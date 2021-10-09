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Общество

«Причиной избиения стали 20 тысяч рублей и iPhone»

Один из подозреваемых в избиении солдата в Хабаровском крае признал свою вину

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении трех военнослужащих, которые в начале октября избили своего сослуживца, а затем потребовали от него 20 тысяч рублей и мобильный телефон. Сообщается, что один из обвиняемых уже признал свою вину и дал признательные показания.

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила о возбуждении уголовного дела после публикации видео избиения солдата в одной из частей Хабаровского края.

«На основании полученных сведений военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Бикинскому гарнизону возбуждено уголовное дело в отношении Исмаила Магомедова, Шамиля Тарчокова и Рената Гашимова по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 335 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия)», — говорится в сообщении СК, которое приводит РИА «Новости».

По данным следствия, в первых числах октября рядовые Магомедов и Тарчоков по надуманному основанию, выразившемуся в неисполнении рядовым Алиевым ограничений, установленных военной службой, и желая проучить его, избили.

После этого, Магомедов и рядовой этой же части Гашимов <..> потребовали от Алиева передать им 20 тысяч рублей, а также имеющийся у него мобильный телефон. <..>Только вмешательство других военнослужащих остановило их от дальнейшего избиения.

«В ходе следствия Тарчоков признал свою вину и дал признательные показания. Гашимов и Магомедов не признали свою вину и были задержаны. В отношении последних в Бикинский гарнизонный военный суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточняет ведомство.

В свою очередь, Telegram-канал SHOT приводит свою версию причин произошедшего. Сообщается, что 22-летний Исмаил Магомедов и 18-летний Шамиль Торчоков повздорили с кем-то из местных жителей, а 21-летний Ислам Алиев вместо того, чтобы помочь товарищам, ушел в казарму. Раздосадованные этим фактом солдаты решили наказать сослуживца и вместе с с 25-летним Ренатом Гашимовым избили Ислама, поставили его на счетчик. Также канал сообщает, что у Магомедова в крови были обнаружены следы марихуаны и опиума.

Ранее, в Главной военной прокуратуре подтвердили, что ролик, на котором происходит избиения военнослужащего, не смонтирован и все факты в нем соответствуют действительности, сообщает «Российская газета».

В ходе проверки ведомства также стало известно, что в ролике показан лишь единичный факт избиения, когда неуставные отношения, избиения и вымогательства начались еще в сентябре группой, в которую входил еще и рядовой-контрактник, водитель-повар Ринат Гашимов.

Издание уточняет, что причиной избиений стали требования передать 20 тысяч рублей и телефон iPhone 10, а сам ролик был снят в военной части 46102, расположенной в городе Бикин. При этом говорится, что речь не идет о дедовщине, так как Алиев и Магомедов были призваны в ноябре 2020 года, а Торочоков в июне 2021 года.

Также исключается национальный подтекст в избиении, так как срочник, которого бьют – из Дагестана, как и двое солдат, напавших на него. Еще один фигурант дела является уроженцем Кабардино-Балкарии.

Ролик, где несколько военнослужащих избивают своего сослуживца, появился в сети в пятницу, 8 октября. Сначала на видео показывается, как один из военнослужащих ровно выкладывает на экране мобильного телефона некий порошок, а затем действие происходит в помещении, где происходит избиение другого военнослужащего руками и ногами. Он, в свою очередь, не сопротивляется, а лишь пытается закрывать голову руками. На его теле видны синяки и ссадины.

Данный инцидент стал далеко не первым фактом неуставных отношений в российской армии. Например, в конце сентября стало известно, что командир роты спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) и его заместитель задержаны за сексуальное насилие над военнослужащими.

Сообщалось, что в отношении военнослужащих возбуждены уголовные дела по статьям 286 («Превышение должностных полномочий») и 132 («Насильственные действия сексуального характера группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Сообщалось, что в августе прошлого года командир 78-й отдельной роты специального назначения майор Олег П. и его заместитель, проводя воспитательную беседу с ефрейтором и рядовым, угрожали изнасиловать одного из них, используя в качестве орудия черенок швабры и надетую на него медицинскую перчатку. В ноябре того же года майор требовал деньги с рядового на «нужды роты» и, когда тот отказался, майор и капитан приказали ему раздеться и избили его палкой, нанося удары по спине и ягодицам.

Далее, в январе 2021 года майор избил рядового и изнасиловал его черенком от швабры с надетым на него презервативом.

В свою очередь, летом 2020 года появилась информация, что в Вологодской области росгвардеец решил подшутить над сослуживцем и изнасиловал его бутылкой водки. По данным следствия, оба мужчины были в состоянии сильного алкогольного опьянения, и подозреваемый не осознавал своих действий. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

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