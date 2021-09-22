В Крыму задержали 58 человек после драки со стрельбой на заправке

В Евпатории после массовой драки со стрельбой на АЗС были задержаны 58 человек. У них было обнаружено травматическое оружие. По неофициальной информации из СМИ, конфликт произошел у крымских татар с чеченцами, которые незадолго до потасовки избили сотрудника магазина. МВД эти сведения пока не комментирует.

Ночная массовая драка в Евпатории произошла на автозаправочной станции по улице Чапаева. Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, сигнал о стрельбе поступил в местный ОМВД от местных жителей. Приехавшие на место правоохранители обнаружили, что в конфликте принимали участие несколько десятков мужчин.

С целью предотвращения противоправных действий сотрудникам полиции пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов в воздух, никто не пострадал.

Впоследствии полицейские задержали 58 участников драки, а в ходе обысков обнаружили у них и изъяли травматическое оружие. Проводится проверка.

«Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств», — подчеркнули в ведомстве.

По информации РИА «Новости Крым» из источника в правоохранительных органах, среди задержанных — жители Евпатории, Сакского района и Симферополя. Агентство уточняет, что у одного из нарушителей было найдено поддельное удостоверение сотрудника прокуратуры, какой именно — не указывается.

Причины конфликта устанавливаются, однако СМИ стали известны некоторые подробности потасовки.

Очевидцы произошедшего рассказали изданию «Подъем», что инцидент начался с того, что трое уроженцев Чеченской Республики пинали неработающий кофейный аппарат, в ответ на что охранник сделал им замечания и был серьезно избит — ему выбили глаз. После этого на защиту мужчины встали местные жители, крымские татары. Кавказцы покинули место драки, но пообещали вернуться.

В это время крымчане готовились к продолжению потасовки, однако, по версии свидетелей, чеченцы сами могли сигнализировать в органы. По официальной версии, полицейские выехали на вызов уже после того, как раздались первые выстрелы.

«Местные подготовились к встрече, вооружившись палками, прутьями, отвертками и восемью травматическими пистолетами. Чеченцы приезжают человек 30, и как только начинается разборка, тут же появляется ОМОН. То есть чеченцы пришли без оружия и позвали с собой ОМОН. Поэтому чеченцев не задерживали», — пояснили очевидцы.

В местном МВД на запрос издания о национальной принадлежности участников драки не стали раскрывать эти детали.

Telegram-канал «Русский Ориенталист» же публикует похожую информацию, что и «Подъем», но с некоторыми изменениями. Так, трое чеченцев, которые портили кофейный аппарат, якобы избили «до полусмерти» не охранника, а отчитавшего их хозяина магазина. На помощь тому подоспел крымский татарин и тоже был избит, причем с демонстрацией кастетов и пистолетов. После стороны договорились продолжить драку с подкреплением, и 58 приехавших крымчан привезли с собой палки, кастеты и травматическое оружие. У прибывших чеченцев с собой ничего не было, и полицейские их будто бы впоследствии отпустили.

Источник вместе с этим указывает, что в первоначальном сообщении РИА «Новости Крым» в Telegram (прикреплен скриншот) присутствовало упоминание со ссылкой на силовые структуры, что были задержаны крымские татары, чеченцы, грузины и азербайджанцы, однако спустя некоторое время эта информация была удалена. Судя по надписи «edited», запись агентства действительно отредактирована.

В социальных сетях же очевидцы делились видео произошедшего. Там были слышны звуки выстрелов. «Я такого еще никогда не видела, ребята. Это не новострой, а просто криминальный район», — говорит за кадром снимавшая видео девушка.