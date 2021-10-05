СК возбудил уголовное дело после кораблекрушения в Мурманской области

Частное пассажирское судно, на котором находились пять человек, затонуло в Белом море недалеко от поселка Кашкаранцы. На берегу были найдены мужчина и женщина, которым удалось спастись. Девушка скончалась от переохлаждения в машине скорой помощи. По факту кораблекрушения СК завел уголовное дело.

Пассажирское судно «Фаворит» затонуло из-за плохих погодных условий в районе поселка Кашкаранцы Мурманской области. Уже возбуждено уголовное дело — по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

«Следствием установлено, что пятого октября маломерное судно «Фаворит» под управлением судоводителя, 1972 года рождения с четырьмя пассажирами вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы для осуществления рыбалки, где в связи с ухудшившимися погодными условиями произошло затопление судна, в результате чего все пассажиры и капитан оказались в воде. В последующем были обнаружены мужчина и женщина, которых на судне доставили на берег. Местонахождение трех человек устанавливается», — говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве добавили, что поисковая и спасательная операции на месте затопления судна продолжаются.

Telegram-канал SHOT сообщал, что недалеко от места затопления судна на берегу был обнаружен плот, рядом с ним — мужчина и женщина, она находилась в полуобморочном состоянии. Через некоторое время стало известно, что пострадавшая скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Также сообщалось, что мужчина — сын капитана затонувшего судна.

Cудно затонуло примерно в 10 километрах от берега, в районе крушения был шторм — порывы ветра достигали 18 м/с. Температура воды в том районе составляет около 7 градусов тепла.

Позднее Telegram-канал 112 опубликовал кадры спасательных лодок, которые удалось обнаружить на берегу Белого моря. Судя по кадрам, в них могли поместиться все пассажиры судна. При этом троих все еще ищут.

Издание «СеверПост.ru» позднее сообщило, что из-за наступления темноты вертолет Архангельской региональной поисково-спасательной базы прекратил работу в районе затопления судна.

Из-за шторма водолазы также не могут выйти в район места крушения судна, поэтому поиски пока ведутся вдоль береговой черты.

Как пишет «СеверПост.ru», к поисковой операции привлечены спасатели, волонтеры поискового отряда «МурманСпас», вертолет МИ-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы, а также водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС.