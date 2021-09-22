С 5 октября будут возобновлены полеты в Данию, Джибути, Перу, ЮАР и Новую Зеландию

С 5 октября 2021 года Россия возобновит авиасообщение с Новой Зеландией, Данией, Перу, ЮАР и Джибути. Также было принято решение об увеличении количества рейсов в Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку.

Вице-премьер Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, в ходе которого было принято решение о возобновлении авиасообщения с пятью странами, сообщает официальный сайт правительства РФ. Будут открыты следующие направления:

— в Новую Зеландию по маршруту Москва — Веллингтон с частотой 2 рейса в неделю;

— в Джибути по маршруту Москва — Джибути с частотой 2 рейса в неделю;

— в Перу по маршруту Москва — Лима с частотой 2 рейса в неделю;

— в ЮАР по маршруту Москва — Кейптаун и Москва — Йоханнесбург с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте;

— в Данию по маршруту Санкт-Петербург — Копенгаген с частотой 2 рейса в неделю.

Также возобновление авиасообщения анонсировано с индийским штатом Гоа и испанским островом Тенерифе.

Отдельно оперштаб сообщил, что будет увеличено количество рейсов в Киргизию, ОАЭ, Узбекистан, Японию, Бахрейн, Индию, Таджикистан и Шри-Ланкой. Отдельно в сообщении договорится, что с учетом сложной эпидемиологической обстановки действующие ограничения по авиасообщению с Танзанией решено продлить до 1 ноября 2021 года.

Недавно Россия возобновила авиасообщение с Ираком, Кенией, Словакией и Испанией, также будет увеличено количество рейсов в Катар, Венгрию и Казахстан. Помимо этого, с 21 сентября возобновились полеты в Турцию и Египет из четырех российских городов: Пскова, Мурманска, Магадана и Читы, а всего количество рейсов из российских городов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх было увеличено до 25 в неделю. Кроме того, с 21 сентября были отменены все ограничения на авиасообщение между Россией и Белоруссией, о чем ранее говорил президент России на встрече с Александром Лукашенко.

Ранее, с 27 августа Россия возобновила регулярные и чартерные рейсы в Доминиканскую республику, Южную Корею и Чехию, а с 28 июня регулярное авиасообщение было возобновлено с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.

Кроме того, из России начали летать самолеты в Армению, Азербайджан, Белоруссию, Индию, Исландию, Казахстан, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Сингапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на Мальдивы, Мальту, Кубу, Сейшелы, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию и Албанию.

На данный момент всего 55 стран перешли на мягкие ограничения для туристов из России. В 31 стране действуют умеренные ограничения для россиян. То есть для въезда могут требовать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. В некоторых государствах из этой категории возможен карантин по прибытии.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в первом квартале 2021 года россияне совершили 2 664 444 поездки за рубеж. За тот же период 2020 года было зафиксировано 7 577 708 поездок, а в 2019 году — 8 388 716.

Самыми популярными туристическими направлениями у россиян в первом квартале 2021 года были Турция (468 924 поездок, прирост на 40,5% к аналогичному периоду прошлого года); ОАЭ (115 803, минус 64,25%); Танзания (78 860, +1297,2%) и Мальдивы (42 316, +133,3%).