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Общество

«Чем меньше авиакомпания, тем больше проблем»

Эксперты по авиабезопасности призвали реформировать систему гражданской авиации

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Илья Питалев/РИА «Новости»
Три российские региональные авиакомпании уличили в недостаточных мерах безопасности полетов, сообщили в Росавиации. Проблему эксперты отрасли видят в нехватке средств у небольших перевозчиков: из-за этого они вынуждены откладывать ремонт старых самолетов, а также заставлять летчиков перерабатывать и экономить топливо. По мнению экспертов, нужно полностью реформировать структуру управления гражданской авиации, чтобы власти могли вести жесткий контроль за деятельностью авиакомпаний.

Трем региональным российским авиакомпаниям — «Камчатскому авиационному предприятию», «Витязь-аэро» и «Аэросервису» — предписали улучшить меры безопасности полетов.

«Требуется внести корректирующие решения в организационные структуры, в иерархию ответственности каждого подразделения авиапредприятия, участвующего в организации полетов. Кроме того, требуется постоянное и системное совершенствование руководящих принципов и процедур системы управления безопасности полетов», — следует из сообщения Росавиации по итогам совещания с авиакомпаниями, прошедшего 30 сентября 2021 года.

С августа Росавиация проверяет 35 авиакомпаний. Как установили специалисты, в трех из них некачественно проводят осмотры самолетов перед вылетом, несвоевременно повышают квалификацию пилотов, а также нарушают условия содержания воздушных судов.

Проверке в частности способствовали недавние происшествия. Так, 12 сентября 2021 года самолет L-410 компании «Аэросервис» совершил жесткую посадку в 4 км от пункта назначения. 4 человека, включая пилота воздушного судна, погибли. Еще 12 пострадали. Вероятные причины трагедии — ошибка пилотирования или отказ техники.

За месяц до этого, 12 августа 2021 года, потерпел крушение вертолет МИ-8 с 16 пассажирами и членами экипажа на борту — он затонул в Курильском озере при посадке. 8 человек погибли. После этого Росавиация приостановила действие лицензии на коммерческие перевозки компании «Витязь-Аэро».

Самая масштабная авиакатастрофа произошла в «Камчатском авиационном предприятии» — 6 июля 2021 года на Камчатке недалеко от аэропорта поселка Палана разбился пассажирский Ан-26. На борту находились 28 человек, все погибли. Самолет при снижении столкнулся со склоном горы.

«Старые самолеты, запчастей нет»

В России принята ретроактивная система реагирования на происшествия — изменения в отрасли происходит непосредственно после авиационного события, считает специалист в области безопасности полетов Алексей Власов.

«Передовые страны работают в проактивной системе — не позволяют чему-то случиться. Хорошо, конечно, что провели такое совещание, но по факту ничего от этого не изменится. То есть непонятно конкретно, что нужно улучшить для безопасности полетов», — сказал он «Газете.Ru».

Основная проблема небольших региональных авиакомпаний — недостаток финансирования, убежден Власов. В связи с этим не хватает средств на качественное обслуживание самолетов, а также наем высококвалифицированных пилотов.

«В небольших региональных авиакомпаниях действует одно правило: чем меньше авиакомпания, тем больше проблем. Дело в том, что оборотные средства небольшие, соответственно, не хватает возможности выделять деньги на все, в том числе и на поддержание качественной системы безопасности полетов», — отметил эксперт.

Есть и другая проблема— заводы не производят запчасти для старых судов, основное производство направлено на новые самолеты, добавил бывший пилот, специалист по безопасности полетов Александр Романов.

«У нас летают старые самолеты почти в каждой небольшой региональной авиакомпании, запчастей нет.

Тем временем летные составы регулярно находятся в состоянии хронического стресса и усталости, что приводит к ошибкам во время полета. У них нет баланса для пилотов между работой и отдыхом — минимальный отдых и максимальное рабочее время. Кроме того, зачастую руководство небольших авиакомпаний заставляет пилотов летать короткими, но не безопасными путями, чтобы сэкономить авиационный керосин», — сообщил он «Газете.Ru».

«В корне менять структуру отрасли»

Чтобы улучшить качество региональных авиаперевозок, нужно изменить подход к организации работы всей авиационной системы, подчеркнул Власов.

«В частности, усилить контроль за отраслью со стороны государства, разработать понятные системы авиационной подготовки летчиков, техники — с точки зрения ее ремонта и эксплуатации. Необходимо контролировать авиационный персонал — с окончания учебного заведения и далее при отработке их навыков», — пояснил он.

«Сам принцип управления гражданской авиацией в России совершенно неправильный, Нам не нужны эти многочисленные департаменты, структуры, а строго, как раньше — одно Министерство гражданской авиации. Нужно в корне менять структуру отрасли», — добавил Романов.

Кроме того, необходимо восстановить сеть аэродромов по всей стране — после распада СССР на территории России их было больше 1300, а теперь насчитывается всего несколько сотен, сообщил эксперт.

«Широкая сеть аэродромов — это первое, что необходимо для безопасности гражданской авиации, чтобы у пилота при внештатной ситуации была возможность сесть на ближайшем аэродроме», — заключил Романов.

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