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Общество

«Мимо бежала женщина с ребенком, у нее из спины торчала стрела»

Полиция Норвегии задержала лучника, жертвами которого стали пять человек

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Полиция Норвегии на месте происшествия, Конгсберг, 2021 год

Полиция Норвегии на месте происшествия, Конгсберг, 2021 год

Terje Pedersen/NTB/via Reuters
На юге Норвегии в городе Конгсберг мужчина убил из лука пятерых человек. Еще двое прохожих получили ранения. Известно, что подозреваемый арестован, им оказался 37-летний датчанин. О мотивах нападавшего пока ничего не известно, но не исключается версия террористического акта. Атака стала самой большой по количеству жертв со времен теракта Брейвика.

Полиция Норвегии задержала подозреваемого в нападении с луком и стрелами на прохожих в городе Конгсберг. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мужчина является гражданином Дании, но проживает в Конгсберге», — сообщили правоохранители.

Ему предъявлено обвинение. Мотивы лучника пока неизвестны, но не исключается версия теракта. Телеканал TV2 сообщил со ссылкой на свои источники, что мужчина мог недавно принять ислам.

По словам премьер-министра королевства Эрны Сульберг, ситуация в городе находится под контролем. После атаки управление полиции Норвегии приказало всем сотрудникам носить огнестрельное оружие. Обычно норвежские полицейские не вооружены и получают доступ к оружию в случае необходимости.

Ход атаки

В Конгсберге проживает около 28 тыс. человек, он расположен в 100 км от столицы Норвегии – Осло. Нападение произошло в среду вечером, 13 октября. Злоумышленник начал стрелять из лука по прохожим в центре города, убив пятерых человек и ранив двоих. Один из раненых – полицейский.

«К сожалению, мы можем подтвердить, что есть пять убитых и двое раненых», — заявил на пресс-конференции глава юго-восточного полицейского округа Норвегии Эйвинд Аас.

Нападавший в течение более чем получаса ходил по центру Конгсберга, стреляя по людям. Он атаковал посетителей продуктового магазина. Живущая рядом с магазином женщина заявила газете Aftenposten, что она услышала сирены, когда возвращалась домой.

«Я увидела группу полицейских, один из которых держал в руке несколько стрел», — рассказала она.

Еще одна свидетельница заявила TV2, что услышала «взволнованный шум» и увидела прячущуюся на улице женщину. После этого она заметила мужчину, который стоял на углу с колчаном стрел на плече и луком в руке.

«Я увидела потом, как люди начали убегать и пытаться спастись. Одна женщина бежала, держа за руку ребенка, а из спины у нее торчала стрела», — добавила местная жительница.

Самая кровавая атака со времен Брейвика

Атака в Конгсберге стала самой масштабной по количеству жертв с 2011 года, когда ультраправый радикал-одиночка Андерс Брейвик убил 77 человек.

22 июля 2011 года в центре Осло прогремел взрыв радиоуправляемой бомбы, начиненной взрывчаткой на основе удобрений, которая была заложена в автомобиль. Спустя полтора часа после взрыва Андерс Брейвик приехал на остров Утейа, где в то время проходил молодежный слет правящей Рабочей партии. Брейвик, одетый в полицейскую форму, сообщил, что из-за теракта в Осло надо провести срочный инструктаж. Собрав вокруг себя несколько десятков молодых людей, он открыл по ним прицельный огонь.

Бойня на острове продолжалась более часа: Брейвик расстрелял 67 человек. Всего в результате двух терактов погибли 77 человек, около трех сотен человек получили ранения. Брейвик сознался в совершении преступлений, но вину признавать отказался. В 2012 году он был приговорен к 21 году тюрьмы.

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