Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Бывший менеджер Facebook заявила, что соцсеть опасна для детей 22:42
На презентации логотипа Евро-2024 была показан карта, на которой Крым... 22:40
Врачи рассказали, что россиян от ковида лечат неэффективными препаратами 22:38
«Комсомольская правда» закрыла редакцию в Белоруссии 22:37
УЕФА представил логотип Евро-2024 22:28
Адель показала отрывок первой за шесть лет песни 22:26
В США полиция распутала сцепившихся хвостами бельчат 22:22
IT-специалист объяснил роль Facebook в сбоях у других сайтов 22:20
Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала о его неуместных шутках 22:07
В детском саду в Улан-Удэ обнаружили кровати-нары 21:59
Общество

Двое найдены на берегу, трое пропали. Все о трагедии в Белом море

СК возбудил уголовное дело после кораблекрушения в Мурманской области

close
100%
@umba51/vk.com
Частное пассажирское судно, на котором находились пять человек, затонуло в Белом море недалеко от поселка Кашкаранцы. На берегу были найдены мужчина и женщина, которым удалось спастись. Девушка скончалась от переохлаждения в машине скорой помощи. По факту кораблекрушения СК завел уголовное дело.

Пассажирское судно «Фаворит» затонуло из-за плохих погодных условий в районе поселка Кашкаранцы Мурманской области. Уже возбуждено уголовное дело — по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта).

«Следствием установлено, что пятого октября маломерное судно «Фаворит» под управлением судоводителя, 1972 года рождения с четырьмя пассажирами вышло в Кандалакшский залив в районе деревни Кашкаранцы для осуществления рыбалки, где в связи с ухудшившимися погодными условиями произошло затопление судна, в результате чего все пассажиры и капитан оказались в воде. В последующем были обнаружены мужчина и женщина, которых на судне доставили на берег. Местонахождение трех человек устанавливается», — говорится в сообщении на сайте СК.

В ведомстве добавили, что поисковая и спасательная операции на месте затопления судна продолжаются.

Telegram-канал SHOT сообщал, что недалеко от места затопления судна на берегу был обнаружен плот, рядом с ним — мужчина и женщина, она находилась в полуобморочном состоянии. Через некоторое время стало известно, что пострадавшая скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу. Также сообщалось, что мужчина — сын капитана затонувшего судна.

Cудно затонуло примерно в 10 километрах от берега, в районе крушения был шторм — порывы ветра достигали 18 м/с. Температура воды в том районе составляет около 7 градусов тепла.

Позднее Telegram-канал 112 опубликовал кадры спасательных лодок, которые удалось обнаружить на берегу Белого моря. Судя по кадрам, в них могли поместиться все пассажиры судна. При этом троих все еще ищут.

Издание «СеверПост.ru» позднее сообщило, что из-за наступления темноты вертолет Архангельской региональной поисково-спасательной базы прекратил работу в районе затопления судна.

Из-за шторма водолазы также не могут выйти в район места крушения судна, поэтому поиски пока ведутся вдоль береговой черты.

Как пишет «СеверПост.ru», к поисковой операции привлечены спасатели, волонтеры поискового отряда «МурманСпас», вертолет МИ-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы, а также водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
СК завел дело о сексуальном насилии над заключенными в тюремной больнице
«Мне все еще кажется, что я сплю»
Как прошел полет Пересильд и Шипенко к МКС
Экстремальный маневр: как при выезде на встречку не лишиться прав
Верховный суд оправдал водителя, выехавшего на встречную полосу
МИД отреагировал на предложение сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
Пользователи Facebook снова жалуются на сбои в работе соцсети
Бывший заключенный: людей свозили для пыток в больницу ФСИН со всей Саратовской области
Столтенберг рассказал, когда Украина и Грузия вступят в НАТО
Новости и материалы
Бывший менеджер Facebook заявила, что соцсеть опасна для детей
На презентации логотипа Евро-2024 была показан карта, на которой Крым является частью Украины
Врачи рассказали, что россиян от ковида лечат неэффективными препаратами
«Комсомольская правда» закрыла редакцию в Белоруссии
УЕФА представил логотип Евро-2024
Адель показала отрывок первой за шесть лет песни
В США полиция распутала сцепившихся хвостами бельчат
IT-специалист объяснил роль Facebook в сбоях у других сайтов
Бывший пресс-секретарь Трампа рассказала о его неуместных шутках
В детском саду в Улан-Удэ обнаружили кровати-нары
Карпин: перелеты мешают, лучше вообще все игры дома играть
Посольство РФ во Франции проверяет информацию о задержанных в Дюнкерке российских моряках
В списке The World's 50 Best Restaurants снизился рейтинг московских ресторанов
«Спартак» стал первым клубом РПЛ с аудиторией в 5 миллионов подписчиков в соцсетях
Генеральный прокурор Молдавии задержан из-за подозрений в коррупции
Более 200 тысяч детей подверглись насилию со стороны французского духовенства
Батыршина: если судьи не будут делать глупости, то Аверины могут выиграть чемпионат мира
Минфин: инфляция в России приближается к пику
Все новости
Почему Киев остался перед зимой без газа
Изношенность газотранспортной системы Украины может привести к транзитной катастрофе
«Нет четкого плана, чем заменить нефть и газ»
Эксперты рассказали, почему Россия не может уйти от нефтегазовой зависимости
«Опасная близость стагфляции»: экономика России тянет цены вверх
Экономисты прогнозируют увеличение цен и замедление роста ВВП России
Что носили на Неделях моды, чтобы привлечь к себе внимание
Главные тренды стритстайла Недели моды
Как использовать горькие осенние ягоды
Чем полезны брусника, калина, черноплодная рябина, облепиха и клюква
«Это хвастливые заявления»: Украина больше не боится «Искандеров» и «Калибров»
В Киеве заявили, что научились противостоять российским ракетным комплексам
Лучшие лезгинки Кадырова
«Это, конечно, угроза России»: кто и зачем толкает Швецию в НАТО
В Совфеде оценили возможные последствия вступления Стокгольма в Североатлантический альянс
«Мы находимся в зависимости»: чем Россия ответит на глобальный сбой Facebook
Как в Госдуме и Совфеде восприняли масштабный сбой в работе соцсетей
Саратовские пытки дошли до Страсбурга, в больницу едут ревизоры
Генпрокуратура и ФСИН проверяют данные о пытках и изнасилованиях в больнице Саратова
«Врачи вынуждены»: почему россиян лечат неэффективными препаратами от COVID-19
Половине больных ковидом назначают лекарства с недоказанной эффективностью
Земельный вопрос: чиновники из Крыма попали под следствие
Глава горсовета Евпатории Харитоненко и мэр Тихончук задержаны
«Иранские войска войдут в Армению и ликвидируют сионистское восстание»
Какова вероятность новой войны в Закавказье с участием Турции и Ирана
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях