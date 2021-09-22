Юристы объяснили, в каких случаях бедность виновного приведет к смягчению приговора

Тяжелое материальное положение должно учитываться судами при вынесении приговора подсудимым по нетяжким преступлениям, постановил Верховный суд. Юристы пояснили «Газете.Ru», что зачастую в колонию отправляют за очень мелкие нарушения, например кражу роутера для интернета. Практика условного срока для таких дел приведет к уменьшению числа рецидивов преступлений, считают они.

Бедность и жизненные трудности

Верховный суд (ВС) России сообщил, что при вынесении приговора по нетяжким преступлениям инстанциям следует учитывать материальное положение подсудимых. Постановление было опубликовано на официальном сайте. Такое решение было принято в связи с уголовным преследованием россиянина, который стал контрабандистом, чтобы оплатить лечение детей и престарелых родителей.

Мужчина был задержан за незаконный провоз через границу табачных изделий. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Защита подсудимого указала на слишком суровый приговор, а также родственников на иждивении, и подала заявление об обжаловании решения в ВС.

Согласно постановлению ВС, при назначении наказания суды должны учитывать степень общественной опасности, которую представляет правонарушение. В решении отмечается, что противоправные действия осужденного не носили систематический характер.

Кроме того, мужчина раскаялся и подробно описал причины, которые толкнули его на преступление: он пожаловался знакомому на трудности с содержанием семейства, и тот предложил заработать контрабандой. Также было установлено, что на основной работе зарплата мужчины составляла всего 8 тыс. рублей. В результате реальный срок был заменен на условный.

«Суды часто действуют по шаблону»

Решение ВС РФ основано на обязанности судов при вынесении приговора выяснять обстоятельства совершения преступления, сведения о личности подсудимого, в том числе его материальном положении, условия жизни его семьи, последствия назначения того или иного наказания для него самого и его близких родственников, отметил руководитель Юридической коллегии «Белая сова» Денис Хузиахметов.

«Суды часто действуют по шаблону, не обращая внимания на обстоятельства, способствовавшие преступлению, что приводит к назначению чрезмерно суровых наказаний, а обжалование таких приговоров, как правило, не дает положительного результата», — пояснил он.

Фактически бедность в соответствии со статьей 61 УК РФ уже давно выступает в качестве смягчающих обстоятельств, поскольку подпадает под понятие «тяжелые жизненные обстоятельства», используемое в Уголовном кодексе, рассказал адвокат Михаил Герголенко.

По его словам, материальное положение устанавливают следователи: они проверяют, есть ли у подсудимого имущество и какова его стоимость, определяют постоянные и периодические источники дохода, а также заработок на официальной работе и наличие каких-либо судебных обязательств.

«Если принимать во внимание на стадии вынесения приговора исключительно соответствие заработка подсудимого МРОТ, есть риск попасть в положение, когда каждый подсудимый будет попадать или стараться доказать свое плохое материальное положение», — уточнил Герголенко.

Признать человека материально неблагополучным можно в случае, если он находится на учете в центре занятости населения или получает пособие, пенсию, заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

«Либо получает зарплату, например, в 30 тыс. рублей, но у него на иждивении четверо детей, и на каждого сумма получается меньше прожиточного минимума», — сказал он.

Условный срок поможет исправиться

Если незначительные преступления будут наказываться условным сроком, это не приведет к всплеску мелкой преступности, поскольку рецидивистами обычно становятся те, кто уже побывал в тюрьме, считает Калинов.

«В колониях люди не исправляются. По статистике, большинство осужденных в ближайшее время после выхода из тюрьмы снова совершают преступления.

Кроме того, в России и так много людей в тюрьмах. Причем иногда они сидят за незначительные преступления. Например, кражу роутера для интернета. Любое обстоятельство может быть признано смягчающим — их перечень не ограничен. В особенности, если человек совершил преступление впервые», — подчеркнул Калинов

По мнению Михаила Герголенко, при назначении условного срока говорить стоит лишь о преступлениях небольшой тяжести — ими признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы.

«Например, если лицом была совершена кража двух тысяч рублей, очевидно, что данное преступление будет относиться к категории небольшой тяжести, поскольку крупный размер устанавливается Кодексом и составляет стоимость имущества, превышающую 250 тыс. рублей, а особо крупный — миллион рублей», — сказал адвокат.

Также он напомнил, что одной из основополагающих целей уголовного наказания является именно исправление осужденного.

«Подобное решение Верховного суда при правильной дальнейшей трактовке судами не только не должно привести к всплеску мелкой преступности, но и, наоборот, может способствовать действительному исправлению личности самого преступника. В данном случае лицо избежит действительной изоляции от общества и усугубления материального положения в связи с назначением строгого наказания», — заключил Герголенко.