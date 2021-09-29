Муфтият отреагировал на инцидент в пермской школе

Муфтият России считает неправильным призывать детей в школах к поклонению какой-либо религии. Так организация прокомментировала инцидент в пермской школе, где первоклассников, со слов одного из них, просили «помолиться Аллаху» во время урока физкультуры. Впоследствии выяснилось, что ребенок, рассказавший эту историю, по всей видимости, ее придумал.

В Духовном управлении мусульман (ДУМ) России считают, что в школах в рамках образовательного процесса фундаментальным принципом должна быть равноудаленность от всех религий. Таким был ответ организации на инцидент в одной из пермских школ, где учеников якобы заставили сесть на пол, скрестив ноги, и помолиться Аллаху.

По мнению ДУМ, россияне считают религиозное воспитание ребенка прерогативой семьи, поэтому, по всей видимости, этот случай приковал к себе особое внимание.

«Аналогичным образом массовое недовольство родителей вызывают и учебные пособия, формирующие у детей, вне зависимости от их происхождения, религиозное мировоззрение определенной конфессии», — приводит заявление пресс-службы ДУМ РИА «Новости».

До этого муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов также заявил, что проводивший занятие учитель, судя по всему, не учел многоконфессиональность России, что отразилось в призыве к ученикам поклониться определенной религии. В то же время он добавил, что ситуация неоднозначная, и оценивать ее сложно.

«Возможно, учитель неудачно пошутил, или же ребенок понял слова взрослого неправильно. Как все было на самом деле, сказать сложно», — сказал он агентству, призвав не раздувать эту историю, поскольку «преподаватель не призывал детей к чему-то аморальному или порочному».

Споры вокруг методов преподавания в школе № 123 в Голованово (микрорайон Перми) возникли после появления в социальных сетях видео, на котором первоклассник рассказывает, что на физкультуре учитель детей просят молиться Аллаху.

«Зашли на физкультуру, немножко позанимались. Нам сказали сесть вот так [поза лотоса с расставленными руками] и сказали давайте помолимся Аллаху, чтобы он нам дал здоровье. Все сразу начали ему молиться, сели. Ничего не говорили при этом. Они просто начали молиться, а я один просто сижу и ничего не говорю», — сообщил школьник.

Интернет-порталу 59.RU родители детей, которые учатся в этом же классе, также подтвердили, что, со слов учеников, такой инцидент имел место. Некоторые из родителей после этого заявили, что их дети на физкультуру к этому педагогу ходить не будут.

Версия самого образовательного учреждения о случившемся разнится с тем, что рассказывают дети. В администрации школы считают, что на уроке физической культуры используются методические приемы и упражнения на отработку быстроты реакции из разных исходных положений. Поза «по-турецки», о которой рассказывал первоклассник, по мнению школы, была одним из таких положений.

При этом призывы помолиться Аллаху школа не прокомментировала.

«Данное упражнение не является религиозным атрибутом, а схоже с ним. В результате чего ребята трактовали ситуацию неверно. Школа всегда открыта к диалогу и любые интересующие вас вопросы можно решать, обратившись к классному руководителю, заместителю директора, записаться на прием к директору школы», — заявили в администрации.

Позицию школы поддержал пермский департамент образования. В ведомстве заявили, что сразу после появления записи обратились к директору и прояснили ситуацию. В ходе встречи главы учебного заведения и родителей первоклассников также пришли к мнению, что дети неправильно поняли произошедшее.

Это подтверждает и то, что мама рассказавшего историю про урок физкультуры ребенка еще до встречи сделала вывод, что ее сын придумал эту историю. Она пояснила, что первоначально паника была обоснована неким закрытым статусом школы. Только потом женщина осознала, что знает человека, который преподает физкультуру.

«Со слов руководителя, ситуация выглядела следующим образом: ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры — опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было», — цитирует представителя городского департамента образования 59.RU.