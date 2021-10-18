Основатель «Мужского государства» обжалует решение суда о запрете организации

Скандально известное сообщество «Мужское государство» признано экстремистской организацией. Теперь его деятельность запрещена в России. Такое решение принял Нижегородский областной суд по иску местной прокуратуры. Общественники считают это событие хорошей новостью, а основатель «МГ» Владислав Поздняков и его адвокат Дзамболат Габараев собираются обжаловать решение суда. Они уверены, что деятельность движения не была экстремистской.

Нижегородский областной суд удовлетворил иск местной прокуратуры и признал незарегистрированное в установленном порядке межрегиональное объединение «Мужское государство» экстремистской организацией. Теперь его деятельность запрещена на территории России.

«Административное исковое заявление удовлетворить», — заявила судья Анна Белова. На заседании основателя движения «Мужское государство» Владислава Позднякова не было, хотя он был указан в качестве административного ответчика. Его адвокат Дзамболат Габараев не стал отвечать на вопрос о том, где находится его подзащитный. По данным суда, Поздняков в настоящее время не в России, передает RTVI.

В качестве ответчиков также указаны соратники Позднякова — Дмитрий Губанов и Игорь Носов. Но и они не явились в суд. Носов сослался на заболевание коронавирусом, а у Губанова ДЦП. В карточке дела также указаны заинтересованные лица — Роскомнадзор по ПФО и Минюст по Нижегородской области. Истец — областной прокурор.

Адвокат Позднякова пообещал, что будет обжаловать решение суда. «Данное решение не соответствует принципам законности», — уверен он.

Сам Поздняков тоже считает, что приговор не соответствует деятельности объединения. «Мужское государство — это не экстремистская организация, так как ее деятельность не выходила за пределы интернета»,

— сказал он сегодня, 18 октября, в интервью news.ru.

Во время разговора с журналистами он обвинил Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) в ряде преступлений. По словам Позднякова сотрудники ФСИН «на протяжении длительного времени насиловали, убивали, пытали людей, вымогали у них деньги, фабриковали на них дела, заставляли признаться в преступлениях, которые они не совершали».

«При этом экстремисты — это «Мужское государство», которое просто троллило в сети, боролось с компаниями и их культурно-оккупационной повесткой и их пропагандой ЛГБТ среди детей. Вот и задумайтесь», — добавил он.

В свою очередь, экс-депутат Госдумы, правозащитница Оксана Пушкина в комментарии «Газете.Ru» выразила мнение, что нынешнее решение суда — это «одна из оптимистичных новостей последнего месяца».

«Окончательная победа будет тогда, когда подобные «поздняковы» станут нерукопожатными в нашем обществе, а мизогиния, ксенофобия, гомофобия и шовинизм исчезнут как факт. Понятно, что это будет не скоро. Но вода камень точит. Начало положено», — подчеркнула она. По ее мнению, число подобных движений будет расти, если общество их не осудит.

То, что признание «Мужского государства» экстремистской организацией — правильный шаг, признал 18 октября и глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он напомнил, что из-за буллинга участников движения «много людей пострадало». «Поэтому я это решение приветствую, но считаю, что надо разобраться в причинах, почему это явление произошло и имело столько сторонников», — добавил он.

При этом сам Тапаев лично общался с Поздняковым. «Я пытался донести до него, что если он хочет вести политическую работу, то он должен отбросить явно экстремистские лозунги. Мне показалось, что он меня услышал. Но как мы сейчас видим, к сожалению, он продолжил травлю по национальному, религиозному признаку», — поделился он.

Иск нижегородской прокуратуры поступил в областной суд в начале октября. После этого, 5 октября, в разговоре с «Газетой.Ru» Владислав Поздняков заявил, что не будет сотрудничать с правоохранителями.

«Я уже неоднократно писал на своем канале, что я уже больше года не имею отношения к «Мужскому государству». Там совершенно другие руководители, у меня нет ни доступа, ни полномочий. И почему мне до сих пор СМИ приписывают это детище — я ума не приложу. Да, я его когда-то основал, но на определенном этапе я полностью этот бренд отдал в руки третьих лиц», — рассказал он.

Он объяснил «Газете.Ru», что больше года назад «Вконтакте» заблокировал группу движения. После этого Поздняков решил, что не будет воссоздавать сообщество. Но нашлись инициативные люди, которые возобновили «МГ» в Telegram. «Я не стал этому препятствовать», — добавил он.

Поздняков также рассказал, что не собирается возвращаться в Россию, чтобы сотрудничать с прокуратурой. «Я проживаю на Северном Кипре и в ближайшее время в Россию возвращаться не собираюсь, но в долгосрочных планах у меня есть такие цели», — сообщил он.

Вместе с тем Поздняков считает, что это судопроизводство — «это ничто иное как отработка денег «Тануки» нечистыми на руку правоохранителями».

Ранее между «Мужским государством» и сетью доставки ресторанов «Тануки» разразился скандал из-за фотографий с темнокожим мужчиной в рекламной кампании. Поздняков и его сторонники восприняли эту кампанию негативно. Как рассказала в конце августа общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства (МСП) Анастасия Татулова, «Мужское государство» нанесло «не только репутационный и экономический ущерб, но и представляло угрозу личной безопасности сотрудников сети».

«Сайт компании постоянно подвергается DDoS-атакам. В Telegram-канале движения подписчики призывают к «реальным» действиям, публикуют ссылки на социальные сети актеров, которые снялись в рекламе, и пишут негативные отзывы на всех площадках, онлайн-картах, «убивают» рейтинги ресторана фейк-отзывами и отменяют приготовленные заказы. Те, кто это организовали, и те, кто в этом участвуют, должны быть наказаны», — приводит ее слова ТАСС.

Татулова заявила, что намерена «инициировать обращения в Роскомнадзор и силовые структуры», чтобы сторонники Позднякова и он сам ответили за свои действия.