Иммунолог Болибок назвал новый симптом «дельта»-штамма коронавируса

Врачи стали чаще выявлять COVID-19 по симптомам со стороны желудочно-кишечного тракта, заявили в Роспотребнадзоре. Они встречаются у 15% больных и чаще всего проявляются тошнотой, рвотой, диареей и потерей аппетита. Кто сталкивается с такими симптомами и можно ли считать их отличительной чертой штамма «дельта», который выявлен у 100% заболевших в Москве, медики рассказали «Газете.Ru».

В ЦНИИ Эпидемиологии рассматривают гипотезу о том, что желудок и кишечник наравне с дыхательными органами могут стать основными путями, по которым коронавирус проникает в организм.

«По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15%, а наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита», — заявила накануне руководитель отдела клинических исследований Хадижат Омарова агентству РИА «Новости». По ее мнению, участившиеся случаи таких проявлений COVID-19 связаны с мутацией вируса.

В разговоре с «Газетой.Ru» с Омаровой соглашается врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок.

«Стартовая картина COVID-19 стала напоминать ротавирусную инфекцию. Объясняется это свойство нового штамма «дельта» патофизиологией – вирус гораздо легче и быстрее распространяется по организму. Клетки, покрывающие кишечник, имеют рецепторы к коронавирусу. Хотя рецептор к коронавирусу на энтероцитах расположен не очень плотно, зато самих этих клеток очень много, и когда вирус их поражает, симптомы выражены ярче», – объяснил эксперт.

Он отметил, что отличить боли в животе и другие симптомы, схожие с проявлениями заболеваний энтеровирусами и вирусами Коксаки, сложно даже специалисту — необходимо сделать тест на коронавирус.

На способность коронавируса поражать клетки кишечника обратили внимание еще в начале пандемии, в частности в Китае, где для ПЦР-диагностики часто используют мазок из прямой кишки.

«Когда вирус попал к человеку, он его со слюной проглатывает. В клетках кишечника какое-то количество вирусных частиц в таком случае нарабатывается обязательно, и в итоге концентрация РНК вируса «на выходе» из кишечника наиболее высокая. Чувствительная тест-система легко выявит даже скрытое заболевание COVID-19», – уточнил Болибок.

Владимир Болибок добавил, что этой осенью, помимо проблем с ЖКТ, одним из новых проявлений «дельты» стал насморк.

«В основном стали попадать к врачу с насморком, но без потери вкуса и обоняния — это новое наблюдение. Клиническая симптоматика очень быстро меняется, ковид имеет то симптомы ОРВИ, то ротовирусной инфекции, поэтому каждого заболевшего надо тестировать», – заключил специалист.

О нарушениях в работе желудочно-кишечного тракта у людей, зараженных вирусом SARS-CoV-2, говорит и врач-эпидемиолог Эдуард Шунков. По его мнению, проявления заболевания и степень его тяжести зависит от состояния организма пациента, возраста и наличия хронических заболеваний.

«Принято считать, что вирус, попав в организм, ослабляет защитные функции и усугубляет хронические патологии. Поэтому можно и не удивляться, что у людей с проблемами в области желудка и кишечника вирус может вызывать рвоту и диарею. И у людей даже без патологий действительно могут появляться диспептические расстройства после внедрения вируса в организм, так как это – ответная реакция на инфекционный процесс и появление токсинов», – рассказал врач «Газете.Ru».

При этом симптоматика ротовирусной инфекции при COVID-19 не нова, и с болями в животе зараженные приходили к врачам на протяжении всей пандемии, подчеркнул педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус. Если рассматривать желудок как потенциальный «вход в организм» для вируса SARS-CoV-2 наравне с дыхательными путями, то шансы естественного противостояния вирусу в желудке выше, чем при его попадании через органы дыхания.

«Иммунитет слизистых в трахее и во рту – единственная защита организма при встрече с вирусом через дыхательные пути. В желудочном соке содержится соляная кислота, которая способна уничтожить любой вирус, не дав ему распространиться по организму.

В желудок попадает больше всего инородных предметов на протяжении жизни. Если бы не агрессивная среда желудка, дети, хватающие все подряд, просто бы не выживали. Поэтому проявления со стороны желудочно-кишечного тракта у больных COVID-19 – сродни иммунной реакции, организм так борется с клетками вируса. И даже у людей с заболеваниями желудка чаще всего концентрация соляной кислоты такая, что она уничтожает вирус», – подчеркнул специалист.

По словам медика, риск тяжелее переносить коронавирус для больных гастритом, панкреатитом и другими хроническими недугами в области желудка и кишечника, все же остается: симптоматику каждого больного нужно рассматривать индивидуально.

«Особенно тяжело эта болезнь протекает у тех, кто имеет хронические болезни почек, дыхательной и сердечной систем. Там есть прямая причина связи с течением коронавирусной инфекции», – резюмировал Продеус.

22 сентября московские власти сообщили, что у 100% заболевших коронавирусом в столице выявлен штамм «дельта».