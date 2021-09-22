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Общество

Орден, медаль, звания. Инспекторов наградили за спасение людей в Перми

Путин наградил орденом Мужества полицейского, который обезвредил напавшего на ПГНИУ

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Президент РФ Владимир Путин наградил полицейских Константина Калинина и Владимира Макарова, первыми прибывших в университет в Перми после произошедшей там стрельбы. Обезвредивший нападавшего Калинин получил орден Мужества, спасавший людей Макаров – медаль за отличие. По словам теперь уже лейтенанта Калинина, перестрелка произошла очень быстро — думать он старался только о спасении людей.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин награжден орденом Мужества. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«По Министерству внутренних дел Российской Федерации. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Калинина Константина Михайловича», — говорится в президентском указе.

Кроме того, старший лейтенант Владимир Макаров награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка». Глава МВД Владимир Колокольцев присвоил сотрудникам ДПС очередные звания – лейтенанта и капитана соответственно.

Калинин и Макаров были первыми правоохранителями, прибывшими в кампус университета Перми после начавшейся там стрельбы. Младший лейтенант Калинин вошел в здание вуза, в него начал стрелять нападавший. В ответ полицейский открыл огонь из табельного оружия и несколько раз ранил стрелка.

47-летний Макаров же выводил из здания университета людей. «Люди выбегали в панике, некоторые хромали. Была видна кровь. Я старался направить их к каретам скорой медицинской помощи. Указывал безопасное направление. Позже организовал проезд к месту стрельбы спецслужб и карет скорой помощи», — рассказал офицер.

По словам 29-летнего Константина Калинина, они находились на смене неподалеку, оформляли ДТП, когда увидели бежавших к ним людей. «Они кричали: «Помогите, нужна помощь, там стреляют». Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник. Заметил, как со второго этажа выпрыгивают люди — спасаются», — рассказал полицейский.

Прибежав к зданию университета, напарники разделились. Калинин зашел внутрь и услышал стрельбу, возле лестниц он увидел спускавшегося нападавшего.

«Как только молодой человек со мной поравнялся, я крикнул ему: «Бросай оружие!» [Он] развернулся и выстрелил в меня, после чего я открыл по нему огонь. Прошло секунды полторы — все очень быстро», — рассказал Калинин.

После нескольких попаданий атаковавший университет стрелок упал. Калинин зафиксировал ему руки, снял привязанное к ним ружье, патронташ и нож.

«Спросил, для чего он это сделал. Он мне не ответил, но попросил снять маску, так как ему душно. Я спросил, как его зовут, он назвал себя. Стали спускаться люди. Я им крикнул, чтобы начали оказывать первую помощь раненым», — добавил младший лейтенант.

Известно, что у Константина Калинина есть жена и годовалый сын. По словам полицейского, именно их он вспоминал, подбегая к зданию пермского университета. «Бежал вперед все равно», — смущенно рассказал он журналистам «России 24». Думать Калинин старался о том, что нужно обезвредить преступника.

Родился Калинин в городке Верещагин в 130 км от Перми. Закончив техникум, он пошел в патрульно-постовую службу, потом заочно получил юридическое образование. Перевелся в ДПС он только в мае.

Пользователи оставляют на страницах в соцсетях инспектора множество комментариев со словами благодарности и поддержки. На работе коллеги Калинина и Макарова считают очень хорошими сотрудниками.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу на территории одного из корпусов ПГНИУ. Учащийся вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей из дробовика. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. Погибли шесть человек, ранения и травмы получили 43 человека.

Раненый Бекмансуров сейчас находится в больнице под полицейским конвоем. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, ему была ампутирована часть ноги.

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