В общежитии техникума под Вологдой толпой избили сироту

В Вологодской области учащиеся лесопромышленного техникума толпой избили студента-сироту. Процесс издевательств был заснят на видео – молодые люди в боксерских перчатках наносили молодому человеку многочисленные удары. Местная жительница уже предложила усыновить ребенка, в свою очередь мать одного из участников драки обвинила в ситуации самого сироту. Полиция проводит проверку, директор обещает прокомментировать инцидент в понедельник.

Полиция проверит ситуацию с избиением студента Сокольского лесопромышленного техникума (СЛПТ), об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Вологодской области.

«При поступлении заявления обычно проводится процессуальная проверка, имеется ли там состав преступления. В дальнейшем принимается решение возбуждать уголовное дело или не возбуждать, все стандартно, согласно уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», — рассказали в полиции.

Ситуацию уже прокомментировали и в самом техникуме.

«Размещенная информация в видео известна администрации техникума. О данном факте ранее сообщено в правоохранительных органы. Проводится проверка. Ситуация находится под контролем руководства учреждения», — говорится в посте в группе СЛПТ. Публикация подписана директором техникума Алексеем Сорокиным. «Все комментарии завтра, в рабочий день», — заявил он «Газете.Ru».

На кадрах видео, выложенного в местный паблик «Сокольские сплетни», толпа молодых людей, надев боксерские перчатки, по очереди бьет сидящего на кровати юношу – также студента СЛПТ. По одной из версий, его якобы «посвящали в студенты», по другой версии — произошла «темная», групповое «наказание».

Причины произошедшего пока не установлены. В понедельник, 4 октября, в техникуме должен пройти педсовет, на котором будет решаться дальнейшая судьба участников избиения.

В комментариях к посту в «Сокольских сплетнях» говорится, что на видео избивают сироту из поселка Коноша, за которого некому заступиться. Его уже предложили усыновить.

«Напиши мне в личку. Если можно и ты хочешь, приходи ко мне жить. У меня есть сыновья, с которыми, я уверена, что подружитесь. Они будут твоими защитниками, а еще у них много друзей, которые тебя больше не дадут в обиду! Буду каждый день тебя провожать и встречать с техникума. А еще все будет хорошо. Напиши. Я буду ждать...» — написала местная жительница в комментариях.

Свое предложение женщина прокомментировала в беседе с «Газетой.Ru».

«Главное, как парень отреагирует на мое предложение, мои дети согласны. Он на данный момент в городе не находится. На неделе приедет. Там и пообщаемся», — сказала Дружинина.

Многие пользователи оставили под записью негативные комментарии в адрес избивавших сироту. Они публикуют ссылки на личные страницы участников «темной», угрожая им тюрьмой, избиениями, отчислением и судом Линча.

«Нас затравливают. Сейчас этих ребят доведут, что кто-нибудь не выдержит. Мало у нас суицидов?» — рассказала мать одного из участников конфликта в беседе с изданием «Подъем».

По ее словам, избиение не было «посвящением», виновником конфликта она назвала избитого ребенка.

«Я своего сына не оправдываю, он поступил по-скотски. Но он у меня очень хороший, спокойный, неконфликтный, никогда ни с кем не дрался.

Как я знаю, этот мальчик первый стал задевать. Единственное, что сын мне сказал: «Мама, он первый начал». Начал унижать, оскорблять, чморить. Мой не устоял.

Это упущение воспитателей, которые там работают. Меня за сегодня так оскорбили, у меня ощущение, что я животное воспитала, хотя у меня самый спокойный ребенок», — сказала она.