Врачи дали советы по питанию после выздоровления от COVID-19

Пациенту, переболевшему коронавирусной инфекцией, важно не только соблюдать режим, проявлять умеренную физическую активность и хорошо высыпаться, но и правильно питаться, заявила иммунолог Мария Польнер.
«Необходимо сделать акцент на умеренных физических нагрузках, полноценном сне, соблюдении режима труда и отдыха и, конечно, на правильном питании. Питание, прежде всего, должно быть полноценным и сбалансированным. Стоит ограничить употребление жиров, сладостей, алкоголя, поваренной соли», — призвала она.
Врач рекомендовала есть нежирные виды мяса и птицы.
«Два-три раза в неделю можно употреблять в пищу рыбу, около 500 г овощей в день. Важно запекать или готовить еду на пару, вместо того, чтобы жарить, а также пить достаточное количество воды», — добавила она.
С фруктами же стоит быть осторожнее: не все из них так полезны, как может показаться.
«Например, такие фрукты, как ананас, дыня, арбуз, банан и манго, могут вызвать скачок сахара в крови, что негативно сказывается на организме», — сказала Польнер.
Врач-диетолог, консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Александр Андреев главной ошибкой в период реабилитации после COVID-19 назвал «резкое возвращение к старым пищевым привычкам».
«После выздоровления процесс реабилитации не заканчивается, вам необходимо помочь организму снова привыкнуть к своему стандартному рациону питания. После болезни нужно быть максимально аккуратным и вводить привычные вам жирные продукты очень медленно. Как и любой врач-диетолог, я советовал бы перейти на сбалансированную диету: по возможности исключить фастфуд и минимизировать потребление сладкого — конфет, сдобы, шоколадок», — отметил он.
Желательно также исключить жареное мясо и майонез.
«После COVID-19 включайте в свой рацион телятину, рыбу, печень, яйца, маложирные кисломолочные продукты. Ешьте больше овощей и фруктов: особенно красный перец, яблоки», — добавил врач.
Если же у вас наблюдается постковидный синдром, то диета будет несколько строже.
«Стоит отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом — они повышают уровень сахара в крови, а это в свою очередь провоцирует всплеск инсулина. Нужно исключить из употребления масло — пальмовое, подсолнечное, кукурузное, соевое, а также маргарин.
Не рекомендую употреблять красное мясо, сосиски, сардельки. Принимайте в пищу продукты, которые ваш организм в силах усвоить: молочные продукты — несладкие и маложирные, вареное куриное мясо, куриный бульон», — сказал Андреев.
После перенесенного COVID-19 особенно важен комплексный подход к восстановлению, заявила заместитель гендиректора по маркетингу фармацевтической компании Solgar по России и странам СНГ Марина Камаева. Ведь отдаленные последствия могут развиваться даже через несколько месяцев после победы над болезнью.
«Один из распространенных симптомов, возникающих после коронавируса, — хроническая усталость. Также появляются одышка, проблемы с памятью, бессонница и даже депрессия. Для коррекции дефицитов и скорейшего восстановления врачи рекомендуют уделять особое внимание сбалансированному питанию. Дикая холодноводная глубоководная рыба (тунец, лосось, форель, полосатый окунь, сардины, сельдь — «Газета.Ru») из экологически чистых районов является очень важным компонентом питания как для поддержания нервной системы и функции легких, так и положительного влияния на коррекцию воспаления», — подчеркнула она.
Так как в современных реалиях постоянно питаться лососем и форелью сложно, Камаева рекомендовала восполнять дефицит с помощью полиненасыщенных жирных кислот Омега-3.