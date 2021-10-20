В МВД прокомментировали увольнение четырех начальников отделов екатеринбургской полиции

Сразу четыре начальника отделов полиции в Екатеринбурге ушли в отставку. Представитель регионального МВД заявил, что все они уходят добровольно, и сейчас на освободившиеся должности ищут новых кандидатов. Ранее один из источников местных СМИ заявил, что полицейские массово увольняются из-за высокой нагрузки и низкой зарплаты.

Трое начальников екатеринбургских отделов полиции написали заявления об уходе в отставку, еще один глава отдела ушел на пенсию. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, передает E1.ru.

«Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию на заслуженный отдых, без какого-либо криминала», — сказал представитель региональной полиции.

Ушли в отставку начальник 14-го отдела Дмитрий Шишмаков (он вышел на пенсию), главы 4-го, 12-го и 10-го отделов Аркадий Ситников, Алексей Мартыненко и Андрей Казанцев.

«Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал. Желаю этим руководителям найти себя на новом поприще. Их богатый опыт, безусловно, еще не один раз пригодится. Их всегда будут рады видеть те, с кем они много лет рука об руку проработали в екатеринбургском гарнизоне», — подчеркнул Горелых.

Он также добавил, что сейчас МВД ищет новых руководителей для этих отделов – из числа имеющегося кадрового резерва, составленного заблаговременно. Процесс назначения новых начальников может занять от нескольких суток до месяцев.

Один из источников Е1.ru в местных правоохранительных органах ранее заявил, что полицейские в Екатеринбурге и области массово увольняются из-за высокой нагрузки и недостаточной зарплаты.

«Держатся за свои места только в депрессивных регионах. Там эта зарплата нормальная... Екатеринбуржцы находят и за 50–70 тыс. рублей работу без лишней нервотрепки.

Пряника-то сейчас в полиции нет, только кнут есть», — сказал собеседник издания.

Горелых в ответ на эти слова заявил, что «пряник у полиции может быть только один – раскрыть совершенное на подведомственной территории преступление». Тем самым, добавил глава пресс-службы ГУ МВД по региону, будут защищены интересы граждан, за счет налогов которых получают жалованье силовики.

«Прийти на помощь людям в трудную минуту, сделать честно и качественно свою работу, услышать взамен простое человеческое спасибо — это и есть лучший пряник», — добавил он.

13 сентября местные СМИ сообщили, что екатеринбургские полицейские массово уходят в отставку по собственному желанию. Рапорты пишут те, у кого есть уже 20 лет выслуги, и те, кто отработал не более пяти-шести лет и не хочет ждать до пенсии. Остаются на своих местах те сотрудники, которым до выхода в отставку осталась пара лет.

«Ну а вообще условия ужасные, в гарнизоне полная жопа происходит. Накручивают нервозность, постоянно крики, ор, взыскания. Оставшиеся люди тянут эту двойную, тройную и четверную нагрузку, но на это никто не обращает внимание. Наоборот — они еще гайки закручивают, и закручивают, и закручивают», — сообщил журналистам один из местных правоохранителей.

Зарплата екатеринбургского полицейского сейчас довольно невысока – молодой оперуполномоченный получит не более 40 тыс. рублей в месяц. Сотрудники патрульно-постовой службы – 25-30 тыс. рублей ежемесячно. Работа полиции сопряжена с ежедневными стрессовыми нагрузками, и нервы – еще одна из причин увольнений.

В местном МВД вскоре после этого заявили, что резкого роста увольняющихся полицейских не зафиксировано. Кроме того, добавили там, «существует практика, когда сотрудники, подавшие рапорт, впоследствии отзывают его и продолжают службу».

Собеседники E1.ru из рядов местного МВД, впрочем, объяснили данные о массовых увольнениях низким уровнем соцподдержки полицейских со стороны государства, поэтому многие переходят на службу в Росгвардию. Там, говорят источники, условия лучше из-за меньшего уровня служебной ответственности.

«В девяностые годы хотя бы руководство не гнобило. Была какая-то идея, что это война, а мы все вместе воюем. С одной стороны жулики, с другой стороны мы. Тут свои, там чужие. А сейчас такого понятия, как свои, не осталось. Каждый сам за себя. Чуть что — и тебя сольют», — отметил один из ветеранов МВД.

Еще один экс-сотрудник местной ППС заявил, что кадровый голод в рядах полиции обусловлен чрезмерно жесткими проверками на полиграфе. Многие претенденты-мужчины, служившие в армии, не проходят полиграф из-за «ошибок молодости», связанных обычно с употреблением марихуаны.