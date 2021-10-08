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Общество

1300 бутылок, 17 смертей, 5 уголовных дел. Подробности об отравлении в Оренбуржье

Число умерших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье увеличилось до 17

Количество умерших в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 17. Следователи задержали троих человек, подозреваемых в незаконном производстве и сбыте спиртосодержащей продукции. Возбуждено пять уголовных дел.

Трое подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, после употребления которого в Оренбургской области скончались 17 человек, задержаны. Об этом сообщается на официальном сайте СК по региону.

Удалось установить, что к преступлению причастны по меньшей мере три человека. 29-летний житель города Орск, который, как предполагается, организовал контрафактное производство и последующий сбыт опасной спиртосодержащей продукции в крупном размере, а также осуществлявшие продажу нелегального товара 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя женщина из поселка Красночабанский Домбаровского района.

Следствие ходатайствует о заключении подозреваемых под стражу.

По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра, в которых разлита неизвестная спиртосодержащая жидкость. Вся тара не имеет необходимой маркировки.

Пункт производства и разлива опасного контрафакта также находился на территории Орска. Следователи изъяли с места свыше 3 тыс. пустых пластиковых бутылок и оборудование для производства и последующей упаковки алкогольной продукции в крупных размерах.

Назначены экспертизы. Обнаруженный суррогатный алкоголь сравнят с изъятыми образцами по местам жительства потерпевших.

Всего по факту трагедии в Восточном Оренбуржье возбуждены пять уголовных дел, объединенные в одно производство, по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц»), п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору»); ч. 1 ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере»).

Сейчас в стационарах находятся пятеро пострадавших от отравления, трое из них — на ИВЛ. Факты отравления зафиксированы в Яненском, Домбаровском и Адамовском районах.

Первые сообщения о смертельных отравлениях стали поступать 6 октября. За несколько часов количество смертей возросло до шести, а в середине дня достигло уже десяти. До сегодняшних новостей о новых летальных исходах было известно об 11 отравившихся.

В Оренбургской области в связи с произошедшим создан оперативный медицинский штаб. В больницах мобилизованы аппараты ИВЛ, усилены бригады скорой помощи и подготовлены вертолеты санавиации для возможной экстренной эвакуации пострадавших. Накануне губернатор области Денис Паслер на экстренном совещании призвал власти муниципалитетов информировать граждан об опасности покупки и употребления нелицензированных напитков.

Предыдущий массовый случай отравления суррогатным алкоголем в России произошел в 2016 году в Иркутске. Чуть более чем за неделю там скончались 76 человек, пострадали в общей сложности 123. Впоследствии выяснилось, что отравление было вызвано концентратом для принятия ванн «Боярышник». Он запрещен для употребления в пищу, однако люди пили жидкость из-за находящегося в составе этилового спирта. В некоторых партиях, кроме того, обнаружили ядовитый метиловый спирт и антифриз.

Расследование дела было завершено только в 2020-м. Тогда суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до девяти лет семерых человек, которые обвинялись в производстве и сбыте фальсифицированного «Боярышника». До этого шесть человек также получили сроки за сбыт опасного товара.

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