В Британии предъявили обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери

Скотленд-Ярд объявил в розыск гражданина России Дениса Сергеева, который может быть причастен к делу об отравлении в Солсбери. Британская полиция полагает, что Сергеев является высокопоставленным сотрудником ГРУ и работал в группе с двумя другими фигурантами дела Скрипалей, действовавшими под именами Александр Петров и Руслан Боширов. Для обсуждения этих событий в МИД Великобритании был вызван советник-посланник посольства РФ.

Новый отравитель

Британская полиция подтвердила, что выдвинула обвинения против третьего фигуранта дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Согласно сведениям Скотленд-Ярда, в ходе продолжающегося расследования было собрано достаточно улик, указывающих на причастность гражданина России Дениса Сергеева (уточняется, что он известен в Европе под псевдонимом Сергей Федотов) к этому преступлению.

В заявлении указывается, что мужчина обвинен в заговоре с целью совершения убийства, покушении на убийство, хранении и применении химического оружия, а также в причинении тяжких телесных повреждений.

Денис Сергеев, по версии Контртеррористического управления полиции Великобритании, является высокопоставленным офицером военной разведки ГРУ и имеет звание генерал-майора. Британские спецслужбы предполагают, что он был координатором отравления Скрипалей с использования химического вещества «Новичок» и работал в группе с двумя другими обвиняемыми, называвшими себя Александр Петров и Руслан Боширов.

Об этом же говорилось в расследовании Bellingcat и Insider: якобы Петрова на самом деле зовут Александр Чепига, который служит в должности полковника в ГРУ, а Боширов — это офицер российской разведки Александр Мишкин. В их отношении Евросоюз ввел персональные санкции на фоне произошедшего в Солбсери.

Москва свою причастность к отравлению категорически отрицает и не подтверждает личности возможных кадровых военных. Кремль также заявлял, что люди, действующие под именами Александр Петров и Руслан Боширов, не работают на администрацию президента РФ, вопреки сообщениям иностранных СМИ.

Что же до Сергеева, заместитель помощника комиссара британской полиции Дин Хейдон пояснил, что мужчина прибыл в аэропорт Хитроу за несколько дней до инцидента со Скрипалями. По версии следствия, он остановился в одном из отелей отдельно от двух других фигурантов дела, но несколько раз встречался с ними в Лондоне. Британской полиции при этом не удалось обнаружить в гостиничном номере Сергеева следов «Новичка». По их предположениям, Сергеев в день событий в Солсбери остался в Лондоне.

Великобритания обратилась в Интерпол с просьбой о выдаче международного ордера на арест Сергеева. Спецслужбы считают, что он скрывается в РФ.

Скотлент-Ярд, помимо прочего, утверждает, что все трое фигурантов ранее работали над операциями в других странах. В частности, мужчины якобы имеют отношение к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году и отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и его семьи в Софии в 2015-м.

«Все трое — опасные люди <...> Если бы «Новичок» получил широкое распространение, он убил бы сотни, если не тысячи людей», — заявил на брифинге заместитель помощника комиссара британской полиции Дин Хейдон, добавив, что в деле Скрипалей могут оказаться и другие подозреваемые.

Официальный представитель премьер-министра Бориса Джонсона сообщил Reuters, что советника-посланника России вызвали в министерство внутренних дел Великобритании для обсуждения причастности россиянина Сергеева к отравлению Скрипалей. Российское посольство подтвердило РИА «Новости», что дипломат уже находится в британском МИДе.

«Если эти лица (обвиняемые — «Газета.Ru») когда-нибудь выедут за пределы России, мы сделаем все, чтобы задержать, экстрадировать и привлечь их к ответственности здесь, в Великобритании», — добавил пресс-секретарь британского премьера.

Дело Скрипалей

Сергей Скрипаль в прошлом был полковником ГРУ. В 2006-м он был осужден в России по обвинению в шпионаже в пользу разведки Великобритании. Установлено, что бывший офицер согласился сотрудничать с Секретной разведывательной службой МИД Великобритании (MI6) в 1990-х годах.

Российский суд посчитал, что Скрипаль, признавший свою вину, нанес существенный ущерб обороноспособности и безопасности, в итоге он был лишен всех званий и наград. Его приговорили к 13 годам заключения, но в 2010-м помиловали и разрешили уехать в Великобританию в рамках операции по обмену на россиян, задержанных в США в 2010-м.

Отравление Скрипаля и его дочери произошло в марте 2018-го, вместе с ними пострадал полицейский, отреагировавший на вызов. Все трое в итоге выжили, однако, по версии британских спецслужб, нервно-паралитическое вещество было влито в поддельный флакон духов, который потерпевшие выбросили. Спустя четыре месяца флакон нашел один из местных жителей, подаривший его своей девушке по имени Доун Стерджесс. Она впоследствии скончалась после того, как распылила на себя жидкость. Слушание по делу о ее смерти запланировано на 22 сентября.

Обвинения против Сергеева (Федотова) были выдвинуты спустя несколько часов после того, как Европейский суд по правам человека назвал Россию ответственной за гибель бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александра Литвиненко, который скончался в результате отравления полонием в 2006 году.