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Общество

Дыни, сосиски, булочки: что нельзя есть после коронавируса

Врачи дали советы по питанию после выздоровления от COVID-19

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Depositphotos
Число выявляемых за сутки случаев коронавируса в России перевалило за отметку в 25 тыс. Больным оказывают помощь в стационарах и на дому, однако после выздоровления реабилитация не заканчивается, отмечают эксперты. Чтобы быстро восстановиться после COVID-19, специалисты советуют исключить из рациона алкоголь, сосиски, сдобу, фастфуд и шоколад. Не рекомендуется также есть манго, бананы и дыни. А вот красный перец, яблоки, нежирное вареное мясо, лосось и форель, наоборот, помогут организму вернуться в нормальное состояние.

Пациенту, переболевшему коронавирусной инфекцией, важно не только соблюдать режим, проявлять умеренную физическую активность и хорошо высыпаться, но и правильно питаться, заявила иммунолог Мария Польнер.

«Необходимо сделать акцент на умеренных физических нагрузках, полноценном сне, соблюдении режима труда и отдыха и, конечно, на правильном питании. Питание, прежде всего, должно быть полноценным и сбалансированным. Стоит ограничить употребление жиров, сладостей, алкоголя, поваренной соли», — призвала она.

Врач рекомендовала есть нежирные виды мяса и птицы.

«Два-три раза в неделю можно употреблять в пищу рыбу, около 500 г овощей в день. Важно запекать или готовить еду на пару, вместо того, чтобы жарить, а также пить достаточное количество воды», — добавила она.

С фруктами же стоит быть осторожнее: не все из них так полезны, как может показаться.

«Например, такие фрукты, как ананас, дыня, арбуз, банан и манго, могут вызвать скачок сахара в крови, что негативно сказывается на организме», — сказала Польнер.

Врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев главной ошибкой в период реабилитации после COVID-19 назвал «резкое возвращение к старым пищевым привычкам».

«После выздоровления процесс реабилитации не заканчивается, вам необходимо помочь организму снова привыкнуть к своему стандартному рациону питания. После болезни нужно быть максимально аккуратным и вводить привычные вам жирные продукты очень медленно. Как и любой врач-диетолог, я советовал бы перейти на сбалансированную диету: по возможности исключить фастфуд и минимизировать потребление сладкого — конфет, сдобы, шоколадок», — отметил он.

Желательно также исключить жареное мясо и майонез.

«После COVID-19 включайте в свой рацион телятину, рыбу, печень, яйца, маложирные кисломолочные продукты. Ешьте больше овощей и фруктов: особенно красный перец, яблоки», — добавил врач.

Если же у вас наблюдается постковидный синдром, то диета будет несколько строже.

«Стоит отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом — они повышают уровень сахара в крови, а это в свою очередь провоцирует всплеск инсулина. Нужно исключить из употребления масло — пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое, а также маргарин.

Не рекомендую употреблять красное мясо, сосиски, сардельки. Принимайте в пищу продукты, которые ваш организм в силах усвоить: молочные продукты — несладкие и маложирные, вареное куриное мясо, куриный бульон», — сказал Андреев.

После перенесенного COVID-19 особенно важен комплексный подход к восстановлению, заявила заместитель гендиректора по маркетингу фармацевтической компании Solgar по России и странам СНГ Марина Камаева. Ведь отдаленные последствия могут развиваться даже через несколько месяцев после победы над болезнью.

«Один из распространенных симптомов, возникающих после коронавируса, — хроническая усталость. Также появляются одышка, проблемы с памятью, бессонница и даже депрессия. Для коррекции дефицитов и скорейшего восстановления врачи рекомендуют уделять особое внимание сбалансированному питанию. Дикая холодноводная глубоководная рыба (тунец, лосось, форель, полосатый окунь, сардины, сельдь — «Газета.Ru») из экологически чистых районов является очень важным компонентом питания как для поддержания нервной системы и функции легких, так и положительного влияния на коррекцию воспаления», — подчеркнула она.

Так как в современных реалиях постоянно питаться лососем и форелью сложно, Камаева рекомендовала восполнять дефицит с помощью полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.

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