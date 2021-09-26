С 1 октября в России будут проиндексированы зарплаты некоторых категорий бюджетников

С 1 октября в России начнется индексация зарплат некоторых категорий сотрудников бюджетных организаций. Размер индексации будет зависеть от профессии и региона проживания, но в любом случае не может быть ниже уровня, определенного федеральным центром, который составляет 4 процента.

Некоторым категориям бюджетников с 1 октября текущего года будет проиндексирована заработная плата. Однако это повышение не коснется тех категорий работников бюджетных организаций, кто был перечислен в майских указах президента России (педагоги, медработники, ученые и т.д.). Для них индексация будет проведена 1 января.

Таким образом с 1 октября зарплата будет повышена в спасательных центрах МЧС, учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов, а также в ряде других категорий, сообщает МК.

Размер надбавки не будет единым, он может разниться в зависимости от профессии и региона проживания гражданина, однако не может быть ниже установленной на федеральном уровне ставки, которая составляет 4%.

Отдельно отмечается, что бюджетникам будут проиндексированы доплаты, который начисляются в зависимости от размера оклада. Они включат в себя, например, доплату за сверхурочную работу, работу в тяжелых и вредных условиях или в местностях с особыми климатическими условиями, а также иные формы дополнительных выплат.

Также в некоторых регионах РФ сотрудники определенных бюджетных организаций (включая те, которые указаны в майских указах) получат различные единоразовые выплаты. Например, в Тверской соответствующие выплаты учителям составят по 10 тысяч рублей, а остальные работники сферы образования получат по пять тысяч, а в Псковской области учителя и воспитателя получат лишь 2,5 тысячи рублей.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, комментируя процесс индексации, отметил, что данный процесс — это необходимый шаг.

«Занятость в государственной сфере означает не только стабильную зарплату, но и её столь же стабильную индексацию. Хотя данное преимущество можно признать определенной компенсацией за менее высокие заработки обычных сотрудников в госсекторе. Соответственно, индексация в «бедных» отраслях — актуальный и необходимый шаг, который нужно только приветствовать. Однако, ее размер — серьезно отстает от уровня инфляции, которую призван компенсировать», — отметил эксперт.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Котяков сообщил, что в следующем году почти на восемь процентов будут проиндексированы социальные пенсии.

«Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года. С учетом этого социальная пенсия, которая индексируется ежегодно с 1 апреля, будет увеличена на 7,7%», — пояснил он.

Индексация социальных пенсий происходит каждый год 1 апреля, при этом учитываются темпы роста прожиточного минимума российских пенсионеров.

Также глава ведомства рассказал, что уровень индексации страховых пенсий по старости в 2022 составит 5,9%.

Социальная пенсия положена гражданам, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии, а также инвалидам и детям, не имеющим кормильцев. Если социальная пенсия меньше уровня регионального прожиточного минимума, то государство назначает социальную доплату.

В свою очередь, индексацию страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводят на уровне выше годовой инфляции. Индексируют ежегодно, 1 января. Средний размер страховых пенсий по старости в этом году находится на уровне 16 789 рублей.

По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9%.

Ранее портал SuperJob провел опрос, согласно которому, в среднем россиянину для того, чтобы стать счастливым, нужно зарабатывать примерно 13,5 минимальных размеров оплаты труда (федеральный МРОТ в 2021 году — 12 792 рублей) или около 173 тысяч рублей в месяц.

«Мужчинам для счастья в среднем нужно больше денег, чем женщинам: 192 тысячи и 155 тысяч рублей соответственно», — отмечается в исследовании.

Аналитики портала подчеркивали, что самые высокие жизненные запросы у жителей мегаполисов России. К примеру, в Москве опрос показал среднюю величину в 224 тысячи рублей в месяц, а жителям Санкт-Петербурга достаточно 183 тысяч рублей.

Напомним, что по официальным данным Росстата, в 2020 году среднемесячная зарплата в России составила 51 083 рубля.