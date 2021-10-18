Какими витаминами нужно запастись перед зимой

Осенью люди сталкиваются не только со всплеском заболеваемости вирусными инфекциями, но и недостатком важных витаминов и микроэлементов. Из-за нехватки цинка падает либидо, а витамина D — человек становится вялым и сонливым, рассказали «Газете.Ru» врачи. Чтобы избежать разных недугов, медики советуют пройти полный чекап организма и получить у врача корректирующую терапию для подготовки организма к зимнему сезону.

Вялость, выпадение волос и сухость кожи

Перед зимой жители крупных городов страдают от нехватки витаминов и микроэлементов, которые необходимы для корректной работы обменных процессов в организме и для поддержания достаточного уровня иммунной защиты, рассказал «Газете.Ru» гендиректор центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

В сезон простудных заболеваний клетки организма особенно нуждаются в витаминах А, С, Е, D, а также в микроэлементах — цинке, железе и селене, добавила врач-терапевт «Инвитро» Екатерина Терентьева.

«Витамин D участвует более чем в 6 тыс. биохимических процессов в организме человека. При этом у подавляющего большинства людей, которые живут в России и странах с подобным климатом, наблюдается его дефицит. Люди полагают, что если они бывали на солнце летом и съездили в отпуск осенью, то достаточно подняли уровень витамина D, но это не так», — пояснил Исаев.

Недостаток витамина может привести к гормональному дисбалансу: серотонин, «гормон счастья», быстро метаболизируется в мелатонин, «гормон сна», объяснил врач-терапевт «Инвитро-Сибирь» Михаил Гумалевский.

В результате недостаточного поступления в организм микронутриентов (витаминов) в течение длительного периода могут проявляться следующие симптомы: быстрая утомляемость, сонливость, вялость, раздражительность, частые простудные заболевания, ломкость и выпадение волос, непрочность ногтей, сухость кожи, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракте. Все это, по словам Бурдаковой, говорит о снижении иммунитета.

В свою очередь такие микроэлементы, как железо, цинк, селен и йод играют важную роль в работе иммунной системы. При снижении уровня цинка падает либидо, пропадает желание заниматься спортом.

«Все чаще у пациентов отмечается нехватка магния. Пациенты с дефицитом магния хуже засыпают, у них развивается тревожность, повышается сосудистый тонус. Все эти симптомы — повод обратиться к врачу и проверить уровень магния», — добавил Исаев.

Дефицит железа в свою очередь приводит к развитию анемии, которая проявляется, как правило, в слабости, головной боли, головокружении, сонливости, бледности кожи, ухудшении состояния волос и ногтей, а также учащенном сердцебиении, уточнила терапевт Терентьева.

Сдать анализы и определить, чего не хватает

Чтобы подготовить организм к зиме, следует пройти чекап и определить, каких элементов не хватает организму для функционирования.

«Прежде чем начинать дополнительно принимать витамины или микроэлементы, необходимо сдать анализы и определить, чего именно не хватает организму в каждом конкретном случае, а какие показатели в норме. Полученные результаты поможет разобрать специалист, он же назначит необходимые добавки и их дозировку. Это поможет избежать дисбаланса, который, например, может быть вызван самостоятельным приемом мультивитаминов, а также обеспечит правильную усвояемость элементов», — отметил гендиректор ДНКОМ.

Осенью организм перестраивается под другой температурный режим, а также реагирует на сокращение светового дня, что является дополнительной нагрузкой на все обменные процессы в теле человека. Кроме того, сокращение светового дня вызывает апатию, и это работает как психосоматический фактор, который может негативно влиять на здоровье.

«Все это провоцирует сезонные обострения хронических заболеваний: от психических недугов, которые дебютируют или обостряются в осенний период, до болезней желудочно-кишечного тракта, в том числе язвы желудка. Традиционно в это время года обостряются также кожные болезни — например, псориаз», — добавил Исаев.

«Правильно подобранные лабораторные анализы помогут оценить состояние витаминно-минерального обмена, сбалансированность рациона, провести мероприятия по коррекции недостаточности витаминов и минералов», — уточнила Терентьева.

«Резервы могут истощаться»

Вместе с тем добирать необходимые элементы можно и с помощью пищи. Гречка, ячмень, овес и отруби содержат достаточное количество магния, который важен для регулирования сосудистого тонуса и противостояния остеопорозу (заболеванию, связанному с потерей кальция в костях).

«Витамином А, который помогает поддерживать репродуктивное здоровье, иммунитет, состояние кожи и зрение, наиболее богаты рыбий жир, говяжья печень, молоко, яичный желток. Кроме того, его можно получить из оранжевых и желтых овощей и фруктов», — напомнили в «Инвитро».

Натуральный витамин C содержится в красном болгарском перце, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Витамин D: печень трески. Цинк: не только тыквенные семечки, а морепродукты, мясо, печень, куриные сердца — в них много коэнзима Q10, который улучшает работу митохондрий в клетках. Омега 3: жирная рыба, льняное масло и грецкие орехи. Витамины группы B: цельнозерновой хлеб, каши», — пояснила медик.

Россияне, которые не успели аккумулировать запасы витаминов и микроэлементов в летне-осенний период, подходят к зиме ослабленными, подчеркнул Исаев.

«Если они не помогают своему организму с помощью приема пищевых добавок, то резервы могут истощаться. А значит, растет риск возникновения как простудных заболеваний, так и обострения хронических патологий», — заключил специалист.