СК возбудил дело после обнаружения тел женщины с детьми под окнами дома в Москве

Ограждение возле жилого дома на улице Левобережной , где нашли тела женщины и двух маленьких детей, 11 октября 2021 года

В столице во дворе многоэтажки найдены тела 34-летней женщины и двоих ее малолетних детей. Предположительно, они жили на 17-м этаже. В квартире была найдена записка женщины, в которой она попросила никого не винить в случившемся. Московские следователи возбудили уголовное дело по пунктам а и в ч. 2 ст. 105 «Убийство двух малолетних».

На улице Левобережной в Москве под окнами многоэтажки нашли тела 34-летней женщины и двух детей 2018 и 2021 годов рождения. Как сообщает СК, у погибших имеются травмы, характерные при падении с высоты. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а,в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних)», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что на месте происшествия находятся следователи и криминалисты московского управления СК. «Допрашиваются соседи, производится осмотр места происшествия. Расследование продолжается», — говорится на сайте СК.

С правоохранительными органами взаимодействует и детский омбудсмен столицы Ольга Ярославская. Она рассказала в комментарии РИА «Новости», что «выясняет все обстоятельства случившегося, чтобы разобраться в ситуации».

Telegram-канал Shot пишет, что незадолго до смерти женщина разговаривала с управдомом. Она жаловалась, что ей одиноко: муж — военный, постоянно пропадает на работе. При этом у женщины не было ни подруг, ни знакомых: в дом, где произошла трагедия, семья заехала в начале 2021 года. Отмечается, что соседи отзываются о семье только положительно.

По данным Shot, соседи слышали крик и громкий хлопок. На место происшествия приехал и муж погибшей. «У него сильнейший шок, он даже не может назвать свое имя», — говорится в посте. «Подъем» пишет, что мужчину госпитализировали.

В настоящее время территория двора, где нашли тела, оцеплена. «Это новый корпус, даже полгода не прошло, как начали заселяться туда люди. Слышала, что под служебное жилье сдают. Все лентами перевязано, скорая помощь стоит, полиция, со всех сторон все перекрыли», — рассказала RT одна из местных жительниц.

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По словам одного из жильцов, изначально многоэтажки планировались как военный городок. «Эти все дома — это военный городок, хотя обычные люди тоже покупают», — рассказал один из жильцов РИА «Новости». «Да, здесь их [военных] много живет, семьями», — подтвердила местная жительница.

Местные отмечают, что дома были построены по заказу Минобороны еще десять лет назад. Тот, в котором проживала погибшая, был сдан последним.

Telegram-канал Shot сообщает, что в квартире, в которой жила семья, царит порядок, повсюду — детские игрушки. Там же была обнаружена записка. В ней женщина попросила прощения у родных и мужа и написала, что никого не нужно винить в случившемся. РИА «Новости» пишет, что погибшей проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу.