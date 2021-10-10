Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Польше оценили подход России к нефтяному рынку 12:39
В «Локомотиве» назвали имя тренера, который возглавит клуб 12:38
Уволенный из-за БДМС-фото учитель математики заявил о несправедливости 12:35
Спортивный директор «ПСЖ» призвал наложить санкции на «Реал» 12:32
Комментатор UFC Джо Роган восхитился боем между Фьюри и Уайлдером 12:17
Парашютист, уцелевший при падении L-410 в Татарстане, назвал вероятную... 12:07
В организме отравившихся алкоголем в Оренбуржье доза метанола превышает... 12:05
Очевидица рассказала подробности крушения L-410 в Татарстане 12:02
Число погибших от отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 32 человек 11:43
Боксер Тищенко: Фьюри может залезть кому-то в голову своими выходками, но не Усику 11:41
Общество

Крушение самолета L-410 в Татарстане. Главное

Минздрав: 16 человек из 22 погибли в авиакатастрофе в Татарстане

16 человек погибли в авиакатастрофе в Татарстане при крушении легкомоторного самолета L-410, принадлежавшего местному аэроклубу, еще шесть выжили. Следственные органы возбудили уголовное дело. Рассматриваются версии об ошибке пилотирования и неисправности техники, а также перегрузе судна.

В Мензелинском районе Татарстана разбился двухмоторный самолет L-410. По официальным данным от МЧС и Минздрава на 12.00 мск, в результате инцидента погибли 16 человек, еще шестеро, которые после падения были заблокированы в салоне, госпитализированы в тяжелом состоянии. К настоящему времени из-под обломков извлечены все люди.

По словам представителя Минздрава республики, сейчас решается вопрос о транспортировке пострадавших в больницу Набережных Челнов и Республиканскую клиническую больницу в Казани санавиацией.

Всего на борту находилось 22 человека — парашютисты местного аэроклуба и пилоты.

По информации МЧС, судно перестало выходить на связь и упало сразу после взлета с посадочной полосы около базы РЭС в Мензелинске, примерно в 09.23 мск соответствующий сигнал поступил в экстренные службы. Самолет успел пролететь в общей сложности чуть больше километра. Оба пилота — Александр Зыков и Михаил Беляев — погибли.

На кадрах с места происшествия видно, что при посадке L-410 развалился на две части, дальнейшего возгорания не последовало. Носовая часть воздушного судна практически полностью разрушена, также серьезно повреждены фюзеляж и крылья, почти невредимым остался только хвост. При падении судно врезалось в стену. Последствия происшествия ликвидировали силы Мензелинского пожарно-спасательного гарнизона, сейчас все работы уже завершены. К месту крушения самолета выдвинулся президент Татарстана Рустам Минниханов, уже выразивший соболезнования родным и близким погибшим в авиакатастрофе.

Упавший легкомоторный самолет принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) и эксплуатируется с 1987 года. Первоначально его использовали Военно-воздушные силы СССР, затем отправили на хранение, а уже после этого передали ДОСААФ.

По поводу возможной причины случившегося выдвигается несколько версий.

ТАСС в авиационных службах рассказали, что на борту находилось больше пассажиров, чем это предусмотрено эксплуатационными характеристиками, что могло привести к перегрузу. Также специалисты не исключают, что причиной аварии могли стать неисправности самолета (отказ техники) и ошибки экипажа при выполнении маневрирования.

Начальник мензелинского филиала ЦАК РТ ДОСААФ Равиль Нурмехаметов отметил в разговоре с RT, что пилоты L-410 были опытными.

«Очень большой налет. Свыше десяти тысяч часов у каждого», — сказал он.

По результатам проверки Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ (ЦМСУТ) следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил эксплуатации воздушного судна». Свою проверку также проводит Военная прокуратура.

Выживший 30-летний парашютист Дмитрий Дербышев в свою очередь рассказал Telegram-каналу Mash, что проблема, по всей видимости, была в двигателе, поскольку самолет не успел набрать нужную высоту.

Что касается версии о перегрузе (по сообщениям СМИ, на борту якобы находилось 23 человека, а не 22, как положено), то руководитель мензелинского аэроклуба Сергей Филатов заявил «Газете.Ru», что в самолете, вопреки неофициальным данным, было именно 22 человека, включая пилотов.

«До этого брали столько же людей. Сейчас будут разбираться, будут проводиться экспертизы и так далее. Я точно так же, как и вы, сейчас в неведении, почему это произошло», — сказал он.

Информация о 23 находившихся на борту возникла в результате того, что спасатели ошибочно приняли за седьмого выжившего родственника одного из пассажиров упавшего самолета. Он оказался на месте трагедии, после чего ему стало плохо на фоне сильного стресса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Белорусский диктатор пытается шантажировать Европу мигрантами»
В Германии пытаются установить связь Лукашенко с переброской нелегалов
«Россия и Китай уже изучают нашу технику»
Трамп: оставленные в Афганистане вертолеты Apache попадут в руки «врагов»
«Я величайший тяжеловес эпохи»: Фьюри защитил титул чемпиона мира
Британец Тайсон Фьюри нокаутировал американца Деондея Уайлдера
В России зафиксировано 28 647 случаев заражения коронавирусом за сутки
Декорация, упавшая на актера Большого театра, могла привести к еще одной трагедии
Ученые прокомментировали версию Латэма о мутации коронавируса в теле китайского шахтера
Аналитики объяснили рост цен в октябре
Новости и материалы
В Польше оценили подход России к нефтяному рынку
В «Локомотиве» назвали имя тренера, который возглавит клуб
Уволенный из-за БДМС-фото учитель математики заявил о несправедливости
Спортивный директор «ПСЖ» призвал наложить санкции на «Реал»
Комментатор UFC Джо Роган восхитился боем между Фьюри и Уайлдером
Парашютист, уцелевший при падении L-410 в Татарстане, назвал вероятную причину крушения
В организме отравившихся алкоголем в Оренбуржье доза метанола превышает смертельную
Очевидица рассказала подробности крушения L-410 в Татарстане
Число погибших от отравления метанолом в Оренбуржье выросло до 32 человек
Боксер Тищенко: Фьюри может залезть кому-то в голову своими выходками, но не Усику
Минздрав сообщил о 16 погибших при крушении самолета в Татарстане
Фьюри оценил вероятность проведения поединка против Усика
Боксер Тищенко: Фьюри больше подходит под ранг чемпиона мира, чем Уайлдер
Фьюри ответил на вопрос о завершении карьеры после победы над Уайлдером
Эксперт Косенко назвал способ защититься от интернет-мошенников
В Оренбуржье задержали десятого фигуранта дела об отравлении алкоголем
Кобелев о сборной России: у Карпина ограниченный выбор игроков
Из разбившегося самолета в Татарстане извлекли тела 11 погибших
Все новости
Самый загадочный теракт в СССР: как взорвали Ту-104 над Внуково
50 лет назад был взорван советский Ту-104, летевший из Москвы в Симферополь
29 жертв, 9 задержанных: главное об отравлении алкоголем в Оренбуржье
В Оренбургской области выявлен новый очаг отравления контрафактным спиртным
За что машину могут принудительно снять с учета в ГИБДД
Какие есть основания для прекращения регистрации автомобиля
Впервые Гитлера остановили на советском Севере
80 лет назад РККА одержала победу над немецкими войскам в Заполярье и Карелии
Таиланд, Италия и Турция: где россияне предпочитают лечить осеннюю хандру
По оценкам экспертов, за границей в этом году смогли отдохнуть всего 17% россиян
«Не хватает только стены»: «ВКонтакте» исполнилось 15 лет
Как менялся дизайн «ВКонтакте» за 15 лет существования соцсети
Кадры с места падения самолета в Татарстане
«Не раздражать и не эпатировать»: блестящие колготки под запретом стилистов
Как выбирать теплые колготки
«Такого не было за 40 лет». Артист Большого театра умер на сцене
Актер миманса Кулеш погиб во время представления оперы «Садко» в Большом театре
«Австрии нужно стабильное правительство». Курц ушел в отставку во второй раз
Канцлер Австрии Себастьян Курц подал в отставку на фоне коррупционного скандала
Бабиш признал поражение. Либералы побеждают на выборах в Чехии
В Чехии коалиция «Вместе» лидирует на парламентских выборах
«Там были личные моменты». В крови скончавшегося депутата Рады нашли наркотик
В Верховной раде Украины назвали причину смерти депутата Полякова
Новая теория появления COVID-19: вирус передали шахтеры
BRP: коронавирус мог эволюционировать в теле инфицированного в 2012 году китайца
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях