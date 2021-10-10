Минздрав: 16 человек из 22 погибли в авиакатастрофе в Татарстане

16 человек погибли в авиакатастрофе в Татарстане при крушении легкомоторного самолета L-410, принадлежавшего местному аэроклубу, еще шесть выжили. Следственные органы возбудили уголовное дело. Рассматриваются версии об ошибке пилотирования и неисправности техники, а также перегрузе судна.

В Мензелинском районе Татарстана разбился двухмоторный самолет L-410. По официальным данным от МЧС и Минздрава на 12.00 мск, в результате инцидента погибли 16 человек, еще шестеро, которые после падения были заблокированы в салоне, госпитализированы в тяжелом состоянии. К настоящему времени из-под обломков извлечены все люди.

По словам представителя Минздрава республики, сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавших в больницу Набережных Челнов и Республиканскую клиническую больницу в Казани санавиацией.

Всего на борту находилось 22 человека — парашютисты местного аэроклуба и пилоты.

По информации МЧС, судно перестало выходить на связь и упало сразу после взлета с посадочной полосы около базы РЭС в Мензелинске, примерно в 09.23 мск соответствующий сигнал поступил в экстренные службы. Самолет успел пролететь в общей сложности чуть больше километра. Оба пилота — Александр Зыков и Михаил Беляев — погибли.

На кадрах с места происшествия видно, что при посадке L-410 развалился на две части, дальнейшего возгорания не последовало. Носовая часть воздушного судна практически полностью разрушена, также серьезно повреждены фюзеляж и крылья, почти невредимым остался только хвост. При падении судно врезалось в стену. Последствия происшествия ликвидировали силы Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона, сейчас все работы уже завершены. К месту крушения самолета выдвинулся президент Татарстана Рустам Минниханов, уже выразивший соболезнования родным и близким погибшим в авиакатастрофе.

Упавший легкомоторный самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) и эксплуатируется с 1987 года. Первоначально его использовали Военно-воздушные силы СССР, затем отправили на хранение, а уже после этого передали ДОСААФ.

По поводу возможной причины случившегося выдвигается несколько версий.

ТАСС в авиационных службах рассказали, что на борту находилось больше пассажиров, чем это предусмотрено эксплуатационными характеристиками, что могло привести к перегрузу. Также специалисты не исключают, что причиной аварии могли стать неисправности самолета (отказ техники) и ошибки экипажа при выполнении маневрирования.

Начальник мензелинского филиала ЦАК РТ ДОСААФ Равиль Нурмехаметов отметил в разговоре с RT, что пилоты L-410 были опытными.

«Очень большой налет. Свыше десяти тысяч часов у каждого», — сказал он.

По результатам проверки Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ (ЦМСУТ) следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Свою проверку также проводит Военная прокуратура.

Выживший 30-летний парашютист Дмитрий Дербышев в свою очередь рассказал Telegram-каналу Mash, что проблема, по всей видимости, была в двигателе, поскольку самолет не успел набрать нужную высоту.

Что касается версии о перегрузе (по сообщениям СМИ, на борту якобы находилось 23 человека, а не 22, как положено), то руководитель мензелинского аэроклуба Сергей Филатов заявил «Газете.Ru», что в самолете, вопреки неофициальным данным, было именно 22 человека, включая пилотов.

«До этого брали столько же людей. Сейчас будут разбираться, будут проводиться экспертизы и так далее. Я точно так же, как и вы, сейчас в неведении, почему это произошло», — сказал он.

Информация о 23 находившихся на борту возникла в результате того, что спасатели ошибочно приняли за седьмого выжившего родственника одного из пассажиров упавшего самолета. Он оказался на месте трагедии, после чего ему стало плохо на фоне сильного стресса.