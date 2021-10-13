В Госдуме предложили отправлять переболевших COVID-19 россиян на реабилитацию

70% переболевших ковидом россиян не могут полноценно выполнять прежний объем работы, так как вирус серьезно нарушил их когнитивные функции, заявила главврач больницы №52 Марьяна Лысенко. В связи с этим в Госдуме и Московской федерации профсоюзов предложили выделить средства на отправку россиян в санатории, где они смогут поправить ментальное здоровье.

Из-за того, что переболевшие ковидом часто сталкиваются с нарушением когнитивных функций и депрессивными состояниями, их нужно отправлять на реабилитацию в санатории за счет государства, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

«Медикам в рамках диспанцеризации, стартовавшей в России 1 сентября, предстоит собрать и оценить фактологические данные о постковидном синдроме, в том числе о когнитивных способностях работников, чтобы научно обосновать необходимость федеральной программы реабилитации и отправки в санатории некоторых работников — тех, у кого долго не проходят последствия COVID-19», — сказал он.

Сроки формирования программы и объем ее бюджета определят уже после сбора медицинских данных о состоянии постковидных пациентов, добавил депутат.

Идею поддержал председатель Московской федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

«Судя по масштабам, озвученным главврачом больницы №52, это государственная проблема и решать ее надо с помощью отдельной федеральной программы.

Если президент страны говорит, что главное — это люди, что нужно повышать благосостояние россиян, то устранение последствий массовой эпидемии — это национальная проблема, которую нужно решать на федеральном уровне», — пояснил он «Газете.Ru».

Властям предстоит выяснить у медиков, какого типа реабилитация потребуется. «Они должны определить, нужно ли санаторно-курортное лечение или дополнительные дни отдыха от работы», — уточнил Антонцев.

Пока же врачебное сообщество будет заниматься разработкой рекомендаций по восстановлению людей после ковида, работодатели должны самостоятельно принимать меры по поддержке сотрудников, столкнувшихся с последствиями болезни, подчеркнул глава Московской федерации профсоюзов.

«Не надо дожидаться, что это будет сделано «сверху». Надо изыскать возможности привести работоспособность сотрудников в нормальное состояние. Это вернется работодателям сторицей и скажется на повышении успешной деятельности их предприятий. Они должны снизить интенсивность работы для тех, кто переболел ковидом, и организовать отдых сотрудникам, на которых продолжают сказываться последствия коронавируса», – пояснил он.

Постковидный синдром

Ранее главврач больницы №52 Марьяна Лысенко в эфире программы «Познер» на Первом канале заявила, что 70% переболевших — даже те, кто перенес болезнь в легкой форме — не могут полноценно вернуться к прежним объемам работы и способностям с точки зрения концентрации внимания.

Дело в том, что коронавирус поражает центральную и периферическую нервную систему, отметил член Российского общества психиатров Алексей Абрамов.

«Именно об этом сигнализирует исчезновение вкусов и запахов. В психиатрии и неврологии это называется органическим поражением центральной нервной системы. Страдает ментальное здоровье и качество жизни больных», — пояснил психиатр «Газете.Ru».

По его словам, в первую очередь коронавирус ухудшает кратковременную память и внимание, поэтому рабочие задачи даются тяжелее.

«Фиксируются повышенная утомляемость, нарушения сна, устойчивое снижение настроения, апатия. Человек чувствует проблемы с памятью, тревогу, замедление мышления. Также переболевшие жалуются на прерывистый поверхностный сон, внезапные подъемы в 4-5 утра, после которых не могут уснуть. Как следствие, работать с таким набором расстройств сотрудник полноценно не может», — уточнил медик.

У ряда пациентов при COVID-19 и после развиваются психотические состояния, требующие госпитализации. «Также могут сформироваться депрессивные расстройства, этому способствуют наследственная предрасположенность, тревожные состояния до болезни», — добавил Абрамов.

Чтобы восстановить нервную систему после ковида, врач советует принимать витамины В6, В12 и В1. Если же у пациента начало развиваться депрессивное расстройство, необходимо обратиться к неврологу — он может назначить ноотропы и нейрометаболиты. Если терапия не даст результатов, надо идти к психотерапевту.

«После COVID-19 симптомы могут не проходить до полугода или не пройти совсем, если не заниматься реабилитацией организма», — сказал психиатр.

Постковидные нарушения ментального состояния легче проходят у тех, кто привился вакциной, отметил Абрамов.

«Наблюдения, проведенные за время пандемии в Национальном медицинском исследовательском центре Алмазова, подтвердили, что прививка помогает со временем свести на нет апатию и другие появления постковидного синдрома. Но не нужно сразу возвращаться к привычному образу жизни с походами в тренажерный зал и брать на себя большие объемы работы. В ритм жизни необходимо включаться постепенно. Путевки в санаторий, отдых на море для перенесших коронавирус — это «вишенка на торте» после прививки, которая точно защитит от последствий вируса», — резюмировал эксперт.