Школы в Британии просят родителей не давать детям смотреть «Игру в кальмара»

Нашумевший южнокорейский сериал «Игра в кальмара», вышедший на онлайн-платформе Netflix, вызывает беспокойство у родителей по всему миру. Школьники, посмотревшие сериал, начали играть в жестокие игры и конфликтовать, сообщают СМИ. По сюжету сериала сотни человек в бедственном положении должны играть в детские игры, в которых проигравших убивают.

Школы в Великобритании обратились к родителям, призвав их не показывать детям сериал «Игра в кальмара». Об этом сообщило издание LAD Bible.

Набравший огромную популярность сериал вызвал в начальных школах волну насилия, утверждают учителя.

«Мы заметили, что все больше детей начинают играть в свои собственные версии игр из этого сериала на детской площадке, что, в свою очередь, вызывает конфликты», — говорится в заявлении одной из школ.

Многие дети спрашивали у учителей, могут ли они принять участие в «Игре в кальмара». Один из жителей Лондона в соцсетях заявил, что руководство школы «пригрозило последствиями», если дети будут смотреть сериал и играть в игры с избиениями.

В еще одной английской школе руководство заявило, что «неприемлемыми являются игры, в которых дети делают вид, что расстреливают друг друга».

Популярный сериал изобилует реалистичными сценами насилия. Его сюжет построен на принципе «королевской битвы», когда победителем из множества участников становится лишь один человек, а остальные погибают. Персонажи сериала играют в разнообразные детские игры, а проигравших расстреливают.

Школьники в Бельгии также повторяют увиденное в сериале. Дети на переменах «играют в кальмара» и бьют проигравших, заявили на странице в Facebook одной из местных школ.

«Мы должны приложить все усилия, чтобы эти нездоровые и опасные игры были остановлены!», — говорится в заявлении.

Одна из обеспокоенных матерей в колонке для издания Insider заявила, что теперь боится играть со своими малолетними детьми в любимые игры из-за «Игры в кальмара».

«Все игроки наряжены в спортивные костюмы и играют в игры, находясь в очень похожих на детские площадки интерьерах. Как если бы они были большими детьми», — говорится в тексте.

Сериал «Игра в кальмара» (Squid Game) вышел на платформе Netflix 17 сентября и быстро возглавил топ популярных новинок. Критики крайне высоко оценили сериал, на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 94%. Сериал режиссера Хван Дон-Хёк побил рекорд англоязычных лидеров Netflix и возглавил топ стримингового сервиса как минимум в 90 странах. По сюжету таинственный человек дает визитную карточку с восьмизначным номером телефона главному герою и предлагает позвонить, если тот хочет присоединиться к игре. Будучи втянуты в игру ради большого вознаграждения, люди идут на страшные испытания и убийства. Некоторые зрители звонили или отправляли текстовые сообщения на указанный номер из любопытства, и, как оказалось, номер телефона был настоящий.

Издание РБК ранее сообщало, что профессор психологии Стетсонского университета Кристофер Фергюсон заявил еще в 2008 году, что на жестокое поведение детей гораздо больше влияет насилие в семье, а не видеоигры и фильмы. Вероятность агрессивного поведения детей чаще вызывает пережитое ранее реальное жестокое отношение со стороны родителей или сверстников. Напротив, игры позволяют детям гораздо активнее социализироваться и снижать уровень стресса. Поколение современных детей, «зумеров», гораздо менее терпимо относится к насилию, чем их родители.