компании Paddy the Room. Полученные перчатки оказались в следах крови и грязи.

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