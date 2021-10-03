Оренбургские правоохранители опубликовали фото причастного к убийству трех студенток

Следственный комитет РФ по Оренбургской области опубликовал фотографию и данные причастного к убийству трех студенток в городе Гай. Им оказался 29-летний, ранее судимый за убийство, Александр Лазарев. Сообщается, что в местах лишения свободы он провел девять лет, неоднократно нарушал установленный порядок и регулярно отправлялся в штрафной изолятор.

Следственные органы Оренбургской области опубликовали фотографию причастного к насильственной смерти трех девушек, которая произошла в городе Гай, почти в трехстах километрах от областного центра.

«В результате принятых в рамках расследования данного уголовного дела мер установлена причастность к совершению преступления ранее судимого Лазарева Александра Вячеславовича, 23.11.1991 года рождения, меры к розыску которого принимаются. Следователями и криминалистами установлена одежда, в которой находился Лазарев в момент совершения преступления, <…> а также маршрут следования разыскиваемого», — сообщается на сайте регионального СК.

Telegram-канал RT сообщает, что Лазарев уже был осужден за убийство.

Из материалов суда также следует, что разыскиваемый за убийство трех студенток в Гае за время, проведенное в местах заключения, 15 раз нарушал установленный законом порядок. За это его регулярно отправляли в ШИЗО, делали выговоры и штрафовали. После проведения психологических тестов, эксперты спрогнозировали в отношении Лазарева «среднюю вероятность рецидива преступлений и средний уровень адаптации на свободе».

ТАСС уточнил, что Александр Лазарев ранее был судим за убийство директора бара «Апельсин» ночью 23 февраля 2012 года в Орске. Лазарев ударил ножом мужчину в шею. Позже преступник сам пришел в полицию и рассказал о произошедшем. «Сидел за убийство 9,5 года, два месяца назад освободился. Также ранее был осужден за разбой и освобожден досрочно», — цитирует агентство пресс-службу УМВД по региону.

По информации правоохранительных органов в день совершения последнего преступления Лазарев был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Найденные вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них присутствовали следы крови.

Напомним, что утром 30 сентября, в одной из трехэтажек города Гай сгорела квартира. При тушении спасатели нашли внутри тела двух девушек, тело еще одной обнаружили во дворе дома. Все трое являлись студентками местного медицинского колледжа, приехавшими учиться из Башкирии. По данному факту СК региона возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Убитых девушек звали Зульфия Саникина, Айгиза Уметкулова и Адиля Каримова. Им было 17, 18 и 19 лет.

Позднее отец одной из убитых заявил, что стоит вернуть смертную казнь и как можно скорее найти преступника.

«Надо найти его и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?» — подчеркнул мужчина.

Мать другой девушки рассказала, что незадолго до убийства дочь позвонила ей и сказала, что собирается навестить родителей.

«В пятницу они собирались ехать в Баймак. Мне дочь только вчера звонила, говорила, что пришла с пар, будет убираться, готовить, Айгиза позже с учебы освободится», — добавила Закия.

В первые часы после известий о смерти в убийстве студенток стали подозревать Анвара Сингизова. Однако, узнав об этом, он сам связался с правоохранительными органами и рассказал, что в момент совершения преступления находился в Уфе (расстояние между Уфой и Гаем – более 500 километров).

Анвар является братом Ильнара Сингизова, который встречался с самой младшей из убитых девушек — Айгиз. Позднее он рассказал о последнем разговоре со своей девушкой, накануне ночью перед трагедией.

«Она в «Вотсап» написала в 00.46, что «я тебя люблю», и вот и все. Они втроем были. Три подруги», — поделился Ильнар, добавив, что когда он позвонил своей девушке по видеосвязи, в квартире со студентками никого не было и ничего подозрительного он не заметил.

Преподаватели колледжа, в котором учились девушки, отзывались о них положительно.

«К девушкам по учебе никогда претензий не возникало, хорошо учились, вчера (за день до трагедии — «Газета.Ru») были на занятиях, и ничего не предвещало беды. Что случилось вечером и ночью — даже представить страшно. Они все трое приехали из Башкирии, учились на третьем курсе, правда, в разных группах. Снимали квартиру буквально в 10 минутах ходьбы от колледжа, с первого курса жили вместе», — сообщили один из педагогов гайского филиала Орского медколледжа.

В пятницу, первого октября, следственные органы сообщали, что по факту убийства было допрошено более 100 свидетелей. Также по изъятым во время следственных действий были изъяты предметы и образцы, по которым для сравнительного исследования было назначено 14 экспертиз.

По последней информации, которую сообщают некоторые местные СМИ, все погибшие были найдены раздетыми. Также существует предположение, что все они были под воздействием снотворного в момент нападения, а когда преступник стал наносить удары, то проснулась только одна девушка, которая попыталась убежать от него. Именно ее тело и было найдено не в квартире, а рядом с подъездом дома.