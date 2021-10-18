В Санкт-Петербурге введут QR-коды с 1 ноября для посещения общественных мест

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: с 1 ноября для входа на спортивные и физкультурные мероприятия с более 40 участниками необходим QR-код. Эта же система распространится и на бассейны, кинотеатры, музеи, выставки, но с 15 ноября. А с 1 декабря QR-код станет необходим и для посещения баров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Во втором регионе России по количеству заболевших коронавирусом — Санкт-Петербурге — ужесточат антикоронавирусные меры.

«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации», — говорится в постановлении губернатора Александра Беглова.

С этой же даты без согласования можно будет проводить мероприятия, в которых будут участвовать не более 40 человек. Кроме того, с начала ноября приостанавливается допуск организованных групп несовершеннолетних в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и на выставки.

Спустя две недели система QR-кодов будет распространена на бассейны, фитнес-центры, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки и другие учреждения.

С 1 декабря только по QR-коду можно будет попасть в заведения общепита, на объекты розничной торговли.

Исключения составляют производственные столовые, вокзалы, аэропорты, а также аптеки, автозаправки, продовольственные магазины, магазины, где можно купить товары первой необходимости реализующих товары первой необходимости, а также магазины, не имеющие зала обслуживания.

Беглов также обязал петербургских работодателей перевести часть сотрудников на дистанционный режим в предпраздничный период — с 1 по 3 ноября.

При этом губернатор дал руководителям компаний право отстранять от работы непривитых сотрудников. А работники старше 60 лет, у которых нет QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо медотвода, должны быть переведены в дистанционный режим уже с 1 ноября.

По последним данным в Санкт-Петербурге за все время пандемии выявили почти 667 тыс. случаев коронавируса. Из них свыше 608 тыс. выздоровели, умерли 22 964 человека. За последние сутки в городе выявили 3 097 случаев заражения вирусом. По словам Беглова, если эпидемиологическая ситуация в городе ухудшится, то он усилит меры.

Двумя днями ранее «Фонтанка» сообщала, что в городе заканчиваются свободные койки для заболевших этим видом инфекции. По данным на 16 октября, в стационарах было 6979 человек, из которых 631 — в реанимации, 299 подключены к аппарату ИВЛ. При этом всего в городе развернуто 9 482 койки для больных ковидом.

Что касается системы QR-кодов, региональные власти намерены таким образом повысить уровень вакцинации граждан от коронавируса на фоне усугубления эпидемиологической ситуации. В частности, о введении QR-кодов в понедельник сообщили сразу несколько субъектов: Саратовская область (с 25 октября — предположительно для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общепита), Тульская область (с 22 октября — для посещения музеев, театров, спортивных мероприятий).

За последние сутки в России выявили 34 325 новых случаев коронавируса, умерли 998 человек. За 24 часа выздоровел 16 431 человек.