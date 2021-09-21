Сокурсница избитой в Липецке студентки рассказала о зачинщицах драки

В Липецке студенты колледжа избили сокурсницу — на кадрах видео, которое было опубликовано в соцсетях, видно, как у девушки сначала отобрали вещи, а затем стали наносить ей удары и даже душить. Знакомая участниц конфликта рассказала «Газете.Ru», что зачинщица не впервые нападает на пострадавшую. Руководство колледжа на такие инциденты никак не реагировало.

«Постоянно обижают и унижают»

В Липецке полиция начала проверку видео, на котором студентки местного техникума общественного питания в раздевалке жестоко избивают свою сокурсницу. Об этом ТАСС сообщила глава пресс-службы УМВД по региону Ольга Снежкова.

На видео, которое попало в сеть, одна из участниц конфликта Екатерина (имя изменено) унижает студентку Анну и не дает ей уйти. Затем в потасовку включаются еще несколько человек. У жертвы забирают вещи и телефон, а затем валят ее на пол и начинают избивать ногами. Кроме того, девушку несколько раз пытались душить. При этом никто из присутствовавших за нее не заступился.

«Проводится проверка, в образовательной организации работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает участников конфликта и обстоятельства происшествия», — пояснили в местном УМВД.

Оказалось, что подобные инциденты уже случались — сверстники издеваются над жертвой на протяжении года, рассказала «Газете.Ru» сокурсница участниц видео Светлана.

«Девушка, которая била, регулярно на нее нападала. Причем это далеко не первая такая ситуация. Екатерина в принципе довольно агрессивная и пытается самоутвердиться за счет других, хотя она из нормальной семьи.

Учится она неплохо, но хамит педагогам периодически. Причем на нее постоянно жаловались, но руководство [учебного заведения] закрывало на все ее издевательства глаза», — отметила Светлана.

Пострадавшую сокурсница описала как спокойную и замкнутую.

«Девочка, над которой издевались, хорошая, скромная. Анна не инвалид, как пишут СМИ, просто немного замкнутая и не может постоять за себя. Те ребята [на видео], что вокруг смеются и снимают, это компания Екатерины, они просто боятся ее. Знаете, лучше быть на ее стороне, чем получать», — добавила Светлана.

Несколько учеников техникума жаловались на издевательства Екатерины местному общественному деятелю, экс-кандидату в липецкий горсовет Дмитрию Красичкову. По его словам, о каждом таком случае руководству учебного заведения было известно.

«Мне пожаловались ученики этого колледжа и сказали, что подобные случаи происходят регулярно. Их постоянно обижают и унижают. Руководству при этом совершенно наплевать — они утаивают и скрывают такие инциденты.

Вот одному из студентов удалось записать, чтобы предать, наконец, огласке. При этом, все они (участники конфликта на видео — прим. ред.) из благополучных семей. Просто общество деградирует», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

В отношении родителей участников конфликта составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Максимальный штраф за подобное нарушение — всего 500 рублей. В свою очередь, директор колледжа покинула свой пост, передает портал Gorod48.ru.

«Зачастую дети становятся шутами»

Есть несколько причин, почему дети и подростки становятся жертвами издевательств и нападений со стороны сверстников, объяснила «Газете.Ru» детский психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«Если над ребенком издеваются, очень важно, чтобы родители защитили его, важно работать с самооценкой. Иногда бывает, что над ребенком издеваются из-за того, что в детском возрасте он испытал какой-то стресс, то есть внутреннюю травматизацию, и у него есть неосознанная потребность вновь окунуться в это чувство. Тогда человек создает все условия, чтобы над ним издевались», — отметила специалист.

Причиной буллинга может стать также потребность во внимании, добавила Наумова: ребенок старается быть замеченным сверстниками, которые по тем или иным причинам игнорируют его.

«Когда у подростка есть отличие от других детей и ему нужно привлечь к себе внимание любым способом — зачастую он становится шутом. Через унижение, порабощение — лучше пусть с ним ссорятся, лишь бы не игнорировали», — продолжила психолог.

В обоих случаях важно, чтобы семья оказывала помощь. В частности, необходимо поставить в известность администрацию учебного заведения и родственников агрессора.

«Нам важно, чтобы дети чувствовали себя защищенными. Важно понимать, что агрессор виноват всегда, а жертва — никогда. В ситуации, когда на ребенка нападают, важно, чтобы он остановился, посмотрел на всех жестко и уверенно и сказал: «Со мной так нельзя, отошли все от меня». Нужно тренироваться такому дома — нужно внутри семьи позволять ребенку высказывать свое мнение», — заключила психолог.