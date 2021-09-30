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Общество

Отец стрелял за дочь. Что известно о конфликте у московской школы

В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу на территории школы

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу на территории московской школы. Известно, что у его дочери ученицы 10-го класса произошел «бытовой конфликт» с несколькими знакомыми молодыми людьми. Отец прибыл на помощь и произвел выстрел вверх из травматического оружия, никто не пострадал. СК проводит проверку по факту произошедшего.

Задержан мужчина, который устроил стрельбу на территории школы № 1374 на улице Палехской, 10. Пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в стрельбе на территории школы Ярославского района», — сказал собеседник агентства.

Что произошло

По предварительным данным, у ученицы 10-го класса произошел «бытовой конфликт» с ее знакомыми молодыми людьми. Она рассказала о случившемся своему отцу.

«Отец девушки прибыл в школу и в ходе разговора произвел один выстрел вверх из травматического оружия», — рассказали в полиции.

В свою очередь, директор школы Екатерина заявила, что стрельбы в учебном заведении не было, никто из ребят и сотрудников не пострадал. Ее комментарий приводит РБК. По словам Юшковой, инцидент случился «после уроков за пределами территории школы, участие в нем принял родитель одной из учениц».

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным телеканала РЕН ТВ, выстрелов было несколько. В свою очередь Telegram-канал Mash пишет, что сначала мужчина устроил драку с обидчиком дочери, а затем достал «пистолет и выстрелил в воздух».

Кто стрелял

По факту стрельбы проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будут опрошены все участники конфликта», — рассказала она.

Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

По данным РЕН ТВ, ранее отец школьницы работал сотрудником ЧОП. У него имеется разрешение на оружие – он был вооружен травматическим пистолетом Glock, утверждают источники. Сообщается, что мужчина больше не работает в этой сфере.

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