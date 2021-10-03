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Общество

«По первым признакам отличить грипп от коронавируса очень сложно»

Эксперт заявил, что потеря обоняния не является основным симптомом COVID-19

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Depositphotos
Потеря обоняния может появиться только на 10-й день заболевания коронавирусом, а если у человека был диагностирован штамм «дельта», то оно может и вовсе не пропасть, но в первые дни в организме может активно идти процесс воспаления. Поэтому специалисты рекомендуют при первых симптомах болезни сделать ПЦР-тест, который определит, заразились ли вы COVID-19 или гриппом.

Генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщил, что потеря обоняния не является основным симптомом коронавирусной инфекции, так как может проявиться на 10-й день заболевания.

«Опасным заблуждением является то, что первый симптом COVID-19 — потеря обоняния.

Зачастую цитокиновый шторм (воспалительный процесс внутри организма – «Газета.Ru»), который развивается с первых дней, губит пациента раньше. А если говорить о штаммах «дельта» и «дельта плюс», то количество пациентов, у которых не наблюдается этот симптом, пропорционально увеличилось в сравнении с уханьским вариантом вируса. На штаммах 2020 года число таких случаев достигало 20%, сейчас, возможно, их еще больше», — отметил эксперт.

Именно поэтому Исаев призвал при первых симптомах заболевания сразу же делать ПЦР-тест, так как дифференцировать грипп и коронавирус очень сложно.

«Это единственный точный метод, который позволяет определить, заражен ли человек COVID-19. Махнуть рукой и решить, что у вас просто ОРВИ, — очень неосторожное решение во время пандемии. Сейчас мы видим, что пациенты болеют коронавирусом и второй, и третий раз. И в некоторых случаях повторное заболевание переносится тяжелее», — заявил Исаев.

Ранее, британские биологи назвали потерю обоняния или изменение вкуса и запаха одним из семи основных симптомов болезни.

Для понимания факторов, которые указывают на заражение именно COVID-19, специалистами было проведено восемь раундов тестирования с июня 2020-го по январь 2021 года. По результатам исследования, помимо потери обоняния, основными симптомами коронавируса были названы лихорадка, стойкий кашель, озноб, боль в мышцах и потеря аппетита.

Отдельно британские медики подчеркнули, что если у вас отсутствуют все перечисленные симптомы, то вы точно не заражены коронавирусом. Сообщается, что для исследования были изучены результаты более миллиона ПЦР-тестов добровольцев в Англии.

В свою очередь, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что коронавирус не имеет специфических симптомов, которые однозначно могли бы определить заболевание.

«На самом деле, COVID-19 не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нем. В отличие от него, грипп имеет более-менее очерченную картину, но при легких формах и его дифференцировать на глазок невозможно», — рассказал эксперт.

Однако Горелов согласился с мнением, что и при коронавирусе, и при гриппе, крайне важно своевременно начать лечение.

«Применение противовирусных препаратов в первые двое суток заболевания во многом определяют и тяжесть его течения и то, какой будет исход. Поэтому нужно использовать диагностические системы, ПЦР-тест», — сказал он.

Говоря о мерах профилактики, Горелов отметил, что независимо от того, привит человек или имеет антитела после болезни, нужно соблюдать меры защиты, носить маски в общественных местах и не забывать о гигиене рук.

Ранее Андрей Исаев также заявлял, что нужно увеличить штрафы за нарушение масочного режима в общественных местах. Кроме того, необходимо вести просветительскую работу о необходимости соблюдения масочного режима, так как он доказал свою эффективность.

«Я считаю, что нужно навести порядок в вопросе соблюдения масочного режима в стране. Потому что Россия отличается от европейских соседей с точки зрения санпросвета в целом. В Москве ситуация чуть лучше, но если вы выйдете на улицу в любом областном городе, то увидите, что масочный режим абсолютно игнорируется населением», — сказал он.

Согласно данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 25 769 новых случаев (4294 в Москве) заражения коронавирусом и 890 летальных исходов. Всего за время пандемии в стране было выявлено 7 586 536 заражений.

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