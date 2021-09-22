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Общество

«Нельзя так летать». В Хабаровском крае пропал Ан-26

Спасатели ищут самолет Ан-26 в ночных условиях под Хабаровском

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Юрий Смитюк/ТАСС
Самолет-лаборатория Ан-26 предположительно разбился под Хабаровском, сообщают источники и очевидец. Официального подтверждения этой информации пока нет. МЧС информирует, что воздушное судно пропало с радаров в районе заповедника Хехцир. На борту находились шесть человек, Ан-26 выполнял технический полет – проверял наземные средства связи и радиолокации.

По предварительным данным, самолет Ан-26 потерпел крушение в Большехехцирском заповеднике. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Интерфакс».

Очевидец крушения самолета Владимир Тараненко рассказал РЕН ТВ, что видел, как борт пролетел над его домом.

«Настолько низко шел, что мог вышки связи задеть. Я еще подумал, нельзя так летать, разобьется. (...) А тут в новостях узнал — воткнулся в сопку в заповеднике», — сказал мужчина.

Сотрудница «Заповедного Приамурья» заявила РИА «Новости», что сейчас в заповеднике выясняют, точно ли на их территории упал самолет.

«Уже есть версия, что, может, и не у нас в заповеднике упал. Мы тоже не обладаем какой-то конкретной информацией, но наши сотрудники заповедника, госинспекторы, вплоть до руководства — все мобилизованы, опрашивают активно население близ села Бычиха», — заявила она.

По словам собеседницы агентства, в месте предположительного крушения гористая местность – покрытые лесом сопки. Невооруженным глазом заметить разбившийся самолет сложно, особенно – ночью и в непогоду.

Самолет перестал выходить на связь, сообщение о его пропаже поступило в региональный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС в 18:45 по местному времени (11:45 мск).

Кроме летчиков, на борту находились и технические специалисты. Они облетали взлетно-посадочные полосы местного аэродрома. О неполадках экипаж не докладывал, взлет прошел штатно. Сигнала аварийного радиомаяка в МЧС не зафиксировали.

На поиски воздушного судна вылетел вертолет Росавиации Ми-8, из Хабаровска выдвинулась группа спасателей. По словам источника ТАСС в экстренных службах, предварительная причина крушения — плохая погода, над Хабаровским краем наблюдается порывистый ветер и сильный дождь. Ошибка пилотирования также рассматривается в качестве одной из версий. К поискам самолета привлечены наземные группы с вездеходами — всего более 40 человек.

«Приблизительное местонахождение воздушного судна, квадрат поиска определены. В этом квадрате нет ни дорог, ни населенных пунктов. Поисковые группы будут добираться туда пешком», — заявил источник ТАСС.

Ан-26 принадлежит ЗАО «Летные проверки и системы». Эта компания выполняет 90% всех проверок аэропортов и аэродромов в России.

«По данному факту [крушения Ан-26] следственными органами Восточного межрегионального СУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения)», — заявили в Следственном комитете РФ.

Ан-26 – отечественный многоцелевой самолет-транспортник. Разработан он был в 1960-х годах на базе пассажирского Ан-24. Он отличается перепланированной хвостовой частью, увеличенной взлетной массой и наличием иллюминатора с панорамным обзором.

Первый полет он совершил в 1969 году, на вооружение ВВС СССР был принят в 1975 году. Выпускался до 1986 года на заводах в Улан-Удэ и Киеве. Построено было 1398 самолетов, из них в эксплуатации к настоящему времени остаются несколько сотен. Эксплуатируют Ан-26 ВКС России, ВВС Китая и Воздушные силы Украины.

Этим летом уже происходило крушение Ан-26. 6 июля на Камчатке разбился пассажирский самолет, на борту которого находились 28 человек. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за 10 минут до прибытия, потерпев крушение при заходе на посадку, врезавшись в сопку. Основную часть разбившегося самолета обнаружили в море.

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